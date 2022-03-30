На тренировку вам понадобится всего 15 минут.

Как накачать пресс гантелями. 3 простых упражнения для дома и зала

Наступает пора готовиться к летнему сезону. И прямо сейчас нужно уделить особое внимание своему телу, в том числе прессу. Если обычные упражнения вам стало делать слишком легко или вы хотите разнообразить тренировки, попробуйте качать пресс с отягощениями. Отличным вариантом станут, например, гантели. Но если их нет, можно использовать и другие предметы.

Егор Фукалов фитнес-тренер Гантели можно заменить на различные утяжелители на липучках, можно взять гирю, медбол – всё, что нравится. Делать упражнения можно даже с тем, что находится под рукой, например, с бутылками комфортного для вас веса.

Классические скручивания

Техника выполнения

Ложимся на пол, сгибаем колени, пятки ставим ближе к ягодицам.

Берём гантель с комфортным для вас весом, кладём её на грудь и держим руками.

Выполняем подъём корпуса, в верхней точке делаем выдох.

Плавно опускаемся в исходное положение, на спину не падаем.

Выполняем упражнение в течение пяти минут с небольшими перерывами на отдых.

Фото: istockphoto.com

Вис на турнике

Техника выполнения

Висим на турнике, ногами зажимаем гантель, чтобы придать большее утяжеление.

Поднимаем колени вверх к груди, подворачивая таз немножко вперёд, полукругом.

Удерживаем ноги в верхней точке на полсекунды и плавно отпускаем.

Выполняем упражнение в течение пяти минут с небольшими перерывами на отдых.

Фото: istockphoto.com

Скручивания с подъёмом рук

Техника выполнения

Ложимся на пол, поднимаем ноги вверх так, чтобы в коленях был угол 90 градусов.

Берём гантель и поднимаем руки вверх.

Отрываем лопатки от пола и тянемся руками как можно выше, поясницу от пола не отрываем.

Возвращаемся в исходное положение.

Делаем упражнение в течение пяти минут с небольшими перерывами на отдых.

Фото: istockphoto.com

Этими упражнениями можно разнообразить свои тренировки. Самое важное правило – аккуратно подбирать вес себе по силам.