7 причин заниматься йогой каждый день. Советы международного инструктора

Чем полезна йога? Почему стоит практиковать её каждый день?



Рассказываем вместе с международным инструктором по хатха-йоге.

Наслышаны о пользе йоги, но так и не начали её практиковать? Скорее всего, у вас есть вопросы. Уверены, получив ответы, вы найдёте больше мотивации для занятий. Как «неудобные», на первый взгляд, позы влияют на здоровье и эмоциональное состояние?

Анастасия Ожгихина международный инструктор по хатха-йоге, декан факультета индустрии спорта Университета «Синергия» Практика йоги улучшает кровообращение во всём теле, укрепляет нервную систему и усиливает её способность выдерживать стресс.

В чём польза йоги?

Йога — отличный способ развить гибкость и силу. Она подходит не только тем, кто может закидывать ногу за голову, но и новичкам. Обучение начинается с азов. Это не просто комплекс упражнений, а целая практика, которая помогает улучшить не только тело, но и разум.

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Занятие позволяет расслабиться, учит работать с дыханием и лучше понимать свой организм, уменьшает скованность и зажимы, повышает мышечный тонус. Например, знакомая многим поза «собака мордой вниз» развивает силу верхней части тела. Позы стоя укрепляют подколенные сухожилия, четырёхглавую мышцу бедра и пресс. В работу включаются и мышцы кора, которые формируют правильную осанку.

Что будет, если практиковать йогу каждый день?

Уменьшатся тревожность и стресс

Анастасия: За счёт йогических упражнений (асан) и дыхательных практик (пранаямы) приходит чувство спокойствия и оптимизма. Занятия улучшают кровообращение во всём теле, укрепляют нервную систему и усиливают её способность выдерживать стресс.

Фото: unsplash.com/@yogagenapp

Увеличится гибкость

Многие думают, что в йогу нужно приходить с хорошей гибкостью. Совсем нет — практики как раз помогут её развить. Какой бы уровень у вас ни был, благодаря занятиям вы увидите прогресс.

Улучшится общее самочувствие

Регулярная йога усиливает обмен веществ и циркуляцию лимфатической жидкости, регулирует гормональный баланс. А это оказывает благотворное влияние на весь организм.

Осанка станет более правильной

Анастасия: Во время занятий прорабатываются мышцы спины и укрепляется каркас. Также вытягивается позвоночник, который у многих страдает от сидячего образа жизни и нехватки физической активности. Сутулость не только приводит к болям в спине, но и сказывается на работе органов желудочно-кишечного тракта и здоровье нижних конечностей. Практика скруток, вытягивания и прогибов эффективно исправляет осанку.

Фото: unsplash.com/@elleirva

Увеличится сила

Этому факту обычно удивляются мужчины, которые впервые попробовали хатха-йогу, одну из самых популярных и базовых её разновидностей. Развитие силы происходит за счёт использования собственного веса. Даже духовная практика хорошо прорабатывает все группы мышц.

Сократится риск некоторых заболеваний

Анастасия: Йога помогает при остеоартрите, болезнях сердца, высоком и низком кровяном давлении, диабете, астме, болезни Альцгеймера и многих других. Занимайтесь под руководством опытного тренера, и результат не заставит себя ждать.

Фото: unsplash.com/@sonniehiles

Появятся новые знакомства

Если вы занимаетесь в студии, с большой вероятностью обретёте новых друзей с общими интересами. Большинство тех, кто практикует йогу, стремятся к постоянному самосовершенствованию и развитию. Среди фанатов этого вида активности, как и в любом другом виде спорта, немало интересных людей.