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Можно ли поправиться от арбуза, если есть его много или на ночь

Можно ли поправиться, если есть много арбуза. Объяснила нутрициолог
Ната Гончар
Можно ли поправиться, если есть много арбуза
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Некоторым лучше вообще отказаться от этой ягоды.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Можно ли потолстеть, если есть много арбуза?

Август — сезон вкусных и сочных арбузов в Центральной России. Эта ягода обладает полезными свойствами и часто входит в рацион монодиет. Мы не рекомендуем такие диеты, и вот почему.

Чем может быть опасен арбуз и кому не стоит его есть

Эта коварная ягода, на первый взгляд, состоит из воды и содержит всего 30 ккал на 100 г. Однако из-за большого количества углеводов может вызывать неприятные симптомы:

  • растягивание кишечника;
  • боль и вздутие;
  • проблемы с пищеварением.

Арбуз — высокоуглеводная ягода с обилием сахарозы и фруктозы. Этот сладкий десерт может резко увеличить уровень глюкозы в крови. Также он не рекомендуется людям с нарушениями углеводного обмена и работы почек, поскольку оказывает сильный мочегонный эффект.

Ещё один недостаток арбуза в том, что мы часто не замечаем, как съедаем половину плода за один присест — вовсе не ограничиваемся нормой в два-три куска. Любая монодиета негативно сказывается на состоянии здоровья, но арбузная ещё и не даёт ожидаемого эффекта. Если пытаться заменить всю еду на эту ягоду, вы рискуете набрать вес, а не сбросить его.

Всё дело в высоком гликемическом индексе и обилии простых сахаров. Если есть арбуз в большом количестве и не заниматься спортом, глюкоза, которая поступает в организм, начнёт перерабатываться в жир и оседать на боках и в области живота. Избыток фруктозы (больше 15 г в сутки) может привести к ожирению печени.

Получается, из-за большого количества простых углеводов арбуз нельзя посоветовать как основу рациона для снижения веса.

ВОЗ рекомендует ежедневно употреблять не менее пяти порций овощей и фруктов, из них не более двух должно приходиться на фрукты, в том числе и на арбуз. Есть его нужно только после основного приёма пищи.

Подробнее о том, что может случиться с организмом, если есть арбуз каждый день, читайте в статье по ссылке.

Что произойдёт с организмом, если есть арбузы каждый день Что произойдёт с организмом, если есть арбузы каждый день

Почему не стоит полностью отказываться от арбуза

Поддержка водного баланса. Арбуз на 92% состоит из воды, поэтому легко поможет восполнить ежедневную норму жидкости (она рассчитывается по формуле «30 мл воды на 1 кг массы тела»). Очень важно пить достаточное количество воды — это влияет на правильное функционирование органов, поставку витаминов и микроэлементов к клеткам, регулирует температуру тела и многие другие процессы.

Профилактика онкологии. Ликопин, который содержится в арбузе, снижает риск некоторых онкологических заболеваний. Также в ягоде содержится вещество кукурбитацин Е, которое подавляет рост злокачественных образований.

Укрепление сердца и сосудов. Также ликопин снижает уровень холестерина и нормализует артериальное давление, а аминокислота цитруллин способствует расширению кровеносных сосудов.

Борьба с воспалениями. Исследования доказали, что сочетание витамина С и ликопина в арбузе помогает справляться с воспалительными процессами.

Защита глаз. Учёные выяснили, что ликопин помогает бороться с возрастными изменениями зрения.

Чтобы ягода приносила только пользу и не огорчала вас лишними килограммами, помните о мере. Как выбрать вкусный и полезный арбуз, рассказали в предыдущем материале по ссылке.

Как выбрать хороший арбуз, чтобы он был вкусным и полезным Как выбрать хороший арбуз, чтобы он был вкусным и полезным
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