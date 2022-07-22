Сжигаем жир за 20 минут. Мощная интервальная тренировка на всё тело
Никакой инвентарь не понадобится.
Быстрый темп, быстрая жизнь и быстрая тренировка. Так, 20 минут — это лишь малая часть дня, но вы можете использовать её с пользой для фигуры. Даже инвентарь и тренажёр не понадобятся — нужно лишь ваше желание и немного свободного места.
тренер по фитнесу, мастер спорта по фитнесу и бодибилдингу
На забудьте сделать суставную разминку перед тренировкой!
Джампинг Джек + колено-локоть
Техника выполнения
- Встаньте, ноги поставьте на ширине плеч, руки согните в локтях и разведите в стороны.
- Прыжком разведите ноги ещё шире, тут же прыжком соедините их вместе и сведите локти перед собой.
- Коснитесь левым локтем правого колена.
- Снова сделайте джампинг-джек, а потом коснитесь правым локтем левого колена.
Фото: istockphoto.com
Выполняйте 45 секунд, а затем отдохните 15 секунд. Повторите цикл четыре раза.
Приставные приседания
Техника выполнения
- Встаньте прямо, руки в замок перед собой.
- Сделайте приставной шаг вправо и выполните присед.
- Затем приставной шаг влево — и снова присед.
Фото: istockphoto.com
Выполните четыре подхода по 45 секунд с перерывами по 15 секунд.
Выпад с подскоком
Техника выполнения
- Встаньте прямо, руки сцепите перед собой в замок.
- Выполните выпад назад на правую ногу. Следите, чтобы таз не смещался, а выпад не был слишком широким.
- При подъёме сделайте небольшой подскок на правой ноге, а руки расцепите и отведите назад. Левая нога поднимается вверх в согнутом положении, слишком сильно вверх её не выводите.
Фото: istockphoto.com
Сделайте 45 секунд, а после отдыха поменяйте ногу и повторите упражнение. Всего нужно выполнить по два подхода на каждую ногу.
Верхняя-нижняя планка с отжиманием
Техника выполнения
- Встаньте в планку на прямых руках, тело представляет собой ровную линию.
- Поочерёдно согните руки в локтях, переходя в положение нижней планки. Затем поочерёдно разогните руки и встаньте в упор лёжа.
- Из этого положения сделайте отжимание.
Фото: istockphoto.com
Выполняйте такой цикл на протяжении 45 секунд, отдых — 15 секунд. Сделайте четыре подхода.
Велосипед
Техника выполнения
- Лягте на спину, руки за голову, ноги согнуты в коленях. Слегка поднимите корпус, оторвите ноги от пола.
- Поочерёдно сгибайте сначала правую, а затем левую ноги, касаясь локтем противоположного колена.
- Делайте упражнение в динамике.
Сделайте четыре подхода по 45 секунд, не забывайте про отдых 15 секунд между подходами.
Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.
Не забудьте сделать растяжку после тренировки. Мышцам нужно прийти в себя после интенсивной работы.