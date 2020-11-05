«Мне просто надоело»: как Гоар Аветисян избавилась от лишних килограммов

Визажистке удалось похудеть почти на 43 кг меньше чем за год.

Через две недели после рождения ребёнка знаменитая визажистка Гоар Аветисян опубликовала фото в «Инстаграме». Девушка написала, что после беременности ей удалось похудеть на 18 кг. И это далеко не первое её преображение. Ранее Гоар рассказала, что сбросила 43 кг, и продемонстрироваа подписчикам результат – прекрасные подтянутые формы.

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С чего началось похудение?

В одном из интервью визажистка рассказала, что ей просто надоело жить с большим весом. «Это было омерзительно, когда я встала на весы», – признаётся она. На тот момент девушка весила 131 кг. Гоар говорит, что ей стыдно за тот вес и за то, что она до последнего продолжала бездействовать, пока не дошла до крайней точки.

Первые 10 кг ушли за первые 10 дней, когда Гоар начала чётко считать КБЖУ и полностью отказалась от сахара. После чего за следующие четыре месяца похудела ещё на 20 кг.

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Что помогало на пути к желаемой форме?

Гоар сразу начала записывать каждый приём пищи и считать соотношение белков, жиров и углеводов в специальном приложении. Девушка отказалась от фастфуда, сладкого и жирного, а также перестала пить сладкую газировку, соки и фреши.

Визажистка признаётся, что программы по подбору рациона, когда на дом доставляют готовые блюда на несколько дней, ей не подошли. Она предпочитает готовить сама. Но поначалу из-за плотного графика время на готовку оставалось только по ночам.

В рационе Гоар преобладает белковая пища: мясо, яйца и рыба, а также много овощей и фруктов. Один из её секретов – зелёный коктейль для детокса. В его состав входят брокколи, яблоко, огурец, шпинат и лимонный сок.

Для дополнительной мотивации девушка смотрела документальные фильмы о правильном питании. Один из них – «Сахар», после просмотра которого Гоар и решила полностью отказаться от сладкого.

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Что дальше?

Девушка признаётся, что хотя ей нравится отражение в зеркале, останавливаться на достигнутом пока рано. «Нравлюсь себе, но я смотрю на свои недостатки и понимаю, что нужно работать дальше», – делится она с подписчиками.

На данный момент рацион Гоар уже не так ограничен, как раньше. Она понемногу позволяет себе мучное и сладкое, при этом не впадая в крайность. Кроме того, визажист старается заниматься спортом – предпочитает кардио. Однако из-за большого количества работы попасть на тренировку удаётся только раз в неделю.

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В июле Гоар родила ребенка и уже через две недели вернулась в прежнюю форму. «Две недели после родов, и минус 18 кг. Это даже на 5 кг больше, чем я успела набрать за беременность», – написала девушка.