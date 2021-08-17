Рассказывает мастер-тренер тренажёрного зала.
Многие считают, что после хорошей тренировки мышцы должны «гореть». А если на следующий день вы без проблем встаёте с кровати, не меняясь в лице, значит, недостаточно старались. Но так ли это на самом деле? Почему могут болеть мышцы и как с этим связана эффективность тренировок?
Болевые ощущения после тренировок — не редкость.
Почему болят мышцы после тренировки?
Не всегда удаётся грамотно распределить силы и скорректировать нагрузку. Поэтому, как отмечает тренер, на тренировках нередки микротравмы.
Во время выполнения упражнений зачастую происходит микроразрыв в мышечных волокнах — отсюда и возникают болевые ощущения.
Называется это явление крепатурой. Вероятно, термин происходит от итальянского глагола crepa — «трескаться», ведь фактически именно разрывы провоцируют неприятные ощущения.
Как понять, когда нужно обратиться к врачу?
Если после тренировки возникает лёгкая мышечная боль, которая не препятствует ходьбе и активности, переживать не стоит.
Однако если болезненность сохраняется в течение 3-4 дней, вы не можете нормально двигаться, появились отёки и синяки, тренер рекомендует обратиться к специалисту.
Так вы сможете исключить серьёзные повреждения.
Должны ли после эффективной тренировки болеть мышцы?
Оценивать результаты тренировки по шкале болевых ощущений точно не стоит, объясняет тренер.
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Крепатура — не показатель эффективности. Особенно спустя некоторое время после начала тренировок. Мышцы могут адаптироваться к нагрузке и уже не реагировать на них так остро.
Чтобы занятия были эффективными, главное — тренироваться регулярно и соблюдать технику выполнения упражнений.
Как предотвратить крепатуру?
Чтобы не подвергать мышцы даже микротравмам, тренер советует:
- заниматься с умеренными нагрузками;
- постепенно наращивать интенсивность тренировок;
- отдыхать между подходами;
- следить за техникой упражнений.
Так меньше риск получить травму и суставов, и мышц.
Если же избежать болезненных ощущений не получилось, помочь могут некоторые процедуры, например:
- упражнения на растяжку;
- миофасциальное расслабление — с использованием мячей и роллеров;
- перкуссионный массажёр;
- баня или сауна.