Почему после тренировок к мышцам не стоит прикладывать лёд?

Зачем некоторые спортсмены прикладывают лёд к мышцам после интенсивных занятий? Чем может навредить такой метод?



Рассказывает заслуженный мастер спорта.

Охлаждение – один из самых популярных способов восстановления после тяжёлых физических нагрузок. Разбираемся, чем может быть полезна такая реабилитация и может ли она навредить.

Марина Шляхтина заслуженный мастер спорта по самбо, эксперт сети фитнес-клубов X-Fit в России Многие на бессознательном уровне прикладывают к месту ушиба или травмы кусочек холодного льда. И это правильно: холод замедляет кровоток, предупреждая появление припухлости или синяка. Доказан и лёгкий обезболивающий эффект от такой процедуры.

А что же происходит с телом после изнурительного тренинга? В принципе, то же самое. Мы получаем невидимые микротравмы, которые в дальнейшем могут спровоцировать более серьёзные нарушения. Поэтому вовремя остановленный воспалительный процесс помогает не только быстрее восстановиться мышцам, но и предупреждает развитие нежелательных заболеваний.

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Нужно ли полностью погружаться в холод после тренировок?

В первую очередь стоит отметить, что лёд и ледяные ванны применяются профессиональными спортсменами после соревнований или больших нагрузок как одно из средств для быстрейшего восстановления.

Полезна ли ванна со льдом? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Если посмотреть на профессиональных атлетов, применявших этот метод, можно говорить о его результативности. Но с точки зрения влияния низких температур на организм человека всё неоднозначно: имеются как сторонники, так и противники метода.

Резонанс в ситуацию вносит тот факт, что сейчас при многочисленных научных исследованиях отсутствуют доказательства эффективности метода. Противники охлаждающих процедур считают: если разовое прикладывание льда к ушибленному месту может принести облегчение, то регулярное погружение в ледяную воду на продолжительное время может негативно сказаться на организме.

Минусы этой процедуры

Замедленный кровоток борется с воспалением, но в то же время он снижает синтез белка. В итоге спортсмену приходится тренироваться еще жёстче. Кроме того, особенно в первые разы, организм испытывает сильнейший шок, который для неподготовленного или страдающего серьёзными заболеваниями спортсмена, может обернуться проблемами с сердцем, дыхательной системой и кровеносными сосудами.

Ледяная ванна вполне способна увеличить частоту сердечных сокращений, приведя в итоге к сердечному приступу, и повысить артериальное давление. Так же принятие ледяных ванн после тренировки ухудшает анаболические сигналы (это обычно приводит к снижению скорости синтеза мышечного белка). Следовательно, в долгосрочной перспективе ледяные ванны при постоянном применении снижают количество мышц и силу, которые вы набираете.

В связи с тем, что многие атлеты стали использовать ледяные ванны как способ экстренного восстановления, было принято решение провести соответствующее исследование.

В течение двух недель сотрудники Квинслендского технологического университета брали кровь на биомаркеры и проводили биопсию мышц бёдер у атлетов. Одна их группа восстанавливала мышцы с помощью ледяной ванны, а вторая приходила в норму с помощью обычного отдыха. Результаты исследования каких-либо различий не выявили. Т.е. способность льда снимать воспаление не доказана.

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Отдых или ледяная ванна?

Специалисты рекомендуют не подвергать свой организм резким перепадам температур и восстанавливаться другими методами. А к ледяной воде прибегать лишь в самых экстренных случаях, например, если впереди ждёт новый забег, а в ногах – нестерпимая боль.

При этом никто не говорит об обязательном полном погружении: достаточно окунать в холод только проблемные места. Так же в фитнесе: использовать лёд после тренировок или при небольших нагрузках нецелесообразно. Лучше просто дать организму отдохнуть.