Как провести новогодние каникулы? Идеи для путешествия, которое вы никогда не забудете

Большинство людей каждый год задаётся одним и тем же вопросом: «Как провести главный праздник в году и январские каникулы?». Вопрос, действительно, важный. Поскольку, как встретишь Новый год, так его и проведёшь. Некоторые любят встречать праздник в поездке.

Естественно, классические идеи уже всем наскучили, и каждый раз душа требует нового и интересного. Охватить всё, определённо, сложно, но мы попробовали выбрать несколько довольно необычных вариантов.

Дважды встретить Новый год

Звучит невозможно? Понимаем. Но, на самом деле, такая возможность есть, если встречать праздник в самолёте. Как отправную точку можно использовать Владивосток: город празднует Новый год одним из первых – в 17:00 по московскому времени.

Встретьте Новый год на Дальнем Востоке, а потом летите праздновать в свой город. Конечно, вам может показаться эта идея весьма странной, но уверяем, среди ваших знакомых вряд ли будут те, кто останется равнодушным, слушая эту безумную историю. Тем более что некоторым любителям путешествий доводилось праздновать именно так.

Алина Михайлова посетила 47 стран мира Абсолютно точно, если ты заядлый путешественник, то один из самых крутых способов проводить старый год — это встретить новый в самолёте. Желательно в том, который летит на другой конец планеты или в суперновое место, где ты ещё никогда не был. Лично я пока ни разу не встречала праздник так, но у одной моей подруги это получилось. Во время долгого перелёта она потеряла счёт времени, и праздник застал её в момент, когда она отошла в туалет умыться. Подруга рассказывала, что сильно испугалась от того, что в салоне все стали громко кричать. А когда выбежала в салон, то услышала ещё и поздравления от пилота. Этот полёт она запомнила на всю жизнь.

Фото: istockphoto.com

Посетить заброшенный маяк на Сахалине

На Сахалине есть одно удивительное и труднодоступное место — японский маяк Анива, который построили в 1939 году. Он расположился на скале Сивучья возле одноимённого мыса. Высота башни составляет 31 м. К сожалению, в 2006 году маяк был заброшен, и его разграбили мародёры.

Скорее всего, вы натыкались на его фотографии в Сети или слышали истории о нём от знакомых. Несмотря на географическое положение и сложности с логистикой, маяк — довольно известное туристическое место. Если вы любите романтику заброшек, море и туманы, новогоднее путешествие к маяку – ваш вариант.

Фото: instagram.com/lifeside.travel

Отдохнуть от мегаполиса в экоотеле в лесу

Мы прекрасно понимаем, что первые два варианта для праздника могут показаться безумными.

Если праздник у вас ассоциируется больше с теплом и уютом, почему бы не провести новогодние каникулы в экоотеле в лесу или на берегу озера? Например, Ладожского в Ленинградской области. Такие отели разбросаны по разным уголкам России и мира исключительно в тех местах, где ничего не будет напоминать о городской суете и отвлекать от единения с природой и дзена.

Фото: unsplash.com/@nachellenocom

Добраться до скалы «Шаманка» на Ольхоне

Новый год — это не только повод подвести итоги уходящего года, заедая их оливье. Это ещё и прекрасная возможность посвятить время перезагрузке и восполнить внутренний ресурс. Почему бы не уехать из большого города в дикую природу? Вы сможете какое-то время побыть в одиночестве, например, на зимнем Байкале.

Для подобных целей может подойти скала «Шаманка» на острове Ольхон. Это место не просто так называют «местом силы» и «энергетическим центром».

Фото: instagram.com/novikovnik86

Шаман-скала (мыс Бурха́н) — одна из девяти святынь Азии и один из самых знаменитых образов Байкала. Название Бурхан пришло из тибетского буддизма, который частично заменил шаманизм. Бурханом местные буряты-буддисты называли главное божество Байкала, а сквозная пещера на мысе считалась его обителью. Более волшебное и мистическое место найти вряд ли получится.

Подняться на Эльбрус

А самые экстремальные путешественники могут провести каникулы в горах. Эльбрус — знаменитая двуглавая гора на Кавказе. Высота западной вершины составляет 5642 м над уровнем моря. Это самая высокая гора Европы. Эльбрус по праву включён в список «семи вершин» мира. Хотя бы поэтому его стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Отель LeapRus на Эльбрусе Фото: instagram.com/ekzzo.ru

Скажем сразу, даже не пытайтесь найти на склоне ёлочку, которую можно будет нарядить и водить вокруг неё хороводы. Новогоднюю ночь лучше провести в отеле LeapRus. Приют на склоне расположен на высоте 3912 метров, так что дотуда отважным путешественникам ещё нужно добраться. А утром можно выдвинуться дальше на восхождение. Но только если вы подготовились к нему заранее, а не рвётесь наверх просто ради красивых фото. Этот вариант больше подойдёт рисковым и оптимистичным товарищам, потому что погодные условия могут в любой момент всё испортить.