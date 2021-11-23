5 популярных туристических мест, которые разочаровали путешественников

Ожидания часто не совпадают с реальностью, и это особенно верно в отношении путешествий. Следуя популярными туристическими маршрутами, многие и не подозревают, что ввязываются в авантюру. Чтобы не увезти с собой багаж неприятных впечатлений, некоторые места лучше обходить стороной. Где-то всё слишком дорого, а где-то слишком людно. Хотя бы эти факторы негативно сказываются на ожиданиях от поездки: человек понимает, что всё идёт не по плану, начинает нервничать. А это совсем не добавляет здоровья и положительных эмоций.

Составили для вас подборку расхваленных направлений, но решать, конечно, вам.

Калерия Волкова PR-менеджер Travel Ask Эти места пользуются большим спросом. Чаще всего туристы думают о них как об идеальных и не хотят мириться с реальностью, с которой приходится столкнуться. Отсюда и возникает разочарование по приезде.

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Великая Китайская стена

Великая Китайская стена – одна из самых масштабных достопримечательностей в мире – окружена тайной и легендами. Говорят, что сооружение видно из космоса – и даже если это не так, толпу туристов вокруг архитектурного памятника с орбиты наверняка можно разглядеть. Ежедневно уникальное творение посещают миллионы путешественников, и вместе с ними вы будете заперты в стенах как минимум на несколько часов.

Общая протяжённость стены составляет почти 9000 км – чтобы вы понимали «масштаб трагедии», примерно такое же расстояние от Москвы до Калифорнии. Людям с кислородной недостаточностью будет сложно пройти хотя бы часть этого маршрута. Ведь из-за духоты в толпе даже у вполне здоровых туристов может участиться сердцебиение, появиться одышка, ощущение нехватки воздуха. Конечно, это поистине уникальное место, но, если вы терпеть не можете столпотворений или тесных пространств, стоит ограничиться посещением менее «избитых» достопримечательностей Китая (а их там предостаточно).

Фото: istockphoto.com

Эйфелева башня

Калерия: У подножья самого узнаваемого места в этом городе мечтают оказаться многие, поесть фирменные круассаны с видом на достопримечательность и полюбоваться Елисейскими полями. Но, когда первый раз видишь Париж, немного теряешься, поскольку сказка не совпадает с реальностью. Грязное метро, большое количество бездомных на улице, карманников. Огорчает и то, что два года назад пожар охватил один из самых красивых храмов – Собор Парижской Богоматери. Эйфелева башня и вовсе радует туристов только первые 10 минут. Да и цены, надо сказать, здесь выше, чем в России. В общем, Париж не так впечатляет, как хотелось бы.

Фото: istockphoto.com

Ниагарский водопад

Если вы мечтаете подплыть к Ниагарскому водопаду на корабле, как Джим Керри в фильме «Брюс Всемогущий», то будете разочарованы. Прогулка по окрестностям природной локации далеко не так романтична, как может показаться на первый взгляд. Увидеть вблизи водопад, конечно, можно, но когда вы приблизитесь к нему, то мгновенно промокнете. Так что сделать селфи на фоне природного чуда – задача не из простых. Дождевики там выдаются, но от сильного ветра из-за потоков воды они не сильно спасают. Плюс многие совершают ошибку и не берут с собой сменную одежду. А в мокрой и сырой можно простудиться даже в тёплую погоду. Поэтому особо зябким стоит об этом позаботиться заранее либо полюбоваться на водопад со стороны.

Фото: istockphoto.com

Афинский Акрополь

Калерия: В Афинах, столице Греции, находится одно из популярных туристических мест – Афинский Акрополь, где расположен памятник античной архитектуры – Парфенон. История Афин немного теряется, когда выходишь из старого центра – город переполнен мигрантами и немного грязный. Тяжело найти хороший и чистый пляж у Эгейского моря. Также местные могут устроить забастовку рабочих, и вы не сможете воспользоваться метро. В этом случае можно заказать лишь такси, а цены здесь европейские. Проще говоря – стресс, нервы и лишние деньги.

Фото: istockphoto.com

Пляж Джумейра Бич Резиденс

Для многих Дубай – это отдых в стиле «дорого-богато». И отчасти это действительно так – большая часть курортов здесь не всем по карману, и поэтому свободные для посещения пляжи вроде Джумейра Бич Резиденс забиты туристами. Особенно много людей здесь в сезон: протиснуться, конечно, получится, но неприятный осадок останется.

Калерия: В Дубае очень тяжело дышать днём, душно и жарко, ночью немного легче. Город небоскрёбов больше создан для того, чтобы ездить на машине – пешком погулять и побегать там не получится. Из-за песчаных бурь днём не видно всех небоскрёбов, и даже не понимаешь, чему тут радоваться. В торговых центрах также большое скопление людей и оттуда же духота.

Фото: istockphoto.com

Какое место разочаровало вас? Делитесь своим опытом.