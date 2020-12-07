Безобидный овощ полезен далеко не всем.

Что будет с организмом, если есть морковь каждый день?

Знаете ли вы, что такой обыденный и распространенный овощ, как морковь является уникальным продуктом?

Кроме всем известного с детства свойства «для остроты зрения», морковь является богатым источником ценных витаминов и других веществ, регулирующих работу внутренних систем организма. Это делает её полезной при лечении заболеваний печени, сердечно-сосудистой системы, почек, желудка, а также при упадке сил (синдроме хронической усталости) и нарушении потенции. Оранжевый корнеплод активно используется не только в пищевой промышленности, но и в медицине. Подробнее о нём рассказывают эксперты Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM: Владимир Некрасов – врач высшей категории в области лабораторной диагностики, а также Алиса Бальцевич – руководитель компании AGreen Altai Agroecological Company.

Что ценного в составе моркови?

Морковь относится к числу распространенных продуктов питания, которые можно встретить в составе блюд на обеденном столе любой семьи. При этом корнеплод является источником ценных питательных веществ.

Фото: istockphoto.com

В составе моркови присутствуют следующие компоненты:

Каротин – попадая в организм, трансформируется в витамин А, поддерживает нормальное функционирование эпителиальных клеток, нормализуют репродуктивные функции и зрение.

Красный цвет моркови зависит от наличия в ней бета-каротина: чем его больше, тем морковь ярче и полезнее. Бета-каротин является предшественником витамина А, обладает мощным антиоксидантным, адаптогенным и иммуностимулирующим свойствами.

Биотин – один из наиболее важных витаминов для роста, в т.ч. для обеспечения роста и обновления клеток. Участвует в жизненно важных процессах в организме: метаболизме аминокислот и белков.

– один из наиболее важных витаминов для роста, в т.ч. для обеспечения роста и обновления клеток. Участвует в жизненно важных процессах в организме: метаболизме аминокислот и белков. Пантотеновая и фолиевая кислоты – обладают антианемическим и антидерматитным свойствами.

– обладают антианемическим и антидерматитным свойствами. Витамины группы С, В1, В2, В3, Е, К и РP – участвуют в регуляции многих процессов в организме.

– участвуют в регуляции многих процессов в организме. Фитонциды – натуральные антибиотики, подавляющие рост и развитие болезнетворных бактерий.

– натуральные антибиотики, подавляющие рост и развитие болезнетворных бактерий. Эфирные масла – обладают антиоксидантной и противоопухолевой активностью.

– обладают антиоксидантной и противоопухолевой активностью. Минералы: калий, магний, цинк, кальций и йод – жизненно необходимые компоненты для нормального функционирования организма. Они не синтезируются самим организмом и поступают только с пищей.

И это далеко не полный перечень ценных веществ.

Фото: istockphoto.com

Отдельно стоит упомянуть, что морковь содержит флавоноиды. Один из важных флавоноидов, выделенных из моркови, – даукарин – назначают при хронической коронарной недостаточности, атеросклерозе и стенокардии.

Только растения могут вырабатывать эти вещества, они не накапливаются в организме, поэтому их необходимо потреблять с продуктами ежедневно.

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Как потребление моркови влияет на организм человека?

Этот овощ предупреждает образование зубного камня и способствует укреплению десен, предупреждает развитие злокачественных процессов, повышает защитные функции организма, стимулирует иммунную систему, способствует устранению дисбактериоза кишечника, снижает артериальное давление, препятствует вымыванию кальция из костей, полезен для профилактики малокровия.

Морковь обладает мочегонным и слабительным действием. Это одна из причин, почему её рекомендуют употреблять при хронических нарушениях работы желудочно-кишечного тракта. В современной диетологии овощ особенно ценят за его питательные свойства, низкую калорийность и содержание клетчатки, способствующей пищеварению и нормализации обмена веществ. Клетчатка способствует своевременному опорожнению кишечника, она рекомендована людям, страдающим частыми запорами.

Фото: istockphoto.com

Чем морковь полезна для мужчин?

Употребление моркови имеет положительное влияние на мужскую половую систему. Она снижает уровень сахара в крови, на фоне чего восстанавливается функция эндокринной системы. Дополнительно ускоряется выведение вредного холестерина. Превышение его допустимого значения чревато плохой проходимостью сосудов в области малого таза, из-за чего возникают проблемы с потенцией.

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Распространенные мифы о моркови и ее свойствах

Существует множество мифов, которые касаются полезности моркови для человека. Итак, наиболее распространенные среди них:

В моркови много сахара, поэтому она вредна для здоровья. В действительности это вещество в составе овоща находится в умеренном количестве. К тому же другие его компоненты, наоборот, способствуют снижению сахара в крови.

В действительности это вещество в составе овоща находится в умеренном количестве. К тому же другие его компоненты, наоборот, способствуют снижению сахара в крови. Большая морковь полезнее. Наоборот, чем больше корнеплод, тем выше вероятность, что при его выращивании применялась ударная порция нитратов.

Наоборот, чем больше корнеплод, тем выше вероятность, что при его выращивании применялась ударная порция нитратов. Корнеплод одинаково полезен для всех людей. На деле же от его употребления стоит отказываться пациентам с язвенным поражением кишечника, диареей и острыми воспалительными процессами ЖКТ.

Фото: istockphoto.com

Не стоит также забывать, что морковь может быть потенциальным аллергеном (за счет содержащихся в ней белков). Аллергия может проявляться в виде нарушений пищеварительной и дыхательной систем, кожных реакций (дерматит, зуд).

Особенности приготовления, выбора и хранения моркови

Плоды моркови используются во время приготовления первых и вторых блюд, гарниров и десертов. Она выступает в роли ароматной пряности, которая оттеняет вкусовые качества остальных ингредиентов.

При выборе овоща стоит придерживаться некоторых рекомендаций:

Качественный овощ имеет гладкую поверхность и яркий оттенок;

корнеплод должен быть твердым, без явных повреждений;

у хорошего продукта зона между ботвой и плодом характеризуется ярким зеленым цветом.

Хранить свежий овощ рекомендуется в холодильнике или другом прохладном месте при температуре от 0 до -5 градусов. В таком виде она сохраняет свою свежесть в течение нескольких месяцев.

Фото: istockphoto.com

Что будет, если есть морковь каждый день?

Научные исследователи Института фармакологических исследований Марио Негри (Mario Negri Institute for Pharmacological Research) доказали, что морковь снижает риск развития сердечного приступа на треть.

Шотландские ученые подтвердили гипотезу касательно того, то корнеплод в среднем на 11% уменьшает уровень холестерина в организме, если употреблять его по 200 г. в сыром виде в течение трёх недель.

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На 40% овощ снижает вероятность развития рака легких, так как содержит в составе бета-каротин. Достаточно получать его в количестве с 1,7 до 2,7 мг в день, чтобы добиться такого результата. К данному выводу пришли британские ученые.

Важно помнить, что во всем нужна мера и увлекаться поглощением моркови в больших количествах не следует. При употреблении в пищу важно сочетать овощ с жирами, поскольку содержащиеся каротиноиды являются жирорастворимыми и усваиваются только при наличии жиров (растительных масел, сметаны).