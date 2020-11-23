6 неочевидных продуктов, которые стоит ограничить в меню

Практически все знают о вреде фастфуда, жирной и сладкой пищи, калорийности алкоголя. Однако кроме них в рационе встречаются и другие. Их негативное влияние на организм не так очевидно, поэтому многие об этом даже не задумываются. Вместе с учёными и нутрициологом Анной Берсеневой разбираемся, употребление каких продуктов стоит сократить и чем можно заменить некоторые из них.
Сыры и йогурты
В целом, молочные продукты нередко вызывают пищевую аллергию или непереносимость лактозы. Это, в свою очередь, может задерживать жидкость в организме, мешать работе желудочно-кишечного тракта и способствовать появлению лишнего веса.
Фото: istockphoto.com
Несколько учёных из Национальных институтов здравоохранения США, университета Делавэра и Медицинских институтов имени Джонса Хопкинса провели исследование, чтобы выявить закономерность между употреблением молочных продуктов и развитием ожирения и метаболического синдрома. Особое внимание авторы работы обращают на сыры и йогурты – они увеличивают риск центрального ожирения.
Чем заменить:
Растительная альтернатива сыру – тофу. Но, предупреждает нутрициолог, надо быть осторожными, потому что в них в больших количествах содержатся фитоэстрогены, которые активно влияют на гормональную систему. Мужчинам не рекомендуется употреблять тофу и соевые продукты более двух раз в неделю, как и женщинам при определённых гормональных патологиях.
Йогурты же можно заменить на растительные или растительное молоко: кокосовое, овсяное, миндальное, гречневое.
Перцы, баклажаны, помидоры
Эти овощи относятся к семейству паслёновых, в которых содержится соланин – ядовитое органическое соединение. У людей, чувствительных к этому веществу, потребление таких овощей может усугублять общее состояние организма и обострять синдромы заболеваний. В целом же, соланин увеличивает риск воспалительных процессов, и злоупотреблять ими не стоит.
Фото: istockphoto.com
Чем заменить:
Заменой паслёновым послужит сельдерей – корень и стебель, батат и даже обычный печёный картофель. А если очень хочется баклажанов или томатов, следует снять кожуру и удалить семена – мякоть содержит намного меньше опасных веществ, отмечает нутрициолог.
Пшеница, рожь, ячмень
В этих продуктах содержится много глютена и дрожжей. Даже если ваш организм нормально усваивает глютен, но при этом имеются проблемы со слизистой кишечника, он может усугубить проблемы и нарушить пищеварение.
Что касается дрожжей, несколько исследований указывают на то, что дрожжевой грибок и некоторые кишечные бактерии могут увеличивать риск не только воспалительных заболеваний кишечника, но и ожирения.
Чем заменить:
Прекрасной альтернативой станут гречка, пшено, рис – желательно нешлифованный, так как белый рис обладает большим количеством негативных эффектов на желудочно-кишечный тракт. Также подойдут киноа и амарант.
Экзотические и сладкие фрукты
Экзотические манго, киви, бананы и фрукты с высоким гликемическим индексом (такие как виноград, персики) содержат большое количество фруктозы. Её избыток увеличивает нагрузку на печень, из-за чего организм хуже расщепляет и усваивает жиры. Систематическое переедание сладких фруктов может привести к нарушению липидного обмена и лишнему весу.
Фото: istockphoto.com
Чем заменить:
Экзотические фрукты прекрасно можно заменить на фрукты с оптимальным гликемическим индексом. «И, на что я советую обратить особое внимание, – ягоды. Их вполне можно покупать замороженными, там ещё больше витамина C: смородина, облепиха, брусника, клюква, клубника, земляника», – рекомендует эксперт.
Мясо и птица
И в красном, и в белом мясе содержатся Омега-6 жирные кислоты. Согласно последним исследованиям, повышенное содержание этого вещества в организме, а именно в красных кровяных тельцах (эритроцитах), увеличивает риск развития ожирения. Поэтому потребление мясных блюд также стоит ограничить.
Чем заменить:
Если хотите исключить источники животного протеина, стоит быть очень осторожными. Потому что в таком случае в течение дня необходимо создавать полную цепочку аминокислот, то есть, использовать несколько источников белка растительного происхождения. Например, чечевицу и гречку. Чтобы аминокислоты усвоились, они должны создать определённую молекулу. Поэтому следует использовать зерновые, бобовые, орехи, семена и всё это смешивать. По словам нутрициолога, требуется минимум два источника растительного белка, чтобы заменить один источник животного протеина.
Яйца
Яйца, особенно желтки, содержат немало холестерина. Учёные из Северо западного университета США выяснили, что у тех, кто ест много яиц, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти значительно выше.