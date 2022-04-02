Они хранятся месяц и дольше — и не портятся.

10 полезных продуктов, которые можно купить про запас

Какие ПП-продукты можно купить заранее и долго хранить?



Рассказываем вместе с нутрициологом.

Хотя полки магазинов не пустеют, нелишним будет создать небольшой стратегический запас дома. Съедобная «подушка безопасности» пригодится каждому. Необязательно на случай дефицита, а для экономии и удобства — не придётся ходить за продуктами каждый день.

Ирина Кононенко нутрициолог, диетолог, эксперт по правильному персонализированному питанию Составили список полезных продуктов, которые можно смело брать впрок, не опасаясь за их срок годности.

Замороженное мясо

Примерный срок хранения: 7-10 месяцев.

Куриное филе — это качественный нежирный протеин, поскольку в одной порции содержится много белка (около 20-25 г) и почти нет жира.

Рыба — содержит Омега-3, фосфор, кальций, калий, магний. Помогает улучшить память, внимание, повышает устойчивость к стрессам.

Креветки (как альтернатива рыбе) — богаты белком, кальцием и отличный источник йода. Микроэлемент необходим организму для правильной работы щитовидной железы и здоровья головного мозга.

Фото: unsplash.com/@victoriakosmo

Ирина: В креветках много антиоксидантов. Последние обладают противовоспалительным эффектом и защищают клетки мозга, предотвращают потерю памяти и другие дегенеративные процессы.

Рыбные консервы

Примерный срок хранения: 15-24 месяцев.

Например, печень трески в консервах — самый богатый источник витамина А. Тунец в собственном соку или оливковом масле и другая рыба также подойдут.

Овощи

Примерный срок хранения: 1-2 месяца.

Свёкла, капуста, морковь могут долго не портиться, если хранить их в холодильнике в специально отведённых для них ящиках — на самой нижней полке. Также можно запастись корнем петрушки, сельдерея: они поддерживают работу суставов, оказывают мочегонное и противовоспалительное действие.

Фото: unsplash.com/@idelamaza

Если не хотите заполнять пространство свежими овощами, можно взять замороженные. Например, стручковую фасоль — она улучшает работу кишечника, стимулирует умственную деятельность, регулирует энергетический обмен, или ягоды — источник антиоксидантов.

Ирина: Большая часть полезных веществ в моркови — это витамин А и каротины, группа антиоксидантов. Витамин А в форме бета-каротинов необходим для здоровья глаз.

Морковь — один из немногих овощей, полезные свойства которого при термической обработке только увеличиваются. Согласно научным данным, отваренная и приготовленная на пару морковь и содержащиеся в ней вещества усваиваются организмом в шесть раз лучше.

Соленья

Примерный срок хранения: 8-24 месяцев.

Например, квашеная капуста — прекрасный источник витамина С. Она богата молочнокислыми бактериями, которые нормализуют работу кишечника. Хорошее дополнение к гарниру, мясу, рыбе.

Фото: unsplash.com/@allwithzest

Гречка

Примерный срок хранения: 15-24 месяцев.

В гречке есть витамины B6 и К, тиамин, ниацин, рибофлавин и некоторые другие антиоксиданты, помогающие организму бороться с внешними стрессами. Регулярное употребление этой крупы способствует улучшению пищеварения, снижению кровяного давления и укреплению здоровья сердца.

Также можно взять пасту из гречки, спельты или амаранта, овсянку (не хлопья), рис (кроме белого). В качестве гарнира подойдёт и киноа: содержит несколько незаменимых аминокислот, богата белком, имеет в составе много марганца, железа, цинка и пищевых волокон, а также не содержит клейковины.

Нут, фасоль, чечевица

Примерный срок хранения: 12-36 месяцев.

Бобовые — отличный источник растительного белка и других полезных веществ. Например, в чечевице содержится более 30 витаминов и минералов. Продукт оказывает мощный антиоксидантный и противовоспалительный эффект.

Фото: istockphoto.com

Ирина: Чечевица способствует снижению кровяного давления и рекомендована как часть DASH-диеты (лечебная диета, назначаемая для профилактики и борьбы с гипертонией). Стоит отметить, что питательные вещества продукта не теряют полезных свойств в процессе готовки. Чечевица — прекрасный источник фолиевой кислоты, которая особенно полезна беременным. Одна порция бобовых практически полностью покрывает суточную потребность в этом веществе.

Орехи

Примерный срок хранения: 6-12 месяцев.

Универсальный продукт, который не только сочетается со многими блюдами, но и содержит много полезных веществ. Так, в фисташках есть лютеин и зеаксантин (антиоксиданты), снижающие риск появления катаракты и других дегенеративных заболеваний сетчатки. Миндаль можно назвать одним из лидеров по содержанию витамина Е: способствует снижению риска болезней сердца и некоторых других заболеваний.

Фото: unsplash.com/@pavel_kalenik

Ирина: Грецкие орехи на 65% состоят из жиров, и в них мало углеводов. Продукт содержит медь, фосфор, витамин Е. А в кедровом масле есть пиноленовая кислота — это полиненасыщенная жирная кислота не содержится ни в одном другом продукте на планете. Исследования показывают, что она помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови.

Сушёный шиповник

Примерный срок хранения: 12-24 месяцев.

Ценится за высокое содержание витамина С, также в нём есть витамины В1 и В2 и другие полезные вещества. Вечерами можно заваривать чай из шиповника.

Куриные яйца

Примерный срок хранения: 1 месяц.

Один из лучших источников высококачественного протеина, витамины B2, B5, B12, D, фосфор, селен. Яйца быстро и легко приготовить вкусно, они отлично насыщают.

Фото: unsplash.com/@foodiesfeed

Горький шоколад

Примерный срок хранения: 1 месяц.

Ирина: Тёмный шоколад содержит 70-85% какао-масла и значительно меньше жиров и сахара, чем другие его виды. А вместе с тем много питательных и полезных веществ: калия, фосфора, селена и биологически активных органических компонентов. Согласно одному из исследований, в горьком шоколаде содержится больше антиоксидантов, чем в любом фрукте или ягоде. Но всё же сильно им увлекаться не стоит.