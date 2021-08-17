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Болят мышцы после тренировки — что делать, что такое крепатура

Боль в мышцах — показатель эффективной тренировки?
Арина Забгаева Елена Скоблова
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Что делать, если болят мышцы после тренировки
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Такой дискомфорт, как правило, возникает в результате микротравмы.
Почему болят мышцы после тренировки? Как понять, когда нужно обратиться к врачу?

Рассказывает мастер-тренер тренажёрного зала.

Многие считают, что после хорошей тренировки мышцы должны «гореть». А если на следующий день вы без проблем встаёте с кровати, не меняясь в лице, значит, недостаточно старались. Но так ли это на самом деле? Почему могут болеть мышцы и как с этим связана эффективность тренировок?

<a href="https://www.instagram.com/skoblova.lena/">Елена Скоблова</a>
Елена Скоблова
мастер-тренер тренажёрного зала World Class

Болевые ощущения после тренировок — не редкость.

Почему болят мышцы после тренировки?

Не всегда удаётся грамотно распределить силы и скорректировать нагрузку. Поэтому, как отмечает тренер, на тренировках нередки микротравмы.

Елена Скоблова
Елена Скоблова
мастер-тренер тренажёрного зала World Class

Во время выполнения упражнений зачастую происходит микроразрыв в мышечных волокнах — отсюда и возникают болевые ощущения.

Называется это явление крепатурой. Вероятно, термин происходит от итальянского глагола crepa — «трескаться», ведь фактически именно разрывы провоцируют неприятные ощущения.

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Как понять, когда нужно обратиться к врачу?

Если после тренировки возникает лёгкая мышечная боль, которая не препятствует ходьбе и активности, переживать не стоит.

Однако если болезненность сохраняется в течение 3-4 дней, вы не можете нормально двигаться, появились отёки и синяки, тренер рекомендует обратиться к специалисту.

Елена Скоблова
Елена Скоблова
мастер-тренер тренажёрного зала World Class

Так вы сможете исключить серьёзные повреждения.

Должны ли после эффективной тренировки болеть мышцы?

Оценивать результаты тренировки по шкале болевых ощущений точно не стоит, объясняет тренер.

Фото: unsplash.com/photos/0nn2gdz4ZoY

Елена Скоблова
Елена Скоблова
мастер-тренер тренажёрного зала World Class

Крепатура — не показатель эффективности. Особенно спустя некоторое время после начала тренировок. Мышцы могут адаптироваться к нагрузке и уже не реагировать на них так остро.

Чтобы занятия были эффективными, главное — тренироваться регулярно и соблюдать технику выполнения упражнений.

Как предотвратить крепатуру?

Чтобы не подвергать мышцы даже микротравмам, тренер советует:

  • заниматься с умеренными нагрузками;
  • постепенно наращивать интенсивность тренировок;
  • отдыхать между подходами;
  • следить за техникой упражнений.
Елена Скоблова
Елена Скоблова
мастер-тренер тренажёрного зала World Class

Так меньше риск получить травму и суставов, и мышц.

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Если же избежать болезненных ощущений не получилось, помочь могут некоторые процедуры, например:

  • упражнения на растяжку;
  • миофасциальное расслабление — с использованием мячей и роллеров;
  • перкуссионный массажёр;
  • баня или сауна.
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