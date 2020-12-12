Меняться девушка решила, узнав, что у неё преддиабет. Но справилась и без жёстких ограничений.

«Я физически не могла ходить»: 24-летняя Дейзи Райт сбросила 33 кг за два года без диет

Дейзи Райт, родом из штата Канзас, взорвала социальные сети невероятным преображением. Два года назад она весила 91 кг и не верила, что такой вес получится сбросить. Но после того, как девушке диагностировали преддиабет, она пересмотрела отношение к питанию и образу жизни. Секрет её диеты прост – нужно прислушиваться к своему телу.

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Желание измениться

По словам Дейзи, она никогда не была похожа на ровесниц. У неё было крупное телосложение, и от этого появлялись комплексы. Чем старше она становилась, тем сильнее её удручали цифры на весах. После рождения дочери она почувствовала, как сильно лишний вес осложняет жизнь.

«Я не могла сводить дочь в зоопарк, потому что мне физически не удавалось ходить в течение такого длительного времени. Ноги постоянно болели, и не хватало воздуха», – делится Дейзи. Тогда она решила записаться к врачу, и ей диагностировали преддиабет. «Я знала, что пора менять свой образ жизни к лучшему. Не только для себя, но и для моей дочери и семьи», – вспоминает девушка.

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Интуитивное питание

Дейзи Райт не стала придерживаться определенной диеты. Она создала собственный план похудения, согласно которому, помимо физических упражнений, начала прислушиваться к собственному организму.

«Я не ограничиваю группы продуктов. А сосредотачиваюсь на питании своего тела и разума!» – утверждает девушка. Райт предпочитает не есть до тех пор, пока не просыпается голод. При каждом приёме пищи она откладывает телефон в сторону и уделяет особое внимание еде. «Я стала есть в меру, не доводя себя до перенасыщения», – делится Дейзи. Она никогда не заставляет себя доедать порцию до конца.

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Помощь другим

Сейчас в «инстаграме» Дейзи количество подписчиков превысило 21 тысячу. Она ежедневно делится своим опытом и помогает тем, кто борется с лишним весом. В её блоге можно найти полезные советы и тренировки.

«Жизнь тяжела, но вы сильнее. Станьте такими, какими хотите себя виеть. Перестаньте искать оправдания. Меняйтесь. И это изменит вашу жизнь», – верит Дейзи Райт, не переставая работать над собой.