Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Главная Lifestyle Статьи

Простые и эффективные упражнения для пресса с гантелями, как накачать пресс в домашних условиях с гантелью

Как накачать пресс гантелями. 3 простых упражнения для дома и зала
Камила Абдурахманова Егор Фукалов
,
Как накачать пресс гантелями?
Комментарии
На тренировку вам понадобится всего 15 минут.

Наступает пора готовиться к летнему сезону. И прямо сейчас нужно уделить особое внимание своему телу, в том числе прессу. Если обычные упражнения вам стало делать слишком легко или вы хотите разнообразить тренировки, попробуйте качать пресс с отягощениями. Отличным вариантом станут, например, гантели. Но если их нет, можно использовать и другие предметы.

<a href="https://www.championat.com/authors/4449/1.html">Егор Фукалов</a>
Егор Фукалов
фитнес-тренер

Гантели можно заменить на различные утяжелители на липучках, можно взять гирю, медбол – всё, что нравится. Делать упражнения можно даже с тем, что находится под рукой, например, с бутылками комфортного для вас веса.

Сколько нужно тренироваться в зале, чтобы появился рельеф Сколько нужно тренироваться в зале, чтобы появился рельеф
3 упражнения для косых мышц живота, которые помогут добиться идеального пресса 3 упражнения для косых мышц живота, которые помогут добиться идеального пресса

Классические скручивания

Техника выполнения

  • Ложимся на пол, сгибаем колени, пятки ставим ближе к ягодицам.
  • Берём гантель с комфортным для вас весом, кладём её на грудь и держим руками.
  • Выполняем подъём корпуса, в верхней точке делаем выдох.
  • Плавно опускаемся в исходное положение, на спину не падаем.

Выполняем упражнение в течение пяти минут с небольшими перерывами на отдых.

Фото: istockphoto.com

Вис на турнике

Техника выполнения

  • Висим на турнике, ногами зажимаем гантель, чтобы придать большее утяжеление.
  • Поднимаем колени вверх к груди, подворачивая таз немножко вперёд, полукругом.
  • Удерживаем ноги в верхней точке на полсекунды и плавно отпускаем.

Выполняем упражнение в течение пяти минут с небольшими перерывами на отдых.

Фото: istockphoto.com

Скручивания с подъёмом рук

Техника выполнения

  • Ложимся на пол, поднимаем ноги вверх так, чтобы в коленях был угол 90 градусов.
  • Берём гантель и поднимаем руки вверх.
  • Отрываем лопатки от пола и тянемся руками как можно выше, поясницу от пола не отрываем.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Делаем упражнение в течение пяти минут с небольшими перерывами на отдых.

Фото: istockphoto.com

Этими упражнениями можно разнообразить свои тренировки. Самое важное правило – аккуратно подбирать вес себе по силам.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Как правильно сформировать привычку. Разбираемся с психологами
Как правильно сформировать привычку. Разбираемся с психологами
6 самых простых и доступных продуктов для здорового питания
6 самых простых и доступных продуктов для здорового питания
TOP 3
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Вопрос дня
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Здоровье
«Жизнь меня к такому не готовила». 10 историй о том, как люди справляются с тревогой
«Жизнь меня к такому не готовила». 10 историй о том, как люди справляются с тревогой
Здоровье
Что сделать, чтобы быстро уснуть. 8 советов психолога
Что сделать, чтобы быстро уснуть. 8 советов психолога
Здоровье
© championat.com 2000–2022