Главная / Lifestyle / Статьи /

Что приготовить из свежих ягод? Гид по сезонным ягодам

Яна Пивоварова
Ягодка опять: что приготовить из свежих ягод и чем они полезны
Покупаем ягоды, пока сезон, и укрепляем иммунитет, а также улучшаем зрение и качество кожи.
Lifestyle 0

Лето в самом разгаре, а значит, на полках супермаркетов уже появились целые ягодные поляны. Помимо того что это сладкое и вкусное угощение, ягоды полезны для нашего организма. Они содержат витамины, антиоксиданты, минералы и клетчатку. Одно из главных преимуществ – снижение окислительных процессов в нашем организме. Рассказываем, какие ягоды лучше всего добавлять в утреннюю овсянку и из чего готовить самые вкусные смузи.

На заметку тем, кто хочет похудеть, и тем, кто страдает сахарным диабетом — в ягодах содержится фруктоза, и поскольку она в два раза слаще сахара, калорий в них гораздо меньше.
Фото: istockphoto.com

Черника – самая полезная ягода

С детства всем говорили, что черника улучшает зрение. Это далеко не единственное её полезное свойство. В этой ягоде содержится кальций, магний, медь, железо и калий. Черника снижает холестерин, улучшает память, очищает кровь и ускоряет восстановление нервных клеток.

Фото: istockphoto.com

Малина — лучшее лекарство

Малиновое варенье от простуды – то, что доктор прописал. Но в нём большое количество сахара, что совсем не полезно для фигуры. Расстраиваться не стоит, свежая малина тоже обладает жаропонижающим свойством. Эту ягоду вообще можно есть вместо таблеток. Дело в том, что в ней содержится салициловая кислота, поэтому ягода вполне может заменить аспирин.

Фото: istockphoto.com

Чёрная смородина = витамин С

Большое количество витамина С содержится в смородине, особенно в чёрной. Врачи рекомендуют есть эту ягоду для профилактики сахарного диабета, болезней сердца и рака. Также она предотвращает старческое слабоумие и потерю памяти.

Фото: istockphoto.com

Клюква вместо стоматолога

Эта ягода поможет укрепить ваши зубы. А клюквенный сок, убив все бактерии, предотвратит цистит. Не менее полезна клюква и при болезнях желудка.

Фото: istockphoto.com

Крыжовник для кожи и глаз

Эта ягода отлично восстанавливает здоровье кожи и зрение, но и это не всё. Пектин, содержащийся в ягоде, устранит газообразование в желудке и поспособствует выведению олова, свинца и ртути из организма. Ещё в ягоде содержится калий, который помогает поддерживать кровяное давление.

Как есть ягоды, не потеряв их полезных свойств?

Все сезонные ягоды можно заморозить, свойств они не потеряют, а вы сможете круглый год наслаждаться витаминами. Но термическую обработку выдержат не все. Если вы хотите сварить компот, лучше сделать его из облепихи, а из остальных ягод можно приготовить морс.

Для тех, кто любит полакомиться сладостями, но боится навредить фигуре, мы предлагаем рецепт диетического мороженого.

Фото: istockphoto.com

Протеиновое мороженое с клубникой

Ингредиенты:

Клубника – 200 г
Протеин – 15 г
Мёд – 5 г
Мята – 5 г
Вода – 50 г

Способ приготовления:

Клубнику, мёд, протеин, 2/3 порции мяты и воду помещаем в глубокую ёмкость. Тщательно взбиваем погружным блендером до однородной кремообразной массы. Выкладываем готовое мороженое в креманку и украшаем оставшейся мятой.

А любителям вкусных и полезных перекусов определенно понравится этот смузи из замороженных ягод.

Приятного аппетита!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: istockphoto.com

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Популярные материалы
10 полезных привычек, которые улучшат качество вашей жизни
10 полезных привычек, которые улучшат качество вашей жизни
Тест. Правильно ли вы бегаете?
Тест. Правильно ли вы бегаете?
TOP 3
Дневник толстяка. Что делать, если нет времени не только готовить, но и есть?
Эксклюзив
Дневник толстяка. Что делать, если нет времени не только готовить, но и есть?
Фитнес
10 полезных привычек, которые улучшат качество вашей жизни
10 полезных привычек, которые улучшат качество вашей жизни
Red Bull Air Race 2019: последний раз в Казани. Чем запомнилась гонка?
Эксклюзив
Red Bull Air Race 2019: последний раз в Казани. Чем запомнилась гонка?
Город