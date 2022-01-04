Чем заняться в вашем городе на праздниках? Идеи для тех, кто не хочет сидеть дома

Лучший способ растянуть удовольствие от праздника – воплотить свои давние «хотелки» или попробовать что-то новое. Уехать за границу всё ещё не так просто, но это не значит, что веселье отменяется. В городе тоже есть немало интересных занятий – собрали варианты, доступные каждому.

Покатайтесь на коньках

В любом городе работают катки, которые ждут гостей с самого начала зимы. В мегаполисах они расположены прямо в центре: там царит новогодняя атмосфера, так что тёплые и уютные эмоции вам будут обеспечены. Мы советуем выбирать катки подальше от своего дома, так вы сожжёте больше калорий, пока доберётесь до места. А если решите взять с собой свои коньки, то нагрузка увеличится ещё на треть.

Екатерина Крайванова соосновательница онлайн-сервиса аренды вещей Next2U.ru Главный «мастхэв» каникул – покататься на коньках. Сейчас практически в любом городе есть катки. Лайфхак: чтобы не стоять в очередях в пунктах проката, приходите со своим оборудованием. Если его нет, то можно заранее взять в аренду в специализированных сервисах: состояние вещей будет лучше, а обойдутся они дешевле, особенно если вы планируете уделить зимнему спорту несколько дней.

Фото: istockphoto.com

Прогуляйтесь по центру города и посетите ярмарку

Другой хороший вариант – прогулки по нарядным улицам. Это может быть городская площадь, уютный сквер или бульвар. В украшенных уголках своего города можно устроить сказочную фотосессию, а затем отправиться на новогоднюю ярмарку, где царит особенно волшебная атмосфера. Обычно там продают традиционные праздничные угощения – имбирные пряники, согревающий глинтвейн, подарки ручной работы, вязаные изделия. Это ли не новогоднее волшебство?

Фото: instagram.com/gum_ru/

Сходите в спа-салон

Путешествовать сейчас непросто, но воссоздать атмосферу отпуска можно в спа-салоне. Тайский массаж, обёртывания для тела, уход за лицом – то, что доктор прописал, чтобы восстановиться после тяжёлого года. Как следует расслабиться и обновиться помогут и банные процедуры. Арома-паровая, хаммам, финская сауна, тёплая или холодная купель с травяными настоями – на ваш выбор.

Фото: istockphoto.com

Покатайтесь на лыжах в парке

Если вам хочется побыть вдали от суеты, можно совместить приятное с полезным и покататься на беговых лыжах. Выезжать за пределы города необязательно – во многих парках есть освещённые лыжные трассы, которые подходят для размеренного катания классическим стилем. Это отличный способ приятно провести время на свежем воздухе и отработать оливье, сотню мандаринов и тортики. А после можно засесть в приятной кафешке и погреться тёплым чаем.

Даниил Лобакин PRO-эксперт Спортмастер PRO, кандидат в мастера спорта Прогулка на беговых лыжах даёт хорошую кардионагрузку. Такая тренировка – если двигаться в активном режиме с хорошей интенсивностью – может сжечь около 700 калорий, а то и больше. Здесь – как при катании на коньках – работают икроножные и четырёхглавые мышцы бёдер. На беговых лыжах подключаются руки и плечевой пояс, потому что нужно отталкиваться палками. Пресс, мышцы кора будут задействованы как стабилизаторы, удерживая тело в равновесии и держа осанку ровно.

Фото: istockphoto.com

Сыграйте в зимний футбол

Даниил: Ещё один интересный вариант – зимняя игра в футбол по сугробам. По технике он ближе к пляжному футболу и будет даже более энергозатратным, чем обычная игра на газоне. Это связано с тем, что поверхность нестабильная, рыхлая, ноги вязнут в снегу – для движения требуются дополнительные усилия. Достаточно весёлое занятие и эффективная нагрузка.