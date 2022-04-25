Какие лекарства стоит купить впрок. Отвечает врач

Будет ли дефицит лекарств? Какие стоит купить впрок и как их хранить?



Рассказываем вместе с врачом.

С российского рынка ушли некоторые мировые бренды, импортных товаров тоже стало меньше. Значит ли это, что с аптечных прилавков начнут исчезать лекарства и нужно запасаться медикаментами впрок?

Светлана Перес клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Домашняя аптечка должна быть правильно укомплектована. Не нужно делать из неё склад лекарств.

Какими медикаментами стоит запастись?

В первую очередь — это средства, которые пригодятся при бытовых «авариях» (пластырь, йод, перекись), а также лекарства для лечения хронических заболеваний (таких как диабет, неврологические проблемы). Не лишним будет всегда иметь под рукой обезболивающие и средства от простуды, аллергии, отравления. Всем остальным запасаться необязательно.

Фото: unsplash.com/@whoishaleylawrence

Светлана: По словам представителей Минздрава, на данный момент Россия обладает достаточным запасом лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных. В случае хронических заболеваний или при необходимости принимать определённые препараты, которые не производят в России, небольшой запас пригодится. Как минимум чтобы не зависеть от резких изменений цен, возможных санкций или задержек с поставками нужных вам лекарств.

Загляните в свою аптечку и утилизируйте средства с истёкшим сроком годности. И только потом принимайте решение о покупке новых. Особое внимание стоит уделить жизненно необходимым медикаментам, не имеющим локальных зарегистрированных аналогов, — ими стоит запастись. Но вот обезболивающими вроде ибупрофена и парацетамола смысла закупаться нет. То же и в отношении лекарств схожего действия — по рекомендации лечащего врача всегда можно перейти на аналогичную схему лечения.

Что делать, если в аптеке нет нужного лекарства?

Здесь всё индивидуально. Принимать решение о том, что стоит купить впрок, лучше вместе с вашим врачом. Только он сможет подобрать замену препаратам и определить частоту и длительность приёма. Никакие лекарства нельзя принимать на постоянной основе, поскольку организм привыкает и снижается эффективность.

Фото: unsplash.com/@kate_gliz

Светлана: Прежде чем бежать в аптеку, стоит проверить, производят ли препараты с необходимыми действующими веществами в России. Сделать это можно на сайте фармацевтического справочника «Видаль». Нужно вбить поисковике международное непатентованное наименование нужного вам активного ингредиента в составе лекарства (МНН) и в выпадающем списке посмотреть, в какой стране находится производство. Если препарат с этим МНН в РФ не производится, обратитесь за советом к своему врачу, стоит ли покупать средство «впрок» или лучше подобрать аналог.

Будет ли дефицит лекарств?

Ирина Ульянова эксперт в области регистрации лекарственных средств Дефицита опасаться не стоит. Переход на альтернативные сырьевые источники упрощён на государственном уровне. Поэтому производители так или иначе смогут выпускать лекарства, как и прежде. Будет, допустим, сырьё не из Европы, а из Индии, по основным параметрам качества оно совпадает. В любом случае пациенты смогут купить нужное себе лекарство.

Здесь может возникнуть вопрос: почему же тогда сейчас не всегда удаётся найти нужное средство в аптеке? Дело в том, что многие поддались панике и ринулись скупать необходимые лекарства «на всякий случай». Из-за ажиотажного спроса на ряд продуктов некоторые остались без нужного им препарата — но это временно. Аналитики прогнозируют, что возникшие проблемы с лекарствами будут решены в течение нескольких недель, а ситуация стабилизуется не позднее второго квартала 2022 года.

Как и где лучше хранить аптечку?

Светлана: Лекарства должны храниться в шкафу, ящике или коробке. При этом быть недоступными для детей, находиться подальше от источников тепла или влажности (ванная, кухня). Средства с истёкшим сроком годности принимать нельзя. Если же это произошло случайно, стоит незамедлительно обратиться к врачу. Чтобы лекарства не испортились, лучше хранить их в оригинальной упаковке (чтобы избежать путаницы) и в указанном месте (например, сухое и тёмное, прохладное).