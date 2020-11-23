6 неочевидных продуктов, которые стоит ограничить в меню

Даже если вы не стремитесь похудеть.

Практически все знают о вреде фастфуда, жирной и сладкой пищи, калорийности алкоголя. Однако кроме них в рационе встречаются и другие. Их негативное влияние на организм не так очевидно, поэтому многие об этом даже не задумываются. Вместе с учёными и нутрициологом Анной Берсеневой разбираемся, употребление каких продуктов стоит сократить и чем можно заменить некоторые из них.

Что калорийнее? Выбираем менее опасные для фигуры продукты Капучино или раф, молоко или кефир, зефир или мармелад.

Сыры и йогурты

В целом, молочные продукты нередко вызывают пищевую аллергию или непереносимость лактозы. Это, в свою очередь, может задерживать жидкость в организме, мешать работе желудочно-кишечного тракта и способствовать появлению лишнего веса.

Фото: istockphoto.com

Несколько учёных из Национальных институтов здравоохранения США, университета Делавэра и Медицинских институтов имени Джонса Хопкинса провели исследование, чтобы выявить закономерность между употреблением молочных продуктов и развитием ожирения и метаболического синдрома. Особое внимание авторы работы обращают на сыры и йогурты – они увеличивают риск центрального ожирения.

Чем заменить:

Растительная альтернатива сыру – тофу. Но, предупреждает нутрициолог, надо быть осторожными, потому что в них в больших количествах содержатся фитоэстрогены, которые активно влияют на гормональную систему. Мужчинам не рекомендуется употреблять тофу и соевые продукты более двух раз в неделю, как и женщинам при определённых гормональных патологиях.

Йогурты же можно заменить на растительные или растительное молоко: кокосовое, овсяное, миндальное, гречневое.

Перцы, баклажаны, помидоры

Эти овощи относятся к семейству паслёновых, в которых содержится соланин – ядовитое органическое соединение. У людей, чувствительных к этому веществу, потребление таких овощей может усугублять общее состояние организма и обострять синдромы заболеваний. В целом же, соланин увеличивает риск воспалительных процессов, и злоупотреблять ими не стоит.

Фото: istockphoto.com

Чем заменить:

Заменой паслёновым послужит сельдерей – корень и стебель, батат и даже обычный печёный картофель. А если очень хочется баклажанов или томатов, следует снять кожуру и удалить семена – мякоть содержит намного меньше опасных веществ, отмечает нутрициолог.

Пшеница, рожь, ячмень

В этих продуктах содержится много глютена и дрожжей. Даже если ваш организм нормально усваивает глютен, но при этом имеются проблемы со слизистой кишечника, он может усугубить проблемы и нарушить пищеварение.

Что касается дрожжей, несколько исследований указывают на то, что дрожжевой грибок и некоторые кишечные бактерии могут увеличивать риск не только воспалительных заболеваний кишечника, но и ожирения.

Чем заменить:

Прекрасной альтернативой станут гречка, пшено, рис – желательно нешлифованный, так как белый рис обладает большим количеством негативных эффектов на желудочно-кишечный тракт. Также подойдут киноа и амарант.

Разогретая паста полезнее свежей. Неожиданное исследование BBC Хорошие новости: отказываться от итальянских ужинов ради фигуры не придётся.

Экзотические и сладкие фрукты

Экзотические манго, киви, бананы и фрукты с высоким гликемическим индексом (такие как виноград, персики) содержат большое количество фруктозы. Её избыток увеличивает нагрузку на печень, из-за чего организм хуже расщепляет и усваивает жиры. Систематическое переедание сладких фруктов может привести к нарушению липидного обмена и лишнему весу.

Фото: istockphoto.com

Чем заменить:

Экзотические фрукты прекрасно можно заменить на фрукты с оптимальным гликемическим индексом. «И, на что я советую обратить особое внимание, – ягоды. Их вполне можно покупать замороженными, там ещё больше витамина C: смородина, облепиха, брусника, клюква, клубника, земляника», – рекомендует эксперт.

Мясо и птица

И в красном, и в белом мясе содержатся Омега-6 жирные кислоты. Согласно последним исследованиям, повышенное содержание этого вещества в организме, а именно в красных кровяных тельцах (эритроцитах), увеличивает риск развития ожирения. Поэтому потребление мясных блюд также стоит ограничить.

Чем заменить:

Если хотите исключить источники животного протеина, стоит быть очень осторожными. Потому что в таком случае в течение дня необходимо создавать полную цепочку аминокислот, то есть, использовать несколько источников белка растительного происхождения. Например, чечевицу и гречку. Чтобы аминокислоты усвоились, они должны создать определённую молекулу. Поэтому следует использовать зерновые, бобовые, орехи, семена и всё это смешивать. По словам нутрициолога, требуется минимум два источника растительного белка, чтобы заменить один источник животного протеина.

Больше протеина: 5 рецептов высокобелковых перекусов Их легко приготовить дома, чтобы разнообразить рацион.

Яйца

Яйца, особенно желтки, содержат немало холестерина. Учёные из Северо западного университета США выяснили, что у тех, кто ест много яиц, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти значительно выше.