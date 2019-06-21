Покупаем ягоды, пока сезон, и укрепляем иммунитет, а также улучшаем зрение и качество кожи.

Ягодка опять: что приготовить из свежих ягод и чем они полезны

Лето в самом разгаре, а значит, на полках супермаркетов уже появились целые ягодные поляны. Помимо того что это сладкое и вкусное угощение, ягоды полезны для нашего организма. Они содержат витамины, антиоксиданты, минералы и клетчатку. Одно из главных преимуществ – снижение окислительных процессов в нашем организме. Рассказываем, какие ягоды лучше всего добавлять в утреннюю овсянку и из чего готовить самые вкусные смузи.

На заметку тем, кто хочет похудеть, и тем, кто страдает сахарным диабетом — в ягодах содержится фруктоза, и поскольку она в два раза слаще сахара, калорий в них гораздо меньше.

Фото: istockphoto.com

Черника – самая полезная ягода

С детства всем говорили, что черника улучшает зрение. Это далеко не единственное её полезное свойство. В этой ягоде содержится кальций, магний, медь, железо и калий. Черника снижает холестерин, улучшает память, очищает кровь и ускоряет восстановление нервных клеток.

Фото: istockphoto.com

Малина — лучшее лекарство

Малиновое варенье от простуды – то, что доктор прописал. Но в нём большое количество сахара, что совсем не полезно для фигуры. Расстраиваться не стоит, свежая малина тоже обладает жаропонижающим свойством. Эту ягоду вообще можно есть вместо таблеток. Дело в том, что в ней содержится салициловая кислота, поэтому ягода вполне может заменить аспирин.

Фото: istockphoto.com

Чёрная смородина = витамин С

Большое количество витамина С содержится в смородине, особенно в чёрной. Врачи рекомендуют есть эту ягоду для профилактики сахарного диабета, болезней сердца и рака. Также она предотвращает старческое слабоумие и потерю памяти.

Фото: istockphoto.com

Клюква вместо стоматолога

Эта ягода поможет укрепить ваши зубы. А клюквенный сок, убив все бактерии, предотвратит цистит. Не менее полезна клюква и при болезнях желудка.

Фото: istockphoto.com

Крыжовник для кожи и глаз

Эта ягода отлично восстанавливает здоровье кожи и зрение, но и это не всё. Пектин, содержащийся в ягоде, устранит газообразование в желудке и поспособствует выведению олова, свинца и ртути из организма. Ещё в ягоде содержится калий, который помогает поддерживать кровяное давление.

Как есть ягоды, не потеряв их полезных свойств?

Все сезонные ягоды можно заморозить, свойств они не потеряют, а вы сможете круглый год наслаждаться витаминами. Но термическую обработку выдержат не все. Если вы хотите сварить компот, лучше сделать его из облепихи, а из остальных ягод можно приготовить морс.

Для тех, кто любит полакомиться сладостями, но боится навредить фигуре, мы предлагаем рецепт диетического мороженого.

Фото: istockphoto.com

Протеиновое мороженое с клубникой

Ингредиенты:

Клубника – 200 г

Протеин – 15 г

Мёд – 5 г

Мята – 5 г

Вода – 50 г

Способ приготовления:

Клубнику, мёд, протеин, 2/3 порции мяты и воду помещаем в глубокую ёмкость. Тщательно взбиваем погружным блендером до однородной кремообразной массы. Выкладываем готовое мороженое в креманку и украшаем оставшейся мятой.

А любителям вкусных и полезных перекусов определенно понравится этот смузи из замороженных ягод.

Приятного аппетита!