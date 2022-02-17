Как обустроить дом так, чтобы было место для занятий спортом

Ни для кого не секрет, что многие люди начинают свои первые шаги к тренировкам и спорту с занятий дома. Комфортная атмосфера и полная свобода в действиях и движениях делают домашние тренировки особенными. Однако после месяца таких занятий «спортсмену» начинает не хватать оборудования для перехода на новый силовой уровень. Поэтому большинство людей в скором времени начинает посещать фитнес-клубы, оснащённые спортивным инвентарём.

Всё бы ничего, но в связи с ростом заболеваемости во время пандемии всё больше людей возвращается к домашним тренировкам. Конечно, занятия спортом на дому обеспечивают здоровье и безопасность не только для тренирующегося, но и для всей его семьи.

Мы поговорили с экспертом и узнали способы правильного и наиболее эффективного обустройства зоны для занятий спортом в домашних условиях.

Сергей Кузьминский персональный тренер Достаточно всего лишь двух-трёх квадратных метров свободного пространства, чтобы можно было лечь, встать; поднять руки вверх, в стороны, перед собой и сделать пару шагов, чтобы ничего не мешало.

Как организовать пространство?

Неужели всё так просто? Действительно, эффективность домашних тренировок зависит не от большого количества навороченных тренажёров или же большой коллекции гантелей, а от правильной организации своей спортивной зоны. Как оказалось, для этого требуется небольшое пространство, которое, при желании, каждый сможет уютно обустроить в своей квартире.

Однако многие могут задаться вопросом: как уместить весь спортивный инвентарь в зону «два на два метра»? Для решения этого вопроса Сергей рассказал о главных принципах вашей домашней спортивной зоны и какое оборудование она должна включать.

Необходимый инвентарь

Коврик для фитнеса

Для домашних тренировок хватит всего лишь одного коврика для фитнеса, так как большинство упражнений можно выполнять с весом собственного тела. Это будет эффективно для работы над гибкостью, скоростью и координацией тела.

Фото: istockphoto.com

Огромным плюсом коврика является его многофункциональность. Как отметил Сергей, коврик можно использовать как для растяжки, так и для различных видео кардио- и силовых тренировок. И всё это на небольшом участке вашей комнаты.

Мягкие или обычные гантели

Если же веса собственного тела уже недостаточно и хочется добавить каких-то опций для силовых тренировок, можно использовать элементарный инвентарь: амортизаторы и гантели. В любом специализированном магазине продаются даже мягкие гири, которые каждый сможет использовать дома, не боясь, что они поцарапают новенький паркет.

Эквалайзеры

Для домашних занятий спортом отлично подойдут эквалайзеры (хайлетсы), иначе говоря, низкие компактные брусья.

Фото: istockphoto.com

Различные виды отжиманий, горизонтальные подтягивания, растяжка, упражнения на пресс и многие другие функциональные упражнения становятся доступны при наличии такого снаряда.

Складная беговая дорожка

Хорошим вложением станет складная беговая дорожка, которую специально производят для домашнего использования. После тренировки можно убрать её под кровать, и она не будет даже видна в быту. Разложил, побегал и убрал обратно – комфортно и эффективно!

Флюболы

Также для домашнего использования отлично подойдут флюболы – мячи с жидкостью внутри от 3 до 11 кг, обладающие рядом преимуществ перед обычными медболами – утяжелителями в форме мяча.

Сергей Кузьминский персональный тренер При работе с флюболом включаются дополнительные мышцы-стабилизаторы, и, даже если он будет лежать у вас на полке или на полу, будет отличным дополнением к вашему интерьеру.

Одним из приятных свойств флюбола является его необычный внешний вид, так как внутри него находится жидкость, которая красиво переливается как в дневное, так и в вечернее время.

При грамотном обустройстве личного пространства и правильном подборе спортивного инвентаря, домашние тренировки могут стать не только полезным времяпрепровождением, но и эффективной работой над созданием здорового и крепкого тела.

Начните тренировки дома прямо сейчас!