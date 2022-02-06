Как встать на горные лыжи? Советы профессионального спортсмена для новичка

Перед тем как выйти на склон, придётся позаниматься в тренажёрном зале.

Для многих станет большим открытием, но кататься в заснеженных горах можно не только на сноуборде. Если вы постоянно стремитесь развиваться и пробовать новое, то вот наш совет – попробуйте этой зимой встать на горные лыжи. Сразу спойлер — скорее всего, вы опоздали, начинать постигать катание нужно было ещё летом.

Надежда Смирнова бывший член сборной России по горным лыжам, реабилитолог Рассказывает, что нужно знать перед тем, как встать на горные лыжи и почему видеоуроки из интернета не смогут заменить тренера.

Какие опасности могут ждать новичка?

Самые частые проблемы новичков, которые решают заняться таким экстремальным видом спорта — это, конечно, плохая подготовка и ненужные травмы прямо в начале занятий. Распространённая травма — колени, поэтому нужно быть внимательными, делать разминку и заниматься в зале и только потом бежать покорять склон.

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Нужна ли специальная физподготовка или главное — просто встать с дивана?

Нужна. Она готовит к специфическим движениям конкретно в горных лыжах.

Что туда входит? Статодинамическая нагрузка, упражнения со сменой направления и обязательно упражнения на нестабильных платформах, так как горные лыжи подразумевают рядом проезжающих друзей или туристов. Очень важно, чтобы ваше тело ориентировалось в пространстве: если появляется вероятность столкновения, нужно быстро суметь среагировать и отъехать в сторону. Подготовка нужна, чтобы катание было комфортным и безопасным для всех его участников.

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Нужен ли тренер или достаточно уроков из интернета?

Понять технику из интернета, возможно, вы сможете, но нужно знать, что на деле всё совсем по-другому. Я советую взять хотя бы первые несколько занятий с тренером, чтобы он показал элементарные движения: как тормозить, как поворачивать и как правильно падать. Это всё имеет значение.

Очень много травм у новичков происходит, когда они сами пытаются чему-то научиться, лезут куда повыше, думают, что они уже всё умеют и что высокие горы им по плечу. Очень много переломов, падений, растяжений и разрывов связок. Нужно начать с малого: взять уроки инструктора и уже спокойно научиться всем движениям для дальнейшего безопасного катания.

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Сколько времени в неделю нужно уделять занятиям на склоне?

Чем чаще, тем лучше. Если мы берём во внимание профессиональных спортсменов, то они тренируются по пять раз в неделю.

Если вы хотите добиться более быстрых результатов и лучшего уровня катания, то, конечно, здесь по возможности. Лучше заниматься три раза в неделю. Другой вариант — школы, которые набирают группы по уровню катания, возят с собой на неделю на склоны, и вы уже учитесь совместно с инструкторами.

Если мы говорим про катание в одном городе, без выезда, то 1-2 раза в неделю будет отлично, совместно с дополнительной физической нагрузкой и отработкой тех упражнений, о которых вам скажет тренер.

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Как выбрать экипировку?

Что касается горнолыжных костюмов. Мы всегда выбираем: непродуваемые, непромокаемые. Есть множество фирм, я рекомендую Besson, Vist, Vuarnet или Stayer.

Говоря о лыжах и ботинках, здесь нужно смотреть в сторону туристических лыж, они будут помягче и лучше всего подходят новичкам. Фирм очень много, и выбирать лучше в магазине вместе с продавцом. Там вам помогут подобрать длину лыж (в зависимости от роста), выбрать их жёсткость (относительно вашего уровня и стиля катания), подобрать ботинки, палки и шлем. Выбор всегда большой. Нужно ориентироваться на бюджет, который вы закладываете, но могу сразу сказать, что экипировка не самая дешёвая, и сейчас хорошие лыжи для туристического катания можно найти в диапазоне от 20 до 25 тыс. рублей за комплект.

Совет: покупайте горнолыжную экипировку летом, когда магазины устраивают хорошие распродажи на всё, что нужно.

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Что нельзя делать новичку?

Пренебрегать спортивной подготовкой. Важно понимать, что если вы без подготовки встанете на горные лыжи, то, скорее всего, ваши мышцы на следующий день будут «орать». Мышечная боль будет сходить достаточно долго. Это очень неприятно, и поэтому лучше начать занятия в зале или дома, а затем постепенно вставать на лыжи.

Важно понимать, что если вы без подготовки встанете на горные лыжи, то, скорее всего, ваши мышцы на следующий день будут «орать». Мышечная боль будет сходить достаточно долго. Это очень неприятно, и поэтому лучше начать занятия в зале или дома, а затем постепенно вставать на лыжи. Пренебрегать разминкой. Перед тем как встать на горные лыжи и поехать, у вас должна быть разминка. Банальные упражнения для того, чтобы размять суставы и активизировать мышечные группы – приседания, выпады, пара упражнений на баланс – и можно ехать.

Перед тем как встать на горные лыжи и поехать, у вас должна быть разминка. Банальные упражнения для того, чтобы размять суставы и активизировать мышечные группы – приседания, выпады, пара упражнений на баланс – и можно ехать. Экономить на хорошей экипировке. Горные лыжи покупаются на очень длительный срок. Один комплект сможет прослужить вам долго.

Горные лыжи покупаются на очень длительный срок. Один комплект сможет прослужить вам долго. Пренебрегать услугами инструктора. Лучше взять несколько уроков, чтобы вас всему научили, чем думать, что вам всё по плечу. Падать, ломать себе конечности, рвать связки, а потом долго восстанавливаться — не самый лучший выбор.

Всё вышесказанное — топ того, что нужно сделать новичку для того, чтобы в дальнейшем перерасти в профи.