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Задать вопрос «Чемпионату»: каких статей не хватает в разделе Лайфстайл?

Задать вопрос «Чемпионату»
Арина Забгаева
Спроси у «Чемпионата»: о чём вы хотите знать?
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Lifestyle / Тренды 0

Уже несколько лет мы в Лайфстайле стараемся, чтобы вы всегда были в курсе последних событий и вовремя узнавали о новых трендах в сфере здорового образа жизни. Делимся удивительными историями достижений, рассказываем о правильном питании, вместе с тренерами собираем интересные тренировки и развенчиваем популярные мифы о ЗОЖ.

Сейчас мы открываем рубрику «Спроси у «Чемпионата». В комментариях вы можете написать, о чём вам было бы интересно узнать: необычные виды спорта, новый подход к питанию или тренировкам, вдохновляющие истории известных спортсменов. Задавайте вопросы, а мы вместе с проверенными экспертами — тренерами, врачами, нутрициологами, психологами — попробуем ответить на них полно и развёрнуто.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: istockphoto.com

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