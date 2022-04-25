Какие лекарства стоит купить впрок. Отвечает врач

Рассказываем вместе с врачом.
С российского рынка ушли некоторые мировые бренды, импортных товаров тоже стало меньше. Значит ли это, что с аптечных прилавков начнут исчезать лекарства и нужно запасаться медикаментами впрок?
Домашняя аптечка должна быть правильно укомплектована. Не нужно делать из неё склад лекарств.
Какими медикаментами стоит запастись?
В первую очередь — это средства, которые пригодятся при бытовых «авариях» (пластырь, йод, перекись), а также лекарства для лечения хронических заболеваний (таких как диабет, неврологические проблемы). Не лишним будет всегда иметь под рукой обезболивающие и средства от простуды, аллергии, отравления. Всем остальным запасаться необязательно.
Фото: unsplash.com/@whoishaleylawrence
Светлана: По словам представителей Минздрава, на данный момент Россия обладает достаточным запасом лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных. В случае хронических заболеваний или при необходимости принимать определённые препараты, которые не производят в России, небольшой запас пригодится. Как минимум чтобы не зависеть от резких изменений цен, возможных санкций или задержек с поставками нужных вам лекарств.
Загляните в свою аптечку и утилизируйте средства с истёкшим сроком годности. И только потом принимайте решение о покупке новых. Особое внимание стоит уделить жизненно необходимым медикаментам, не имеющим локальных зарегистрированных аналогов, — ими стоит запастись. Но вот обезболивающими вроде ибупрофена и парацетамола смысла закупаться нет. То же и в отношении лекарств схожего действия — по рекомендации лечащего врача всегда можно перейти на аналогичную схему лечения.
Что делать, если в аптеке нет нужного лекарства?
Здесь всё индивидуально. Принимать решение о том, что стоит купить впрок, лучше вместе с вашим врачом. Только он сможет подобрать замену препаратам и определить частоту и длительность приёма. Никакие лекарства нельзя принимать на постоянной основе, поскольку организм привыкает и снижается эффективность.
Фото: unsplash.com/@kate_gliz
Светлана: Прежде чем бежать в аптеку, стоит проверить, производят ли препараты с необходимыми действующими веществами в России. Сделать это можно на сайте фармацевтического справочника «Видаль». Нужно вбить поисковике международное непатентованное наименование нужного вам активного ингредиента в составе лекарства (МНН) и в выпадающем списке посмотреть, в какой стране находится производство. Если препарат с этим МНН в РФ не производится, обратитесь за советом к своему врачу, стоит ли покупать средство «впрок» или лучше подобрать аналог.
Будет ли дефицит лекарств?
Дефицита опасаться не стоит. Переход на альтернативные сырьевые источники упрощён на государственном уровне. Поэтому производители так или иначе смогут выпускать лекарства, как и прежде. Будет, допустим, сырьё не из Европы, а из Индии, по основным параметрам качества оно совпадает. В любом случае пациенты смогут купить нужное себе лекарство.
Здесь может возникнуть вопрос: почему же тогда сейчас не всегда удаётся найти нужное средство в аптеке? Дело в том, что многие поддались панике и ринулись скупать необходимые лекарства «на всякий случай». Из-за ажиотажного спроса на ряд продуктов некоторые остались без нужного им препарата — но это временно. Аналитики прогнозируют, что возникшие проблемы с лекарствами будут решены в течение нескольких недель, а ситуация стабилизуется не позднее второго квартала 2022 года.
Как и где лучше хранить аптечку?
Светлана: Лекарства должны храниться в шкафу, ящике или коробке. При этом быть недоступными для детей, находиться подальше от источников тепла или влажности (ванная, кухня). Средства с истёкшим сроком годности принимать нельзя. Если же это произошло случайно, стоит незамедлительно обратиться к врачу. Чтобы лекарства не испортились, лучше хранить их в оригинальной упаковке (чтобы избежать путаницы) и в указанном месте (например, сухое и тёмное, прохладное).