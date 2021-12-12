8 живописных марафонов мира, которые стоит пробежать хотя бы раз в жизни

В первом олимпийском марафоне в 1986 году участвовали 17 атлетов. С тех пор возможность преодолеть себя и увидеть самые красивые места планеты на бегу ежегодно привлекает тысячи спортсменов со всего мира. Мы подобрали самые живописные марафоны из разных уголков Земли, которые стоит пробежать хотя бы раз в жизни.

Abbott World Marathon Majors

Даниил Лобакин кандидат в мастера спорта, PRO-эксперт и амбассадор Спортмастер PRO Во всем мире известна шестёрка самых масштабных марафонов мира – Abbott World Marathon Majors. Большинство из них проходят по популярным городским маршрутам Токио, Бостона, Лондона, Берлина, Чикаго и Нью-Йорка. Тот, кому удастся финишировать во всех шести, получает медаль Six Star Finisher. Токийский марафон обычно стартует в марте, Бостонский и Лондонский – в апреле, Берлинский – в сентябре, Чикагский – в октябре и Нью-Йоркский – в ноябре.

Марафон в Бостоне Фото: Maddie Malhotra/Getty Images

Schneider Electric Marathon de Paris

По линии знаковых достопримечательностей также проходит всемирно известный беговой марафон Парижа (апрель) – от Елисейских полей вдоль берега Сены через главные площади, мимо Собора Парижской Богоматери и Эйфелевой башни.

Марафон в Париже Фото: Frederic Stevens/Getty Images

Run Rome The Marathon

Не уступает по красоте парижскому марафону Run Rome The Marathon (март) – дистанция проходит мимо Колизея, собора Святого Петра, Фонтана Треви и других памятников архитектуры – по всему маршруту их около 500.

Марафон в Риме Фото: Riccardo De Luca/Getty Images

Midnight Sun Marathon

Даниил: Среди самых красивых марафонов планеты – Midnight Sun Marathon – «Марафон полуночного солнца» (июнь), который проходит в городе Тромсё в Норвегии. В это время солнце не опускается за горизонт даже в полночь и позволяет разглядеть все красоты северных фьордов.

Марафон в Тромсё Фото: facebook.com/MSM-Midnight-Sun-Marathon-393622885007

Marathon Loch Nis

Не менее интересен Лох-Несский марафон в Шотландии – Marathon Loch Nis (октябрь) вдоль озера Лох-Несс. Он начинается у Белого моста – памятника архитектуры XVIII века, проходит по побережью озера и заканчивается в парке города Инвернесс.

Марафон вдоль озера Лох-Несс Фото: facebook.com/lochnessmarathon

Great Wall of China Marathon

Даниил: Один из сложных марафонов мира, в котором по статистике обычно финиширует только четверть участников – Great Wall of China Marathon – забег по Великой Китайской стене. Стартует он в мае – для бегунов открывается почти 42 км нетуристического фрагмента стены. Финалист должен преодолеть 5164 ступени, крутые подъёмы и спуски.

Забег по Великой Китайской стене Фото: facebook.com/greatwallmarathon

Inca Trail Marathon

Ещё один необычный маршрут – Inca Trail Marathon (июнь) – проходит по дороге инков в Перу и финиширует в древнем городе Мачу-Пикчу. Трасса составляет 42 км и считается одной из самых сложных в мире. Марафон проводится в июне-сентябре.

Забег по дороге Инков Фото: facebook.com/IncaTrailMarathon

«Джейрах»

Среди российских живописных дистанций можно отметить международный марафон «Джейрах». Он проходит в Ингушетии в конце сентября – на протяжении всей дистанции можно наблюдать прекрасные горные пейзажи. Красивая трасса, впечатляющая гонка и незабываемые впечатления обеспечены.

Марафон «Джейрах» Фото: vk.com/caucasus_united_territory

Куда можно поехать уже сейчас?

Из зарубежных марафонов российским атлетам сейчас доступны несколько вариантов. Первый – Стамбульский марафон (ноябрь) – единственный трансконтинентальный марафон в мире. Его дистанция начинается в европейской части и заканчивается в азиатской. Здесь участникам откроются панорамные виды на город и пролив Босфор. Дистанция имеет аккредитацию World Athletics Gold Label Road Races – золотой статус Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Стамбульский марафон Фото: Mehmet Murat Onel/Getty Images

Даниил: Ещё один вариант – Белградский марафон (май) – проходит по центральным улицам столицы Сербии. Среди возможных вариантов и Афинский классический марафон (ноябрь). Именно с этой дистанцией связана легенда о марафонце, который по одной из версий преодолел расстояние от города Марафон до Афин и сообщил весть о победе. Участники финишируют на белоснежном мраморном стадионе Панатинаикос. Другой доступный вариант – Дубайский марафон (проводится в январе – и на него ещё можно успеть после Нового года) – имеет один из самых больших призовых фондов.