7 продуктов, которые помогут контролировать уровень сахара в крови

Анна Берсенева нутрициолог Какие продукты помогут регулировать уровень сахара в крови?

Контроль сахара в крови нужно проводить по разным направлениям. Одно из основных, конечно, питание. Кроме исключения рафинированных высокоуглеводных продуктов, я рекомендую обязательно включать те, которые помогут организму поддерживать здоровый метаболизм углеводов.

Орехи

Фундук, кедровый орех, миндаль, грецкий орех — в них содержатся важные для контроля сахара белки, жиры и клетчатка. Но, употребляя орехи регулярно, не стоит превышать суточную норму в 30-40 г.

Корица

Содержащиеся в ней полифенолы, клетчатка, магний снижают уровень глюкозы и оптимизируют обмен веществ. Кроме того, учёные полагают, что корица имитирует деятельность инсулина — похожим образом влияет на рецепторы и вызывает аналогичную реакцию у организма.

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Авокадо

Содержит растворимую клетчатку, мононасыщенные жиры, белок, калий, железо, магний, фолиевую кислоту. Все они помогают обеспечивать здоровый метаболизм жиров и углеводов.

Брокколи

Этот овощ, содержащий полифенолы, борется с любыми воспалительными процессами, в том числе и скрытыми. Если воспаления не контролировать и вовремя не избавляться от них, со временем это может привести к диабету и повышенному уровню сахара в крови.

Бобовые

Горох, чечевица, фасоль — белок, который они содержат, замедляет усвоение сахара. Регулярное употребление блюд на основе бобовых помогает значительно уменьшить риск диабета.

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Клубника

Она кладезь антиоксидантов, клетчатки, витамина С, марганца — все эти вещества, по мнению учёных, положительно влияют на здоровье тех, у кого диагностирован диабет II типа. Кроме того, клубника помогает снизить риск возникновения этого заболевания.

Топинамбур

Содержит много инсулина. За счёт этого нормализует обмен веществ, выводит токсины и снижает сахар в крови. Для этого достаточно съедать один топинамбур в день в сыром виде или добавлять его в витаминные салаты. Кроме того, сироп топинамбура можно использовать в качестве здоровой натуральной альтернативы белому сахару, например, в выпечке и ПП-десертах.