По России на авто: как подготовиться к путешествию в холодное время года

Пока неизвестно, когда международный туризм восстановится после пандемии и вернутся привычные маршруты. Поэтому многие россияне сейчас выбирают места для отдыха внутри страны. Причём до некоторых из них вполне можно добраться на машине – так к путешествию добавятся ещё и приятные дорожные приключения, а в некоторых случаях удастся сэкономить на билетах. Вместе с компанией «Роснефть» рассказываем, как подготовиться к путешествию на авто в холодное время года и о чём позаботиться в первую очередь.

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Пройдите технический осмотр автомобиля

Безопасность в путешествии, особенно длительном, должна стоять на первом месте. Чтобы избежать внезапных поломок, неполадок и других неприятных сюрпризов в пути, стоит тщательно проверить автомобиль накануне поездки. Не поленитесь и пройдите техосмотр. Лучше потратить время и быть уверенными в своём авто, чем испортить всё путешествие.

Заранее позаботьтесь о еде в дорогу

Подумайте, чем вы будете перекусывать в дороге, особенно если следите за питанием и вредные перекусы, такие как чипсы и сладкие батончики, вам не подходят. Если промежутки между остановками для отдыха не такие длинные, можно взять что-нибудь лёгкое вроде батончиков-мюсли, фруктовых чипсов, орехов или цукатов.

Фото: istockphoto.com

Если же путь предстоит долгий или вы волнуетесь, что в придорожных кафе не найдётся ничего полезного, можно взять с собой готовую еду в сумке-холодильнике. Как правило, даже на заправках есть микроволновка, так что разогреть блюдо вполне возможно.

Не забудьте о запасе еды и питьевой воды на 2-3 дня для непредвиденных ситуаций. В таком случае всегда лучше перестраховаться.

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Проверьте резину

Отдельное внимание уделите автомобильным шинам. Изучите дороги на маршруте и убедитесь, что ваша резина для них подходит. Если на некоторых европейских трассах, оборудованных подогревом, можно ездить с нешипованными шинами даже зимой, то по бездорожью и гололёду так точно не проехать.

Подумайте о перевозке крупногабаритной экипировки

Если для путешествия вам понадобятся крупногабаритные вещи – лыжи, сноуборды, лодки, оборудование для кемпинга, – заранее продумайте, как именно вы будете их перевозить. В некоторых машинах можно увеличить багажник, сложив задние кресла.

Фото: istockphoto.com

Однако такой вариант не подойдёт, если вы путешествуете большой компанией. В этом случае стоит задуматься о покупке специального багажного бокса. Как правило, он крепится на крышу автомобиля, а его вместимость зависит от ваших потребностей и габаритов машины.

Выберите места для питстопов

Перед поездкой постройте маршрут и отметьте места для остановок и отдыха. Долго ехать в одном положении неудобно и вредно для организма. Во время питстопов постарайтесь размяться: выполните растяжку или несколько упражнений, чтобы расправить затёкшие мышцы.

Кроме того, не забывайте и о заправках. Заправочные станции также стоит найти и отметить на пути заранее. А в багажнике всегда держите канистру с бензином – на всякий случай.

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Продумайте ночёвки

Когда путь занимает больше одного дня, стоит позаботиться о месте для ночлега. Если вам по душе ночь под открытым небом, можно захватить палатку и спальные мешки и остановиться в специально отведённых для автомобилистов местах. А вот разбивать лагерь посреди леса или у дороги небезопасно.

Фото: istockphoto.com

Если же вы предпочитаете комфорт, заранее забронируйте мотель или гостиницу по пути вашего следования.

Скачайте карты на GPS-навигатор

Все необходимые в дороге карты можно скачать на смартфон так, чтобы ими можно было пользоваться даже в режиме офлайн. Однако лучшим вариантом будет GPS-навигатор. Если вдруг в вашем смартфоне такой функции нет, заранее загрузите карты на устройство, чтобы в случае потери мобильной связи вы не остались без подсказок.

Правильно подберите моторное масло

На территории России насчитывается девять разных природных зон, и отправляясь в долгое путешествие по стране, можно пересечь несколько из них. При этом погодные условия могут оказаться непредсказуемыми. К ним должны быть готовы не только вы, но и двигатель автомобиля. Кому захочется внезапно заглохнуть посреди трассы «Москва — Владивосток»?

Фото: istockphoto.com

Отличным выбором для наших путешественников и просто автомобилистов станет полностью синтетическое энергосберегающее моторное масло Magnum Rosneft, которое подходит под уникальные условия России, соответствует мировым стандартам и требованиям ведущих производителей. Оно обеспечивает надёжную защиту деталей двигателя от износа и продлевает срок его службы.



В основе линейки – принцип кастомизации, поэтому у каждого масла этой серии (Ultratec FE, Ultratec A3, Ultratec, Coldtec, Runtec, Maxtec и Cleantec) максимально усилены эксплуатационные свойства, важные для конкретной сферы применения — будь то езда в городе или в зонах с экстремально низкой температурой, на автомобиле корейского производства или же европейского. В этой серии вы точно подберёте продукт, который подойдёт именно для вашего маршрута и его природных особенностей.

А какое масло выбираете вы?