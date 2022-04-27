Дыхательные упражнения не так просты, как кажется на первый взгляд.

Чем могут быть опасны медитации и кому нельзя их практиковать

В каких случаях медитация может быть опасной?



Разбираемся вместе с инструктором по хатха-йоге.

Медитация — это прекрасный способ расслабиться, замедлиться и наполниться энергией. Она избавляет от стресса и освобождает сознание от негативных мыслей. Но если пренебрегать техникой медитации, практика может обернуться проблемами для здоровья.

Валерия Молокова инструктор по хатха-йоге Медитация — это инструмент, но не для всех. Нужно соблюдать умеренность, временные промежутки и следить за дыханием. Так медитация будет безопасной.

Что важно при медитации?

Эмоциональное состояние

Если вы очень чувствительный, эмоциональный человек, в процессе медитации вы можете чувствовать тревожность и даже видеть нереальные образы. Как только вы осознали, что это происходит, стоит прекратить практику или выбрать другое направление.

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Продолжительность

Здесь важно не переусердствовать. Если вы новичок, не стоит уделять сразу 30 минут дыхательной практике — начинайте постепенно. Начинать заниматься стоит с опытным инструктором, который сможет помочь в случае непредвиденных ситуаций.

Периодичность

Когда вы стараетесь делать практики как можно чаще, мозг направляет всё своё внимание внутрь и привыкает к такому состоянию. А оно опасно и совершенно неестественно для нашего сознания — это может привести к расстройству психики.

Техника

Хорошо, когда после нескольких недель или месяцев вы начинаете видеть положительный эффект от медитаций. Но если ситуация ухудшается, стоит прекратить или сменить технику, чтобы не навредить себе.

Чем могут быть опасны медитации?

Дыхательная техника изначально направлена на позитивные улучшения, укрепление эмоционального и физического здоровья, поддержку сознания «в тонусе». Но на практике встречаются и такие случаи, когда людям становится плохо во время медитации.

Например, некоторые приходят в медитацию, чтобы увидеть что-то сверхъестественное. Такой настрой может привести к галлюцинациям, параноидальным симптомам и, в конце концов, к отрешённости.

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Иногда люди глубоко соприкасаются с болезненными точками сознания во время медитации. Это способно спровоцировать сильные истерики и вызвать паническую атаку.

Неправильное дыхание — ещё один камень преткновения на сеансах. Слишком резкий вдох или большая задержка воздуха приводит к потере сознания, а в дальнейшем – к обмороку.

Поэтому важно, чтобы рядом с вами находился инструктор, который поможет избежать ошибок и предотвратить негативные последствия. Это может быть личный или групповой тренер, на крайний случай — инструктор на онлайн-занятиях.

Кому нельзя медитировать?

Хотя такие дыхательные практики доступны для каждого, не всем они рекомендованы.

Медитации противопоказаны:

людям с особенностями психики;

людям с биполярным расстройством;

при депрессии;

чувствительным и замкнутым в себе.

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Социально изолированные люди должны осторожно относиться к медитации — она может навредить неподготовленному человеку. Работа с сознанием для людей с психическими расстройствами опасна по одной причине — они могут не справиться с осознаниями, пришедшими во время дыхательной практики.

Как медитировать безопасно?

Медитация — это в первую очередь инструмент. Кому-то он помогает успокоиться, кому-то — решить свои проблемы, кому-то — расслабиться. Но нельзя забывать, что этот инструмент подходит не всем.

Пять советов, которые помогут сделать медитацию безопасной:

Сходите на обследование и проконсультируйтесь со специалистом. Найдите грамотного инструктора. Выполняйте дыхательную технику правильно: не делайте резких вдохов. Не увлекайтесь медитацией чрезмерно. Меняйте технику, если ситуация становится хуже.

Как научиться медитировать и с чего начать, мы рассказывали здесь.

Ваше духовное здоровье — это залог счастливой, наполненной и яркой жизни. Делайте медитации согласно инструкциям и заметите первые положительные результаты уже через несколько недель!