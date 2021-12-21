Как похудеть с помощью йоги? Медленные тренировки тоже могут быть жиросжигающими

Любовь Фиалкина преподаватель хатха-йоги, йогатерапевт Можно ли похудеть с помощью йоги? Кому подойдёт такой способ?

Мы привыкли к тому, что йога — это сохранение одной единственной позы определённое время. И такое представление плохо сочетается с потерей лишнего веса, не правда ли? Однако всё не так просто.

Какая йога называется жиросжигающей?

В понятие жиросжигающей йоги могут входить как отдельные направления, так и некоторые виды асан, интервалы занятий. Рассмотрим всё по порядку.

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Существует огромное количество разновидностей йоги.

Классическая хатха-йога — сжигает около 189 ккал в час. Нахождение в асанах от 30 секунд до пяти минут, с отстройкой положения тела и работы мышц. В практиках используются не только асаны, но и дыхательные техники, пранаямы, медитации, визуализации, расслабляющие практики.

Аштанга-виньяса — силовая йога, сжигает около 354 ккал в час. Славится соединением движения с дыханием и силовым асанами.

Бикрам-йога — горячая йога, сжигает около 477 ккал в час. Занятия проводятся в специальных влажных помещениях при температуре около +40℃.

И множество других видов. Жиросжигающими, направленными на похудение, считаются практики бихрам и аштанги. Именно в них происходит активное усиление процессов метаболизма, интенсивная мышечная работа. Но в то же время, эти практики связаны с увеличением частоты сокращений сердечной мышцы. Поэтому нужно понимать, что именно при этих практиках могут рисковать те, у кого слабое сердце (люди, склонные к гипертонии, головным болям, например).

Будет ли эффект от «медленной» йоги?

Что же делать в таком случае тем, кто хочет похудеть и рассматривает для себя йогу, как единственный вариант мягкой работы с телом? Неужели эффекта не будет? Это не так, и мои ученики доказывают это.

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Любые другие виды йоги включают в себя тот же набор асан и те же дыхательные практики, что и описанные выше. Но способ выполнения, время пребывания в асанах, плавность переходов между ними отличается.

Я преподаю хатха-йогу с элементами йогатерапии. Такие занятия не относятся ни к классическим кардиотренировкам, ни к силовым практикам. Однако мои ученицы отмечают уменьшение объёмов талии и бёдер на 2-4 см за 2-4 месяца занятий при интенсивности два занятия в неделю.

Как похудеть с помощью классической йоги?

Всегда есть возможность дать кардиоблок на разогретое тело в середине практики. Так мы не только сжигаем жиры, но и мягко тренируем сердечно-сосудистую систему с последующим охлаждением.

В практиках используются разогревающие пранаямы, которые запускают механизмы вывода токсинов.

Медитации, визуализации, расслабляющие практики дополняют эффект, создавая позитивный настрой у занимающихся по отношению к своему телу.

Важно разнообразие. Каждое занятие ориентировано на работу разных групп мышц. Постепенно всё тело подтягивается, признаки целлюлита уменьшаются.

Включение в практику асан, воздействующих на «проблемные» зоны, даёт более быстрый эффект от занятий. Скрутки, упражнения на пресс, укрепление бёдер и ягодиц, работа с руками.

Как добиться лучшего результата?

Я заметила, что лучшего эффекта достигают те, кто комбинирует занятия йогой с полезным питанием. Глупо было бы ждать яркого жиросжигающего эффекта от одного занятия. Даещё если его «заели» куском торта.

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Какой бы вид практик вы ни выбрали для себя, в любом случае йога — это про процесс экологичного отношения к своему телу, умение слушать себя, свои потребности. Давать телу отдых, когда он требуется, и достаточную физическую нагрузку в рамках. Занимайтесь йогой с нужно с Любовью к себе и своему организму!