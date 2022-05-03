7 вещей дома, которые угрожают здоровью. Их стоит выбросить

Какие бытовые вещи могут угрожать здоровью?



Разбираемся вместе со специалистом.

Пожалуй, каждый стремится создать в доме максимальный уют и комфорт. Но знаете ли вы, что привычные и, казалось бы, полезные вещи в доме могут нанести вред здоровью? Рассказываем, чему не место в вашем быту и почему от этого стоит отказаться.

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Контейнеры для еды, зубная щётка и даже туалетная бумага могут стать причиной аллергии и спровоцировать серьёзное заболевание.

Освежитель воздуха

Освежители воздуха содержат фталаты — токсичные эфиры, которые накапливаются в печени и почках и отрицательно влияют на работу гормонов и репродуктивное развитие. Особенно сильно негативное воздействие летучих веществ ощущают беременные женщины и дети: от запаха аэрозоля испытывают головные боли, диарею и признаки депрессии.

Фото: istockohoto.com

Чем заменить?

Ната: Я рекомендую заменить искусственные освежители ароматическими свечами или лампами с натуральными эфирными маслами. Они не только наполняют дом благоуханием, но и положительно влияют на организм. Например, эфирные масла апельсина, грейпфрута, лайма, лимона и мандарина поднимут настроение вашим домочадцам.

Пластиковые контейнеры

Такие, пожалуй, найдутся в каждом доме. Это удобный и доступный способ хранить продукты, но многие из них сделаны из материала низкого качества. В прозрачном пластике содержится поликарбонат на основе высокотоксичного вещества, который впитывают продукты. Кроме того, в пластике есть фталаты (токсичные эфиры), нарушающие работу эндокринной системы. Это может привести к высокому кровяному давлению и резистентности к инсулину у подростков.

Фото: istockohoto.com

Чем заменить?

Ната: Постарайтесь заменить пластиковые контейнеры на стеклянные, железные или керамические ланч-боксы, контейнеры, баночки с крышками. Либо выбирайте полиэтиленовые или полипропиленовые контейнеры— обращайте внимание на безопасные маркировки №2, 4 и 5. Главное — никогда не разогревайте пищу в пластиковом контейнере в микроволновке, чтобы высокая температура не спровоцировала выделение из пластика вредных химических соединений, которые проникнут в содержимое контейнера, а после — в организм.

Пластиковые разделочные доски

Огромный минус пластиковых досок — низкая износостойкость. Поверхность быстро покрывается царапинами и трещинами, в которых развиваются бактерии. Затем они попадают в организм вместе с продуктами и провоцируют процессы – отравление или аллергию.

Чем заменить?

Отдайте предпочтение деревянным доскам с плотной непористой поверхностью. Дерево — природный антибактериальный материал. Содержание натуральных смол препятствует размножению бактерий. Кроме того, дерево обладает способностью затягивать царапины.

Фото: istockphoto.com

Антибактериальное мыло

Такое не убивает даже 1% бактерий, но нарушает микрофлору кожи рук. Подобная псевдозащита может спровоцировать гормональный сбой и ослабить иммунитет. Негативное влияние оказывает триклозан, который входит в состав мыла. Вещество даёт раздражающий эффект, уничтожает микрофлору кожи, вызывает проблемы с эндокринной системой.

Чем заменить?

Чтобы обезопасить себя, делайте выбор в пользу натурального мыла на щелочной основе с добавлением эфирных и растительных масел, лечебной глины, минералов и трав.

Коврики для ванной

Вода и другая влага, попадая на поверхность коврика, создаёт благоприятные условия для размножения патогенной микрофлоры, грибка и плесени. Плесень провоцирует аллергию, признаки которой похожи на сезонную: заложенность носа, насморк, зуд в носу, першение в горле, чихание, жжение в глазах и слезотечение.

Фото: istockphoto.com

Грибок может стать причиной ряда заболеваний:

бронхиальной астмы;

кожных высыпаний;

пневмонии;

расстройства желудочно-кишечного тракта и некоторых других.

Чем заменить?

Ната: Если вы не можете отказаться от ковриков, но хотите защитить здоровье домочадцев, соблюдайте два правила. Перед выходом из ванной старайтесь максимально просушить тело и особенно ноги. Стирайте коврик 2-3 раза в месяц. Эти советы помогут сохранить коврики чистыми и безопасными.

Кондиционеры для белья

Кондиционеры для белья остаются на выстиранных вещах в виде тонкого слоя токсичных химических веществ. И могут вызвать раздражение кожи, сонливость, проблемы с дыханием, головные боли и головокружение.

Чем заменить?

Используйте кондиционеры как можно реже и старайтесь выбирать натуральный состав без хлора и химических отдушек. Ищите в составе растительные экстракты, эфирные масла, натуральные ароматизаторы.

Фото: istockphoto.com

Ната: Альтернативой кондиционеру станут лимонное или апельсиновое масло. Добавляйте по несколько капель каждый раз, когда вы закладываете в машину бельё, чтобы придать ему нежный аромат и мягкость. Масла также обладают дезодорирующим, противомикробным и противогрибковым свойствами.

Ароматизированная туалетная бумага

Туалетная бумага с ароматом лимона, розы, персика, сирени и другими запахами содержит фталаты, формальдегид, ароматизаторы и красители. При контакте с кожей перечисленные химические вещества могут стать причиной раздражения и зуда. Белая туалетная бумага тоже может быть опасна для здоровья. Некоторые производители отбеливают бумагу хлором, который выделяет опасные токсины.

Чем заменить?

Ната: Выбирайте бумагу без красителей и ароматизаторов, не переплачивая за дорогие марки, в которых вероятность наличия формальдегида гораздо выше. Лучший выбор — непереработанная туалетная бумага без запаха, которая была отбелена с помощью кислорода или озона (или водорода). Её обозначают знаком TCF, который означает, что бумага не содержит хлора.