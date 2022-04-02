10 полезных продуктов, которые можно купить про запас

Рассказываем вместе с нутрициологом.
Хотя полки магазинов не пустеют, нелишним будет создать небольшой стратегический запас дома. Съедобная «подушка безопасности» пригодится каждому. Необязательно на случай дефицита, а для экономии и удобства — не придётся ходить за продуктами каждый день.
Составили список полезных продуктов, которые можно смело брать впрок, не опасаясь за их срок годности.
Замороженное мясо
Примерный срок хранения: 7-10 месяцев.
- Куриное филе — это качественный нежирный протеин, поскольку в одной порции содержится много белка (около 20-25 г) и почти нет жира.
- Рыба — содержит Омега-3, фосфор, кальций, калий, магний. Помогает улучшить память, внимание, повышает устойчивость к стрессам.
- Креветки (как альтернатива рыбе) — богаты белком, кальцием и отличный источник йода. Микроэлемент необходим организму для правильной работы щитовидной железы и здоровья головного мозга.
Фото: unsplash.com/@victoriakosmo
Ирина: В креветках много антиоксидантов. Последние обладают противовоспалительным эффектом и защищают клетки мозга, предотвращают потерю памяти и другие дегенеративные процессы.
Рыбные консервы
Примерный срок хранения: 15-24 месяцев.
Например, печень трески в консервах — самый богатый источник витамина А. Тунец в собственном соку или оливковом масле и другая рыба также подойдут.
Овощи
Примерный срок хранения: 1-2 месяца.
Свёкла, капуста, морковь могут долго не портиться, если хранить их в холодильнике в специально отведённых для них ящиках — на самой нижней полке. Также можно запастись корнем петрушки, сельдерея: они поддерживают работу суставов, оказывают мочегонное и противовоспалительное действие.
Фото: unsplash.com/@idelamaza
Если не хотите заполнять пространство свежими овощами, можно взять замороженные. Например, стручковую фасоль — она улучшает работу кишечника, стимулирует умственную деятельность, регулирует энергетический обмен, или ягоды — источник антиоксидантов.
Ирина: Большая часть полезных веществ в моркови — это витамин А и каротины, группа антиоксидантов. Витамин А в форме бета-каротинов необходим для здоровья глаз.
Морковь — один из немногих овощей, полезные свойства которого при термической обработке только увеличиваются. Согласно научным данным, отваренная и приготовленная на пару морковь и содержащиеся в ней вещества усваиваются организмом в шесть раз лучше.
Соленья
Примерный срок хранения: 8-24 месяцев.
Например, квашеная капуста — прекрасный источник витамина С. Она богата молочнокислыми бактериями, которые нормализуют работу кишечника. Хорошее дополнение к гарниру, мясу, рыбе.
Фото: unsplash.com/@allwithzest
Гречка
Примерный срок хранения: 15-24 месяцев.
В гречке есть витамины B6 и К, тиамин, ниацин, рибофлавин и некоторые другие антиоксиданты, помогающие организму бороться с внешними стрессами. Регулярное употребление этой крупы способствует улучшению пищеварения, снижению кровяного давления и укреплению здоровья сердца.
Также можно взять пасту из гречки, спельты или амаранта, овсянку (не хлопья), рис (кроме белого). В качестве гарнира подойдёт и киноа: содержит несколько незаменимых аминокислот, богата белком, имеет в составе много марганца, железа, цинка и пищевых волокон, а также не содержит клейковины.
Нут, фасоль, чечевица
Примерный срок хранения: 12-36 месяцев.
Бобовые — отличный источник растительного белка и других полезных веществ. Например, в чечевице содержится более 30 витаминов и минералов. Продукт оказывает мощный антиоксидантный и противовоспалительный эффект.
Фото: istockphoto.com
Ирина: Чечевица способствует снижению кровяного давления и рекомендована как часть DASH-диеты (лечебная диета, назначаемая для профилактики и борьбы с гипертонией). Стоит отметить, что питательные вещества продукта не теряют полезных свойств в процессе готовки. Чечевица — прекрасный источник фолиевой кислоты, которая особенно полезна беременным. Одна порция бобовых практически полностью покрывает суточную потребность в этом веществе.
Орехи
Примерный срок хранения: 6-12 месяцев.
Универсальный продукт, который не только сочетается со многими блюдами, но и содержит много полезных веществ. Так, в фисташках есть лютеин и зеаксантин (антиоксиданты), снижающие риск появления катаракты и других дегенеративных заболеваний сетчатки. Миндаль можно назвать одним из лидеров по содержанию витамина Е: способствует снижению риска болезней сердца и некоторых других заболеваний.
Фото: unsplash.com/@pavel_kalenik
Ирина: Грецкие орехи на 65% состоят из жиров, и в них мало углеводов. Продукт содержит медь, фосфор, витамин Е. А в кедровом масле есть пиноленовая кислота — это полиненасыщенная жирная кислота не содержится ни в одном другом продукте на планете. Исследования показывают, что она помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови.
Сушёный шиповник
Примерный срок хранения: 12-24 месяцев.
Ценится за высокое содержание витамина С, также в нём есть витамины В1 и В2 и другие полезные вещества. Вечерами можно заваривать чай из шиповника.
Куриные яйца
Примерный срок хранения: 1 месяц.
Один из лучших источников высококачественного протеина, витамины B2, B5, B12, D, фосфор, селен. Яйца быстро и легко приготовить вкусно, они отлично насыщают.
Фото: unsplash.com/@foodiesfeed
Горький шоколад
Примерный срок хранения: 1 месяц.
Ирина: Тёмный шоколад содержит 70-85% какао-масла и значительно меньше жиров и сахара, чем другие его виды. А вместе с тем много питательных и полезных веществ: калия, фосфора, селена и биологически активных органических компонентов. Согласно одному из исследований, в горьком шоколаде содержится больше антиоксидантов, чем в любом фрукте или ягоде. Но всё же сильно им увлекаться не стоит.