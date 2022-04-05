Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Список 7 продуктов, снижающих сахар в крови, для здорового и полезного питания

7 продуктов, которые помогут контролировать уровень сахара в крови
Анна Берсенева
7 продуктов, которые контролируют сахар в крови
Комментарии
И поддержат здоровый метаболизм углеводов.
<a href="https://www.championat.com/authors/4007/1.html">Анна Берсенева</a>
Анна Берсенева
нутрициолог

Какие продукты помогут регулировать уровень сахара в крови?

Контроль сахара в крови нужно проводить по разным направлениям. Одно из основных, конечно, питание. Кроме исключения рафинированных высокоуглеводных продуктов, я рекомендую обязательно включать те, которые помогут организму поддерживать здоровый метаболизм углеводов.

10 полезных продуктов, которые можно купить про запас 10 полезных продуктов, которые можно купить про запас
5 групп продуктов, которые стоит ограничить при высоком давлении 5 групп продуктов, которые стоит ограничить при высоком давлении

Орехи

Фундук, кедровый орех, миндаль, грецкий орех — в них содержатся важные для контроля сахара белки, жиры и клетчатка. Но, употребляя орехи регулярно, не стоит превышать суточную норму в 30-40 г.

Корица

Содержащиеся в ней полифенолы, клетчатка, магний снижают уровень глюкозы и оптимизируют обмен веществ. Кроме того, учёные полагают, что корица имитирует деятельность инсулина — похожим образом влияет на рецепторы и вызывает аналогичную реакцию у организма.

Фото: unsplash.com/@picoftasty

Авокадо

Содержит растворимую клетчатку, мононасыщенные жиры, белок, калий, железо, магний, фолиевую кислоту. Все они помогают обеспечивать здоровый метаболизм жиров и углеводов.

Брокколи

Этот овощ, содержащий полифенолы, борется с любыми воспалительными процессами, в том числе и скрытыми. Если воспаления не контролировать и вовремя не избавляться от них, со временем это может привести к диабету и повышенному уровню сахара в крови.

Кому не стоит есть гречку и какое количество в день не вредит здоровью. Отвечает врач Кому не стоит есть гречку и какое количество в день не вредит здоровью. Отвечает врач
5 витаминов, которые нужны весной: в каких продуктах их искать 5 витаминов, которые нужны весной: в каких продуктах их искать

Бобовые

Горох, чечевица, фасоль — белок, который они содержат, замедляет усвоение сахара. Регулярное употребление блюд на основе бобовых помогает значительно уменьшить риск диабета.

Фото: unsplash.com/@moniqa

Клубника

Она кладезь антиоксидантов, клетчатки, витамина С, марганца — все эти вещества, по мнению учёных, положительно влияют на здоровье тех, у кого диагностирован диабет II типа. Кроме того, клубника помогает снизить риск возникновения этого заболевания.

Топинамбур

Содержит много инсулина. За счёт этого нормализует обмен веществ, выводит токсины и снижает сахар в крови. Для этого достаточно съедать один топинамбур в день в сыром виде или добавлять его в витаминные салаты. Кроме того, сироп топинамбура можно использовать в качестве здоровой натуральной альтернативы белому сахару, например, в выпечке и ПП-десертах.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть и не навредить здоровью
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть и не навредить здоровью
Кому не стоит есть гречку и какое количество в день не вредит здоровью. Отвечает врач
Кому не стоит есть гречку и какое количество в день не вредит здоровью. Отвечает врач
TOP 3
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Вопрос дня
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Здоровье
«Жизнь меня к такому не готовила». 10 историй о том, как люди справляются с тревогой
«Жизнь меня к такому не готовила». 10 историй о том, как люди справляются с тревогой
Здоровье
Что сделать, чтобы быстро уснуть. 8 советов психолога
Что сделать, чтобы быстро уснуть. 8 советов психолога
Здоровье
© championat.com 2000–2022