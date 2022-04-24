9 процедур для здоровья, на которые не стоит тратить деньги. Рассказывает врач

Некоторые популярные услуги не только неэффективны, но и могут причинить вред.
Забота о себе требует не только пристального внимания к организму, но и определённых вложений — как временных, так и финансовых. В этом нет ничего плохого, тем не менее некоторые процедуры и анализы совсем не обязательны.
Здоровье кожи в первую очередь связано со здоровьем кишечника. Массаж улитками не только не принесёт положительного эффекта, но и может навредить — например, спровоцировать аллергическую реакцию.
Золотая маска
Ирина: Золото не несёт в себе вреда, а также считается гипоаллергенным и антибактериальным компонентом. Однако, как и улиточный секрет, оно не даёт долговременного эффекта. Поэтому зачастую подобная процедура — лишь маркетинговый ход, поскольку содержание золота в косметических препаратах минимальное.
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Алмазный пилинг
Процедура выполняется с помощью специальной насадки, покрытой алмазными кристаллами, и якобы улучшает кровообращение и повышает тонус кожи. Стоимость косметологической услуги, как правило, неоправданно завышена. Такого же эффекта можно добиться с помощью самомассажа.
Мезонити
Ирина: К этому способу подтяжки лица отношение разнится от специалиста к специалисту. С точки зрения физиологии нити, не крепящиеся ни к чему, точно долго под кожей не задержатся. А значит, эффект от довольно дорогостоящей процедуры не только недолговечен, но и очень поверхностен.
Антицеллюлитный массаж и обёртывания
Эти процедуры не «лечат» причину возникновения целлюлита. Для решения проблемы нужно правильно питаться, больше двигаться и восполнить недостаток необходимых организму микроэлементов.
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Тесты на гормональный статус
Ирина: Если нет проблем с лишним весом и признаков какого-либо заболевания, исследование делать необязательно. Если у женщин всё в порядке с менструальным циклом, а у мужчин – с потенцией, сдавать анализ смысла нет.
Тест на кортизол в крови
Уровень так называемого гормона стресса в крови быстро изменяется в зависимости от ситуации и различных факторов. Поэтому, чтобы оценить количество кортизола в организме, информативнее будет исследовать слюну (по назначению врача).
Фото: unsplash.com/@cdc
Йод в крови
Ситуативное количество йода в плазме крови, как правило, малоинформативно, отмечает врач. Часто эту процедуру проводят лишь для статистических данных йододефицита по региону.
Тесты на онкомаркеры
Ирина: Подобные анализы не показывают наличие или отсутствие онкологии, а используются, чтобы оценить динамику существующего заболевания.