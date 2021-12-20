Сколько калорий можно сжечь, катаясь на тюбинге? Это не просто детская забава

Долгие зимние месяцы не повод становиться домоседом. Вместе со снегом приходит и сезон активного отдыха. Если вы ищете острых ощущений, но не готовы вставать на лыжи или сноуборд, тюбинг – ваш выбор. Это не просто детская забава, а настоящая аэробная тренировка, которая заставит вас изрядно попотеть. Мы узнали, сколько калорий может сжечь весёлое зимнее развлечение.

Валерия Молокова инструктор по хатха-йоге Люблю разные зимние развлечения. После катания на тюбинге я всегда ощущаю себя как после хорошей тренировки.

Фото: krasnayapolyanaresort.ru

Сколько калорий сжигает занятие и какие мышцы нагружает?

Кататься на сноутюбингах (ватрушках, бубликах) по заснеженным склонам любят не только дети, но и взрослые. Но не стоит скептически относиться к зимней забаве – она даст фору любому другому виду активности. Без специальных усилий можно сжечь столько же калорий, сколько, например, во время кардиотренировки. Если подниматься в гору пешком, тратится около 400-600 ккал за час. Эти цифры зависят от интенсивности физической активности, возраста и массы тела. Можно отказаться от подъёмников и тащить за собой ватрушку – в этом случае эффекта будет ещё больше.

Лавировать по снежной горе не так-то просто – лениво кататься не получится. При спуске на тюбинге вы балансируете телом вправо-влево и нагружаете тем самым разные мышцы. Работают мышцы-стабилизаторы, руки, спина и живот. Но спуститься – это одно, нужно ещё подняться обратно. Подъём на гору как раз и даёт основную нагрузку мышцам. Слетев один раз с горы, вы захотите попробовать ещё раз, а для этого придётся забраться на холм. И чем он больше, тем больше усилий потребуется. Катание на бубликах – это ещё и отличная аэробная нагрузка, и тренировка для сердечно-сосудистой системы. Даже страх перед первым спуском высвобождает адреналин и заставляет сердце биться быстрее. А чем выше частота сердечных сокращений, тем больше расход калорий.

Валерия: Чувствуются практически все мышцы, в том числе глубокие, которые не используются при обычной ходьбе. А при подъёме на горку работают ноги – это хорошая тренировка для передней и задней мышцы бёдер, икроножных. Также улучшаются чувство равновесия, координация и сжигается около 600 ккал в час. Если кататься по два часа в день, то можно скинуть до 8 кг в месяц. Плюс во время зимней забавы вырабатываются эндорфины, которые дарят хорошее настроение.

Фото: rosakhutor.com

Как именно сноутюбинг помогает худеть?

Снег даёт дополнительную нагрузку. Подниматься по заснеженной горе сложнее, чем по твердой поверхности. Снег даёт дополнительное сопротивление – по глубоким сугробам идти труднее. А чтобы не скатиться с горы назад, нужно приложить немало усилий. Добавьте к этому импровизированную игру в снежки или лепку снеговика — и сожжёте еще около 150 ккал за полчаса.

Зимняя одежда увеличивает нагрузку. Пуховики прибавляют вам веса (если вы взвешиваетесь голышом с одеждой, то поймёте, о чём мы) – считайте это тренировкой с отягощением. Тёплые вещи ещё и хорошо согревают, тем самым заставляя вас изрядно попотеть. Это как обёртывание плёнкой, под которой создаётся эффект сауны. Плюс холод заставляет организм тратить больше энергии, а значит, калории сжигаются быстрее.

Спуски и подъёмы укрепляют мышцы. Катание на сноутюбинге предполагает и силовую нагрузку. Подъёмы в гору задействуют мышцы ног и ягодичные мышцы. А если тащить вверх бублик, в котором кто-то сидит, то в работу включаются и мышцы рук. К тому же цикличные движения при спуске – то в одну сторону, то в другую – улучшают координацию. А управление бубликом укрепляет мышцы груди, рук и спины.