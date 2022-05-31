3 интересных маршрута для автопутешествий по России

После такой поездки вы влюбитесь в свою страну заново.

Россия из окна автомобиля – особый вид удовольствия. Рассматривать смену природных, урбанистических и индустриальных декораций, проносящихся за окном, можно часами – благо километраж российских дорог позволяет. Но если выбирать из них самые-самые, мы бы остановились на следующих.

Владимир Виноградов автор сообщества о путешествиях Vinogradov.story и президент Pro-Vision Составил подборку автомобильных маршрутов на любой вкус.

Чуйский тракт, Новосибирск — Бийск — Ташанта

Каждый из почти 1000 км Чуйского тракта – готовый кадр: через пару часов пути, карабкаясь на перевал или сбавляя скорость на крутом повороте серпантина, начинаешь почти бессознательно искать камеру, чтобы не пропустить всё самое ценное.

На Чуйском тракте стоит сделать как минимум пять остановок:

620 км – в природном парке «Уч-Энмек», где соседствуют Башадарские царские курганы и живописное озеро Ару-Кем;

659 км – на перевале Чике-Таман со смотровой площадкой и панорамой Алтайских гор;

690 км – у песчаных речных террас, которые ступенями спускаются к Катуни;

713 км – в месте слияния Катуни и Чуи;

874 км – посреди Чуйской степи, знаменитой необыкновенными «марсианскими» пейзажами.

Впрочем, весь Чуйский тракт – сам по себе достопримечательность. И не заглянуть на него в путешествии на Алтай просто непростительно. К счастью, и не получится: это одна из основных трасс на территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай.

Южнобережное шоссе, Севастополь — Ялта

Если Крым, то только на автомобиле! Несмотря на активные инвестиции, инфраструктура полуострова ещё не слишком развита, и добраться до многих топовых локаций, кроме как на машине, не получится. Самый популярный вариант – обогнуть полуостров «по кольцу», останавливаясь на ночь в маленьких гостевых домах или в палатке на диких пляжах, не имея чёткого представления о том, где и когда закончится путешествие.

Если такой сценарий покажется слишком экстремальным, можно начать с самого благоустроенного участка крымской дорожной сети – Южнобережного шоссе. Стартовать в Ялте и доехать до Севастополя, сделав пару десятков остановок у дворцов (Ливадийского и Воронцовского), у горы Кошки, в бухтах Ласпи и Балаклавской, на пляжах Семеиза и Фороса. Пусть вас не смущает скромная протяжённость трассы – всего около 80 км. С учётом времени, необходимого на все остановки, растянуть удовольствие от маршрута получится на три-четыре полных дня.

Кстати, выше в горах, над Южнобережным шоссе, проходит его дублёр – очень живописная Старая севастопольская дорога. Она не обслуживается дорожными службами и местами довольно трудна для проезда. Но все неудобства компенсируют потрясающие панорамные виды на Южный берег Крыма, которые однозначно стоят того, чтобы ненадолго съехать с основной трассы на её инфраструктурного предшественника.

Трасса «Кола», Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск

Путешествие по Р-21 или «Коле» рекомендовано всем, кто мечтает открыть для себя Русский Север, но не знает, с чего начать. А начать можно так: выехать из Питера до рассвета, пробраться сквозь утренний карельский туман, пообедать в Петрозаводске и немного отдохнуть на берегу Онежского озера. Дальше – карельская тайга: вода, лес и скалы.

Чем дальше на север, тем ниже деревья, зато вырастают горы – Хибины (ради них придётся съехать с трассы, но съезд этот оправдан). Наконец, Мурманск и атомный «Ленин» – а при желании и Териберка, один из немногих автомобильных «выходов» к Северному Ледовитому океану. На протяжении 1,5 тыс. км «Кола» предлагает путешественникам уникальные локации – Полярный круг, тайга и тундра, горы и океан. Не удивимся, если такое знакомство с севером перерастёт в крепкую взаимную любовь.