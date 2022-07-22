Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Жиросжигающая тренировка на 20 минут для похудения

Сжигаем жир за 20 минут. Мощная интервальная тренировка на всё тело
Светлана Ибрагимова Екатерина Кононова
,
Сжигаем жир за 20 минут. Тренировка на всё тело
Комментарии
Никакой инвентарь не понадобится.

Быстрый темп, быстрая жизнь и быстрая тренировка. Так, 20 минут — это лишь малая часть дня, но вы можете использовать её с пользой для фигуры. Даже инвентарь и тренажёр не понадобятся — нужно лишь ваше желание и немного свободного места.

<a href="https://www.championat.com/authors/4137/1.html">Екатерина Кононова</a>
Екатерина Кононова
тренер по фитнесу, мастер спорта по фитнесу и бодибилдингу

На забудьте сделать суставную разминку перед тренировкой!

Джампинг Джек + колено-локоть

Техника выполнения

  • Встаньте, ноги поставьте на ширине плеч, руки согните в локтях и разведите в стороны.
  • Прыжком разведите ноги ещё шире, тут же прыжком соедините их вместе и сведите локти перед собой.
  • Коснитесь левым локтем правого колена.
  • Снова сделайте джампинг-джек, а потом коснитесь правым локтем левого колена.

Фото: istockphoto.com

Выполняйте 45 секунд, а затем отдохните 15 секунд. Повторите цикл четыре раза.

Приставные приседания

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, руки в замок перед собой.
  • Сделайте приставной шаг вправо и выполните присед.
  • Затем приставной шаг влево — и снова присед.

Фото: istockphoto.com

Выполните четыре подхода по 45 секунд с перерывами по 15 секунд.

Выпад с подскоком

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, руки сцепите перед собой в замок.
  • Выполните выпад назад на правую ногу. Следите, чтобы таз не смещался, а выпад не был слишком широким.
  • При подъёме сделайте небольшой подскок на правой ноге, а руки расцепите и отведите назад. Левая нога поднимается вверх в согнутом положении, слишком сильно вверх её не выводите.

Фото: istockphoto.com

Сделайте 45 секунд, а после отдыха поменяйте ногу и повторите упражнение. Всего нужно выполнить по два подхода на каждую ногу.

Верхняя-нижняя планка с отжиманием

Техника выполнения

  • Встаньте в планку на прямых руках, тело представляет собой ровную линию.
  • Поочерёдно согните руки в локтях, переходя в положение нижней планки. Затем поочерёдно разогните руки и встаньте в упор лёжа.
  • Из этого положения сделайте отжимание.

Фото: istockphoto.com

Выполняйте такой цикл на протяжении 45 секунд, отдых — 15 секунд. Сделайте четыре подхода.

Велосипед

Техника выполнения

  • Лягте на спину, руки за голову, ноги согнуты в коленях. Слегка поднимите корпус, оторвите ноги от пола.
  • Поочерёдно сгибайте сначала правую, а затем левую ноги, касаясь локтем противоположного колена.
  • Делайте упражнение в динамике.

Сделайте четыре подхода по 45 секунд, не забывайте про отдых 15 секунд между подходами.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Не забудьте сделать растяжку после тренировки. Мышцам нужно прийти в себя после интенсивной работы.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Как похудеть с помощью йоги. 5 простых упражнений для красивой фигуры
Как похудеть с помощью йоги. 5 простых упражнений для красивой фигуры
3 российских курорта, где можно отдохнуть и поправить здоровье
3 российских курорта, где можно отдохнуть и поправить здоровье
TOP 3
Как мужчине начать тренироваться, чтобы похудеть: 3 первых шага
Как мужчине начать тренироваться, чтобы похудеть: 3 первых шага
Фитнес
6 отечественных фильмов, которые нужно пересмотреть после 40
6 отечественных фильмов, которые нужно пересмотреть после 40
Тренды
8 советов, чтобы приучить ребёнка к здоровому питанию
8 советов, чтобы приучить ребёнка к здоровому питанию
Здоровье
© championat.com 2000–2022