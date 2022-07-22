Сжигаем жир за 20 минут. Мощная интервальная тренировка на всё тело

Быстрый темп, быстрая жизнь и быстрая тренировка. Так, 20 минут — это лишь малая часть дня, но вы можете использовать её с пользой для фигуры. Даже инвентарь и тренажёр не понадобятся — нужно лишь ваше желание и немного свободного места.

Екатерина Кононова тренер по фитнесу, мастер спорта по фитнесу и бодибилдингу На забудьте сделать суставную разминку перед тренировкой!

Джампинг Джек + колено-локоть

Техника выполнения

Встаньте, ноги поставьте на ширине плеч, руки согните в локтях и разведите в стороны.

Прыжком разведите ноги ещё шире, тут же прыжком соедините их вместе и сведите локти перед собой.

Коснитесь левым локтем правого колена.

Снова сделайте джампинг-джек, а потом коснитесь правым локтем левого колена.

Фото: istockphoto.com

Выполняйте 45 секунд, а затем отдохните 15 секунд. Повторите цикл четыре раза.

Приставные приседания

Техника выполнения

Встаньте прямо, руки в замок перед собой.

Сделайте приставной шаг вправо и выполните присед.

Затем приставной шаг влево — и снова присед.

Фото: istockphoto.com

Выполните четыре подхода по 45 секунд с перерывами по 15 секунд.

Выпад с подскоком

Техника выполнения

Встаньте прямо, руки сцепите перед собой в замок.

Выполните выпад назад на правую ногу. Следите, чтобы таз не смещался, а выпад не был слишком широким.

При подъёме сделайте небольшой подскок на правой ноге, а руки расцепите и отведите назад. Левая нога поднимается вверх в согнутом положении, слишком сильно вверх её не выводите.

Фото: istockphoto.com

Сделайте 45 секунд, а после отдыха поменяйте ногу и повторите упражнение. Всего нужно выполнить по два подхода на каждую ногу.

Верхняя-нижняя планка с отжиманием

Техника выполнения

Встаньте в планку на прямых руках, тело представляет собой ровную линию.

Поочерёдно согните руки в локтях, переходя в положение нижней планки. Затем поочерёдно разогните руки и встаньте в упор лёжа.

Из этого положения сделайте отжимание.

Фото: istockphoto.com

Выполняйте такой цикл на протяжении 45 секунд, отдых — 15 секунд. Сделайте четыре подхода.

Велосипед

Техника выполнения

Лягте на спину, руки за голову, ноги согнуты в коленях. Слегка поднимите корпус, оторвите ноги от пола.

Поочерёдно сгибайте сначала правую, а затем левую ноги, касаясь локтем противоположного колена.

Делайте упражнение в динамике.

Сделайте четыре подхода по 45 секунд, не забывайте про отдых 15 секунд между подходами.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Не забудьте сделать растяжку после тренировки. Мышцам нужно прийти в себя после интенсивной работы.