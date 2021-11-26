Что будет, если пройти пешком всю Великую Китайскую стену? Британская пара сбросила 38 кг

Около 15 лет назад британская пара прошла всю Великую Китайскую стену пешком. После покорённой дистанции почти в 9 тыс. км путешественники остались в полном здравии и в придачу сбросили 38 кг на двоих. Нам стало интересно, насколько реально повторить их опыт и хватит ли обычному туристу сил для подобного подвига. Узнали, что на этот счёт думают эксперты и как проделать что-то подобное, не уезжая за границу.

Даниил Лобакин PRO-эксперт и амбассадор Спортмастер PRO, кандидат в мастера спорта Молодые люди проходили примерно по 40-50 км в день – это очень жёсткий для организма режим нагрузки и потери веса. Получается, что каждый месяц им удавалось похудеть на 7 кг. Но худеть больше, чем на 2-3 кг в месяц, не рекомендуется. Для организма это большой стресс. Если хочется похудеть, то лучше делать это постепенно.

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Можно ли пройти всю Великую Китайскую стену пешком?

Пеший поход по Великой Китайской стене, если верить источникам, уже совершали ранее. Стало быть, покорить уникальное сооружение – вполне выполнимая задача. Первым крупнейший памятник архитектуры от и до прошёл Уильям Эдгар Гейл в 1908 году за пять месяцев. Он на своём примере доказал, что это осуществимо. Но сложности будут, ведь большое расстояние – не единственная трудность, с которой может столкнуться путешественник.

Чтобы пройти такой путь, нужны хорошая физическая форма и выносливость. Без этого шансы преодолеть хотя бы часть маршрута очень малы. Учитывая крутой рельеф и холмистую возвышенность участка, пригодится и опыт трекинга. Ещё один необходимый навык, чтобы как минимум не заблудиться – это умение ориентироваться на местности. Тем более что большая часть сооружения подпорчена или разрушена. Более того, погода в пустыне Гоби, где простирается Великая Китайская стена, суровая – эдакое испытание на выносливость и силу воли. И немаловажный момент – туристам доступна лишь малая часть Великой Китайской стены. Закрытые участки памятника предыдущим путникам открыли в качестве исключения.

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Сколько времени займёт путь?

Говорят, что для прохождения основного профиля сооружения с востока на запад – от Шаньхайгуаня до Цзяюйгуаня – требуется не менее 3-5 месяцев. Если к маршруту добавить дополнительные ответвления и новые участки, теоретически потребуется 1,5 года. Но на деле это может занять и больше времени. Всё зависит от самого путешественника. Например, в 1905-м руководителю программы по защите Великой Китайской стены понадобилось 508 дней, чтобы преодолеть всё расстояние на своих двоих. Другому китайскому исследователю, Лю Юйтяню – два года.

Но есть и те, кто потратил меньше времени – среди них отец с сыном Рен Эрлин и Рен Зигенг, американская пара Джейми Брэдиш и Роб Ингланд и та самая британская пара Тарка Л'Херпиньер и Кэти-Джейн Купер. Первые двое провели в стенах сооружения 89 дней, вторые – 10 месяцев, и третьи – 167 дней. Вполне возможно, что история что-то умалчивает – тем более что вокруг Китайской стены ходит много легенд. Но в нашем вопросе это не главное. Нам интересно, на сколько килограммов можно похудеть (и при этом не растерять здоровье) в рамках такого необычного трипа. В общем, не будем томить и передаём слово экспертам.

Сколько килограммов можно сбросить и не опасно ли это?

Молодые люди из Великобритании, совершившие пеший поход по сооружению, сбросили по 19 кг каждый. Их путь к «похудению» был тернистым и длился ни много ни мало 167 дней. За это время девушка дважды попадала в больницу. Первый раз с гастроэнтеритом и обезвоживанием, а второй – с больной спиной из-за тяжёлого рюкзака.

По пути пара преодолела одну из самых жарких пустынь в мире и дошла до горных вершин, где температура воздуха опустилась до минус 35. Учитывая особенности сооружения, ребята шли не просто по прямой, а поднимались, спускались, шли по пологим спускам и подъёмам. Если подсчитать, то средняя дистанция, которую они проходили за день, примерно 50 км – почти марафонская.

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Даниил: Чтобы не изнурять организм, я бы рекомендовал проходить не более 30 километров в день – это оптимальный вариант. Итого получится 295 дней – почти 10 месяцев. При такой нагрузке вполне реально похудеть на 38-40 кг, если вес был избыточным – около 100-110 кг. Даже если в какие-то дни получится преодолевать чуть большее расстояние, на всю дистанцию уйдёт не меньше полугода.

В целом здесь всё индивидуально. Чем больше вес, тем больше калорий будет сжигаться на старте. В начале дистанции человек с избыточным весом будет худеть быстрее, чем в конце. На этот процесс будет влиять и погода – если будет жарко – вес будет уходить быстрее, чем в холодное время года. Сбросить около 40 кг за прогулку длиной почти 9 тыс. км вполне реально, отмечает Даниил. Если же вес на старте в норме, человек хорошо подсушится и наработает выносливость.

Как подготовиться к такому походу?

Даниил: Что касается режима питания, то при таких нагрузках важен сбалансированный рацион, который будет содержать продукты с высокой энергетической ценностью. Это нужно для того, чтобы не создавать дефицитное состояние, при котором просто не останется сил. Полезно было бы добавить энергетические и протеиновые батончики. По формату мы получим нагрузку низкой интенсивности, в которой будут присутствовать элементы кардио на подъёме, на перепадах высот. Чтобы облегчить нагрузку, я бы рекомендовал разбить ежедневную дистанцию на короткие отрезки по 5-10 км и делать остановки.

Говоря об экипировке, особое внимание нужно уделить обуви. Износостойкостью при преодолении таких расстояний не обладает ни одна подошва. Средний пробег кроссовок составляет 800-1000 км в беговом режиме. Если не будет ударной нагрузки, а вместо неё будет спокойная ходьба, можно увеличить допустимый пробег до 2000 км. Даже в этом случае потребуется 4-5 пар кроссовок, лучше всего – беговых, с амортизацией и хорошей вентиляцией, чтобы ногам было максимально комфортно.

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В Китай сложно попасть, а повторить подобный опыт хочется. Что делать?

Мы прислушиваемся к вашим замечаниям и понимаем, что сейчас попасть в некоторые страны – непосильная задача. Поэтому на этот раз предлагаем альтернативу, которую сможет воплотить каждый. Чтобы проделать что-то подобное, необязательно лететь в Китай. Пройти Великую Китайскую стену можно, не уезжая из города (и не увольняясь с работы). Достаточно придумать себе программу – например, на год или два. Для этого важно правильно распределить дистанцию и проходить нужное количество километров в день, что по итогу составит пройденную дистанцию, равную длине Китайской стены. Например, если вы готовы уделять ходьбе пять раз в неделю по два часа, учитывая среднюю скорость ходьбы человека, дистанция в 9 тыс. км будет преодолена чуть раньше, чем через 3,5 года.

Иван Фомин тренер сети фитнес-студий SMSTRETCHING и студии Project by SMSTRETCHING Такой срок, конечно, мало кого устроит. Поэтому ходьбу можно заменить бегом. Цель в этом случае будет достигнута гораздо быстрее, а именно понадобится чуть больше года — 14 месяцев. Только представьте, что, регулярно бегая вечером или утром, спустя всего около полутора лет можно будет сказать, что вы тоже пробежали всю Великую Китайскую стену или расстояние, равное ей. А это уже ещё один повод гордиться собой. Помимо этого, вы принесёте колоссальную пользу своему организму. Регулярный бег сильно прокачивает физически и духовно.

Ходьба тоже очень полезна в любом возрасте. Сейчас всё большую популярность, например, набирает скандинавская ходьба. Мир создаёт такие условия, в которых практически не приходится двигаться и активно перемещаться на протяжении всего дня, недели, месяца, в конце концов. Тело и организм в целом эволюционно были всегда в движении и привыкли функционировать не только пальцами и мозгом, а всеми частями. Только так можно сохранить его правильную работу и функциональность, иначе произойдёт сбой. Ходьба отлично справится с тем, чтобы держать тело в тонусе.

Фото: istockphoto.com

Иван: Плюсов очень много, но есть и риски. Можно травмировать коленный сустав, если неправильно подобрать обувь или не владеть техникой бега. Поэтому сначала нужно подготовиться. Тогда вы обязательно преодолеете длину Великой Китайской стены, не выезжая при этом из своей страны и находясь в более комфортных условиях, чем пара, о которой мы упоминали ранее. Бег и ходьба помогут избавиться от лишнего веса при правильном питании и не принесут никаких неприятных последствий. Проблем не будет, если вы грамотно подготовитесь к процессу, выберете правильную обувь и одежду, разберётесь в технике, а также проконсультируетесь с врачом, в каком режиме лучше бегать (быстро, средне, медленно) и в какое время суток (утром, днём, вечером).