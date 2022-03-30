Как накачать пресс гантелями. 3 простых упражнения для дома и зала
На тренировку вам понадобится всего 15 минут.
Наступает пора готовиться к летнему сезону. И прямо сейчас нужно уделить особое внимание своему телу, в том числе прессу. Если обычные упражнения вам стало делать слишком легко или вы хотите разнообразить тренировки, попробуйте качать пресс с отягощениями. Отличным вариантом станут, например, гантели. Но если их нет, можно использовать и другие предметы.
фитнес-тренер
Гантели можно заменить на различные утяжелители на липучках, можно взять гирю, медбол – всё, что нравится. Делать упражнения можно даже с тем, что находится под рукой, например, с бутылками комфортного для вас веса.
Классические скручивания
Техника выполнения
- Ложимся на пол, сгибаем колени, пятки ставим ближе к ягодицам.
- Берём гантель с комфортным для вас весом, кладём её на грудь и держим руками.
- Выполняем подъём корпуса, в верхней точке делаем выдох.
- Плавно опускаемся в исходное положение, на спину не падаем.
Выполняем упражнение в течение пяти минут с небольшими перерывами на отдых.
Фото: istockphoto.com
Вис на турнике
Техника выполнения
- Висим на турнике, ногами зажимаем гантель, чтобы придать большее утяжеление.
- Поднимаем колени вверх к груди, подворачивая таз немножко вперёд, полукругом.
- Удерживаем ноги в верхней точке на полсекунды и плавно отпускаем.
Выполняем упражнение в течение пяти минут с небольшими перерывами на отдых.
Фото: istockphoto.com
Скручивания с подъёмом рук
Техника выполнения
- Ложимся на пол, поднимаем ноги вверх так, чтобы в коленях был угол 90 градусов.
- Берём гантель и поднимаем руки вверх.
- Отрываем лопатки от пола и тянемся руками как можно выше, поясницу от пола не отрываем.
- Возвращаемся в исходное положение.
Делаем упражнение в течение пяти минут с небольшими перерывами на отдых.
Фото: istockphoto.com
Этими упражнениями можно разнообразить свои тренировки. Самое важное правило – аккуратно подбирать вес себе по силам.