Такой дискомфорт, как правило, возникает в результате микротравмы.

Почему болят мышцы после тренировки? Как понять, когда нужно обратиться к врачу?



Рассказывает мастер-тренер тренажёрного зала.

Многие считают, что после хорошей тренировки мышцы должны «гореть». А если на следующий день вы без проблем встаёте с кровати, не меняясь в лице, значит, недостаточно старались. Но так ли это на самом деле? Почему могут болеть мышцы и как с этим связана эффективность тренировок?

Елена Скоблова мастер-тренер тренажёрного зала World Class Болевые ощущения после тренировок — не редкость.

Почему болят мышцы после тренировки?

Не всегда удаётся грамотно распределить силы и скорректировать нагрузку. Поэтому, как отмечает тренер, на тренировках нередки микротравмы.

Елена Скоблова мастер-тренер тренажёрного зала World Class Во время выполнения упражнений зачастую происходит микроразрыв в мышечных волокнах — отсюда и возникают болевые ощущения.

Называется это явление крепатурой. Вероятно, термин происходит от итальянского глагола crepa — «трескаться», ведь фактически именно разрывы провоцируют неприятные ощущения.

Как понять, когда нужно обратиться к врачу?

Если после тренировки возникает лёгкая мышечная боль, которая не препятствует ходьбе и активности, переживать не стоит.

Однако если болезненность сохраняется в течение 3-4 дней, вы не можете нормально двигаться, появились отёки и синяки, тренер рекомендует обратиться к специалисту.

Елена Скоблова мастер-тренер тренажёрного зала World Class Так вы сможете исключить серьёзные повреждения.

Должны ли после эффективной тренировки болеть мышцы?

Оценивать результаты тренировки по шкале болевых ощущений точно не стоит, объясняет тренер.

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Елена Скоблова мастер-тренер тренажёрного зала World Class Крепатура — не показатель эффективности. Особенно спустя некоторое время после начала тренировок. Мышцы могут адаптироваться к нагрузке и уже не реагировать на них так остро.

Чтобы занятия были эффективными, главное — тренироваться регулярно и соблюдать технику выполнения упражнений.

Как предотвратить крепатуру?

Чтобы не подвергать мышцы даже микротравмам, тренер советует:

заниматься с умеренными нагрузками;

постепенно наращивать интенсивность тренировок;

отдыхать между подходами;

следить за техникой упражнений.

Елена Скоблова мастер-тренер тренажёрного зала World Class Так меньше риск получить травму и суставов, и мышц.

Если же избежать болезненных ощущений не получилось, помочь могут некоторые процедуры, например: