Спроси у «Чемпионата»: о чём вы хотите знать?

Уже несколько лет мы в Лайфстайле стараемся, чтобы вы всегда были в курсе последних событий и вовремя узнавали о новых трендах в сфере здорового образа жизни. Делимся удивительными историями достижений, рассказываем о правильном питании, вместе с тренерами собираем интересные тренировки и развенчиваем популярные мифы о ЗОЖ.

Сейчас мы открываем рубрику «Спроси у «Чемпионата». В комментариях вы можете написать, о чём вам было бы интересно узнать: необычные виды спорта, новый подход к питанию или тренировкам, вдохновляющие истории известных спортсменов. Задавайте вопросы, а мы вместе с проверенными экспертами — тренерами, врачами, нутрициологами, психологами — попробуем ответить на них полно и развёрнуто.