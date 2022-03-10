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Диета при гипертонии: 5 продуктов, которые нельзя есть при высоком давлении

5 групп продуктов, которые стоит ограничить при высоком давлении
Лидия Квашнина
5 продуктов, которые нельзя при высоком давлении
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По статистике, в мире больше миллиарда гипертоников.
<a href="https://www.championat.com/authors/4705/1.html">Лидия Квашнина</a>
Лидия Квашнина
нутрициолог

Какие продукты стоит ограничить, если у вас повышенное давление?

По данным Всемирной организации здравоохранения, с гипертонией сталкиваются 1,28 млрд людей по всему миру в возрасте от 30 до 79 лет.

Соль

Если вы часто сталкиваетесь с повышенным артериальным давлением, стоит сократить суточную дозу соли. Она усиливает «задержку» жидкости в организме, что приводит к отёкам тканей, окружающих капилляры. А при повышенном давлении это даёт дополнительную нагрузку на артерии.

Фото: unsplash.com/@emsmith

Однако соль нельзя исключать полностью. Рекомендую сократить её потребление до 3 г в сутки. Также лучше всего смешивать в соотношении 2:3 натриевую и калиевую соль, а вкус пищи усиливать с помощью пряностей и специй.

Колбаса

И другие переработанные мясные и молочные изделия, а также снеки тоже стоит ограничить. Дело в том, что в них содержится много соли, сахара и трансжиров.

Замените вредности на кусочек мяса или рыбы, приготовленный щадящим способом (например, на пару или в духовке). А в качестве полезных закусок попробуйте листовую зелень и овощи. Предпочтение отдавайте тем, что богаты калием и магнием (например, авокадо).

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Сливочное масло

И другие животные жиры стоит как минимум сократить, а то и вовсе исключить из рациона. Они влияют на липидный обмен и способствуют закупорке сосудов «плохим» холестерином.

Фото: unsplash.com/@sincerelymedia

Заменить их можно на растительные жиры, орехи и масла, особенно оливковое. Ряд исследований показали, что его ежедневное употребление улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Варенье

Простые углеводы (сахара, кондитерские изделия, варенье и джемы) приводят к скачку уровня глюкозы в крови. А это ведёт к выбросу больших доз инсулина. Излишки глюкозы превращаются в жировую ткань, способствуют развитию метаболического синдрома (особый вид ожирения), который часто сопровождается артериальной гипертензией (в том числе повышенным давлением).

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Кофе

Лучше воздержаться и от кофеинсодержащих напитков. Вкупе с лекарствами от повышенного давления они влияют на частоту пульса, из-за чего перевозбуждаются некоторые отделы мозга.

Альтернативой станут травяной чай, вода, отвары шиповника и боярышника и ячменный напиток.

Фото: unsplash.com/@fahmipaping

При гипертонии стоит отдавать предпочтение сложным углеводам (гречка, макароны твёрдых сортов), ягодам, фруктам (особенно тем, что богаты рутином и витамином C). Кроме того, ягоды богаты антиоксидантами и препятствуют отложению холестерина на артериальных стенках сосудов.

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