Виды йоги: как выбрать то, что тебе подходит

Весна и лето — 2020 были идеальным временем для изучения себя, медитаций и определения вектора развития для будущих лет. Предлагаем не останавливаться на достигнутом и продолжать самопознание и в этом году.

Йога – интересный метод, чтобы очистить сознание, найти решения ежедневных проблем или просто переключиться с умственной работы на физическую. Вместе с инструктором по хатха-йоге Александрой Чуркиной расставляем точки над «ё» в простейших вопросах и нюансах йоги.

Александра Чуркина Инструктор по хатха-йоге ⠀

Какая бывает йога?

Практики называли этот вид спорта «остановкой колебаний ума». Так оно и есть, одна из главных целей йоги — прекратить умственную жвачку и максимально отключиться от внешних раздражителей во время занятия.

Йогу можно рассматривать как:

философскую школу;

систему оздоравливающих физических упражнений.

Когда мы говорим о физических упражнениях — это хатха-йога. И направлений у неё сейчас достаточно:

хатха-йога Айенгара;

аштанга-виньяса йога;

множество «авторских» направлений (виньяса-флоу йога, йога 23, хот-йога).

Глобально, если вы видите в расписании йога-центра хатха-йогу, то вы в первую очередь будете практиковать асаны — позы йоги. Также, вероятно, будут базовые дыхательные техники, которые часто начинают осваивать именно на таких классах.

Фото: unsplash.com/@ginnyrose

Какие цели практики?

Если мы говорим о хатха-йоге, а не о йоге как о философской школе, то целью является избавление от страдания: с точки зрения физического тела и с точки зрения эмоционально-психологического состояния. Практика помогает улучшить здоровье и нормализовать общий психологический фон, а также справиться со стрессом.

Занятия — это подготовка тела к медитации. Чтобы долго сидеть в положении со скрещёнными ногами и медитировать, нужно:

поработать с раскрытием тазобедренных суставов, иначе сесть в устойчивое положение, например, позу лотоса, будет невозможно без риска травм;

укрепить спину;

укрепить мышцы кора, чтобы в положении сидя спина оставалась прямой и ум не отвлекался на дискомфорт в теле.

Эти цели актуальны для всех разновидностей хатха-йоги.

Фото: unsplash.com/@katiebush

Как выбрать направление?

Важно, чтобы стиль подходил именно вам, под ваш темперамент и образ жизни.

Заниматься очень активной аштанга-виньяса йогой шесть дней в неделю непросто, и такой режим подойдёт далеко не каждому. При этом этот вид йоги остаётся одним из самых популярных.

Выбирая направление, сходите на несколько занятий, попробуйте каждый вид йоги и выберите тот, который вы захотите практиковать регулярно. Главный секрет успеха в практике — это постоянные занятия.

Есть ли «мужские» и «женские» виды йоги? Универсального ответа на этот вопрос нет, ведь мы все разные. Как говорил один из главных учителей йоги современности Паттабхи Джойс:

Практиковать могут все. Молодые люди могут практиковать. Старые люди могут практиковать. Очень старые люди могут практиковать. Если человек болен, он может практиковать. Если человек недостаточно силён, он может практиковать. Практиковать могут все, кроме ленивых.

Но если очень посредственно посмотреть на стили, то аштанга-виньяса подходит для молодых, здоровых и активных людей, в ней много динамики и силовых поз, поэтому мужчины и активные женщины точно не заскучают на занятии.

Любителям неспешной практики с чёткой отстройкой каждого положения подойдёт йога Айенгара.

Фото: unsplash.com/@jadestephens

Для людей, имеющих проблемы со здоровьем, подойдут классы по йога-терапии — на занятиях инструктор даёт специальные комплексы, которые позволят проработать все нюансы.

Для людей, у которых есть жёсткие противопоказания к физическим упражнениям, есть йога-нидра (направление йоги, где мы работаем с нашим подсознанием, это техника глубокой релаксации, помогающая снять стресс и улучшить общее состояние).

Если есть какие-то серьёзные заболевания, то перед тем, как начать заниматься, лучше проконсультироваться с врачом. А также важно предупредить инструктора об имеющихся проблемах и особенностях.

Фото: istockphoto.com

Когда начинать практики?

Познавать этот вид спорта лучше в сознательном возрасте, в среднем с 18 лет, но это не является жёстким ограничением. В йога-студиях есть специальные классы и для детей, но такие занятия являются скорее просто одним из видов физической активности.

Что взять с собой на занятие?

Нужны только коврик, удобная одежда и решительное намерение заниматься.

Иногда, на этапе освоения разных асан, могут пригодиться «пропсы» — например, специальный кирпичик или ремешок. Но если их нет под рукой, всегда можно заменить их чем-то из подручных материалов или выполнить упрощённый вариант асаны.

Фото: unsplash.com/@sippakorn

Может ли йога навредить?

Да, если не слушать инструктора. Грамотный преподаватель всегда расскажет и покажет, как безопасно выстроить практику, какие противопоказания есть к разным асанам. Плюс квалифицированный инструктор может подойти и корректно вас поправить или углубить позу.

Важно с умом подойти к выбору места для занятий. Лучше всего ходить в йога-студии, где работают не обычные фитнес-тренеры, а настоящие инструкторы по йоге.