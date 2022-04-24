Некоторые популярные услуги не только неэффективны, но и могут причинить вред.

9 процедур для здоровья, на которые не стоит тратить деньги. Рассказывает врач

Забота о себе требует не только пристального внимания к организму, но и определённых вложений — как временных, так и финансовых. В этом нет ничего плохого, тем не менее некоторые процедуры и анализы совсем не обязательны.

Ирина Юзуп к.м.н., врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной медицины Какие процедуры для здоровья бесполезны? На чём можно сэкономить?

От каких процедур и анализов можно отказаться?

Массаж улитками

Здоровье кожи в первую очередь связано со здоровьем кишечника. Массаж улитками не только не принесёт положительного эффекта, но и может навредить — например, спровоцировать аллергическую реакцию.

Золотая маска

Ирина: Золото не несёт в себе вреда, а также считается гипоаллергенным и антибактериальным компонентом. Однако, как и улиточный секрет, оно не даёт долговременного эффекта. Поэтому зачастую подобная процедура — лишь маркетинговый ход, поскольку содержание золота в косметических препаратах минимальное.

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Алмазный пилинг

Процедура выполняется с помощью специальной насадки, покрытой алмазными кристаллами, и якобы улучшает кровообращение и повышает тонус кожи. Стоимость косметологической услуги, как правило, неоправданно завышена. Такого же эффекта можно добиться с помощью самомассажа.

Мезонити

Ирина: К этому способу подтяжки лица отношение разнится от специалиста к специалисту. С точки зрения физиологии нити, не крепящиеся ни к чему, точно долго под кожей не задержатся. А значит, эффект от довольно дорогостоящей процедуры не только недолговечен, но и очень поверхностен.

Антицеллюлитный массаж и обёртывания

Эти процедуры не «лечат» причину возникновения целлюлита. Для решения проблемы нужно правильно питаться, больше двигаться и восполнить недостаток необходимых организму микроэлементов.

Фото: unsplash.com/@timothymeinberg

Тесты на гормональный статус

Ирина: Если нет проблем с лишним весом и признаков какого-либо заболевания, исследование делать необязательно. Если у женщин всё в порядке с менструальным циклом, а у мужчин – с потенцией, сдавать анализ смысла нет.

Тест на кортизол в крови

Уровень так называемого гормона стресса в крови быстро изменяется в зависимости от ситуации и различных факторов. Поэтому, чтобы оценить количество кортизола в организме, информативнее будет исследовать слюну (по назначению врача).

Фото: unsplash.com/@cdc

Йод в крови

Ситуативное количество йода в плазме крови, как правило, малоинформативно, отмечает врач. Часто эту процедуру проводят лишь для статистических данных йододефицита по региону.

Тесты на онкомаркеры

Ирина: Подобные анализы не показывают наличие или отсутствие онкологии, а используются, чтобы оценить динамику существующего заболевания.

Многое из того, что действительно может улучшить здоровье, на самом деле не требует больших ресурсных и финансовых затрат. Это правильное питание, физическая активность, здоровый сон и отдых.