Пакет яблок или три плитки шоколада: как выглядят 1500 калорий?

Если не знать все тонкости правильного питания, то можно задаться вопросом: 1500 калорий — это много или мало? На самом деле всё индивидуально и зависит от пола, роста, веса, возраста и образа жизни. Для кого-то это суточная норма, а для условного бодибилдера – это может быть всего один приём пищи.

Если вы хотите похудеть или набрать мышечную массу, то считать калории важно. Все продукты питания обладают различной энергетической ценностью. Но как в реальности выглядит разница между ними? Сравним на примере одной из самых распространённых цифр.

Простая математика: как рассчитать норму белков, жиров и углеводов? Рассказываем, как правильно считать калории, чтобы оставаться стройными и здоровыми.

Мясо и морепродукты

В большинстве своём спортсмены предпочитают мясо курицы. Куриная грудка – фаворит бодибилдеров, ведь там много белка и почти нет жиров. Но многое зависит и от способа приготовления. Получается, что 1500 ккал – это 1,1 кг варёной куриной грудки или 900 г жареной.

Куриная голень не такая диетическая, как грудка – там больше жира. Поэтому 1500 ккал умещается в 900 г варёной куриной голени или 750 г жареной.

Фото: istockphoto.com

Говядина достаточно питательная, и калорий в ней намного больше, чем в курице: 1500 ккал – это 400 г жареной говядины или 600 г варёной.

Креветки малокалорийны и отличаются большим содержанием белка. Если ограничиться упомянутой нами цифрой, то можно набрать 1,6 кг отварных креветок.

Тунец входит в состав многих блюд восточной кухни. Его мясо богато белком, витаминами различных групп и минералами. Жареная рыба содержит примерно 153 ккал на 100 г, значит 1500 ккал – это 1 кг. А если бы речь шла о лососе на гриле, то весы бы остановились на 600 г, так как в 100 г блюда насчитывается 250 ккал.

Крупы

Крупы являются полезным и питательным продуктом, они богаты различными витаминами и микроэлементами, а также надолго дарят чувство сытости. Рис, гречка и овсянка содержат примерно 300-350 ккал на 100 г. Получается, что 1500 ккал насчитывается в 450-500 г.

Фото: istockphoto.com

Овощи и фрукты

Банан – самый питательный из фруктов — 95 ккал на 100 г. Значит, 1500 ккал содержится в 1,6 кг бананов.

Чуть меньше калорий в винограде: в обозначенную нами норму вместится 2,4 кг.

Яблоки и груши по энергетической ценности сильно уступают банану – 47 ккал на 100 г. Соответственно, в 1500 ккал умещается 3,2 кг этих фруктов.

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Апельсины – одни из самых низкокалорийных фруктов и содержат примерно 36 ккал на 100 г. Можно смело набрать 4 кг цитрусовых, это и будет наш лимит.

Мало калорий содержится в овощах. Например, 1500 ккал можно найти в 4,7 кг моркови, 10 кг огурцов или 7,5 кг помидоров.

Фото: istockphoto.com

Мучное

Хлеб является хорошим источником энергии, в его составе есть белки и сложные углеводы. Около 600 г пшеничного хлеба – это 1500 ккал. У багета энергетическая ценность примерно на этом же уровне.

Крекеры содержат 450-500 ккал на 100 г, поэтому 1500 ккал – это примерно 300 г продукта. Зато сушки чуть менее опасны для фигуры — 400 г.

Сладости

Шоколад в рекордсменах по калорийности, потому что 300 г продукта – это 1500 ккал.

Энергетическая ценность сгущённого молока в среднем около 320 ккал. То есть в наш лимит можно вместить 500 г. У варенья и мёда примерно такая же калорийность.

Мороженное пломбир имеет калорийность 200-220 ккал, поэтому ограничиться можно 700 г.

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Напитки

С энергетической ценностью жидкостей дела обстоят иначе, так как в них содержится много воды. Например, 1500 ккал – это почти 4 л сока. Но пить его нужно осторожно, ведь там много сахара.

Фото: istockphoto.com

С газированной водой ситуация примерно такая же, как с соком. Лимонад или кола содержат примерно 40-45 ккал на 100 г. Следовательно, 3,3 л – это 1500 ккал.

В пиве столько же калорий, как и в газированной воде: в среднем около 45 ккал на 100 г. И у алкоголя есть ещё одна неприятная черта. Как правило, выпив, мы налегаем на вредную пищу.

Фастфуд и чипсы

За чипсами уже давно закреплён ярлык врага стройности. Но молодёжь это не останавливает, а популярность продукта только растёт. И всё же 300 г чипсов – это 1500 ккал.

Буррито, чизбургеры и гамбургеры очень калорийны. Все они располагаются примерно на одном уровне – 1500 ккал в 400-450 г.

Фото: istockphoto.com

Существует много видов пиццы, и состав везде разный, но в среднем получается около 300-350 ккал в 100 г. А это значит, что 1500 ккал — это полкилограмма итальянского блюда.

Картофель фри – 170 ккал на 100 г. Кажется, что цифра небольшая, однако не забывайте, что жарят её на огромном количестве масла. Примерно 900 г – 1500 ккал.

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Если вы следите за собственным весом, то важно знать энергетическую ценность употребляемых продуктов. Но не забывайте, что существуют «пустые» калории: пользы от них вы не получаете, а всё съеденное откладывается в жир на теле. Поэтому стоит заботиться не только о количестве, но и о качестве пищи.