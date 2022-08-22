Чем может грозить дефицит витамина D. Врач назвала 6 опасных последствий

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Какую роль витамин D играет в омоложении организма?

Ценность витамина D для поддержания здоровья сложно переоценить. Этот жирорастворимый витамин необходим для нормального состояния кожи и волос. Кроме того, он участвует в клеточном обмене, что напрямую связано с сохранением молодости. Рассказываем, чем может быть чреват недостаток витамина.

Чем опасен дефицит витамина D

Проблемы с волосами

Часто нехватка этого витамина приводит к выпадению волос или проблемам с их ростом. Связь между низким уровнем витамина D и плохим состоянием волос доказана. Поэтому для лечения частичного облысения нередко используют дозы этого вещества.

Кожные заболевания

Дефицит витамина D — причина развития или обострения многих кожных заболеваний: псориаза, экземы, повышенной потливости, проблем с заживлением ран. При недостатке нарушается естественный процесс обновления кожи, что приводит к утолщению рогового слоя (огрублению), преждевременному старению, дерматитам, гиперпигментации и акне.

Дело в том, что витамин D блокирует выброс воспалительных веществ клетками сальных желез. Поэтому у людей с угрями, как правило, диагностируют дефицит этого витамина.

Что полезнее для кожи — пить витамины или добавлять их в косметику, читайте в материале по ссылке.

Перепады настроения

Дефицит витамина также может привести к резким перепадам настроения, повышенной утомляемости, истощению организма и обострению хронических заболеваний.

Проблемы с зубами

Кровоточивость дёсен, участившийся кариес, потеря зубов, повышенная чувствительность эмали, неприятные ощущения во рту — всё это последствия недостатка витамина D.

Ослабленный иммунитет

Если вы постоянно болеете ОРВИ и гриппом, причина, скорее всего, кроется в нехватке витамина D. У детей его дефицит проявляется в частых воспалениях лёгких, бронхитах. В тяжёлых случаях может развиться аутоиммунное заболевание.

Проблемы с костями и мышцами

Ноющие боли в суставах, остеопороз, снижение тонуса мышц, судороги также могут говорить о нехватке витамина.

Кому чаще всего не хватает витамина D

Дефициту подвержены те, кто живёт в регионах с недостаточным количеством солнечного света. Кроме того, снижать уровень витамина могут некоторые лекарства.

Нехватка витамина D часто бывает у веганов и вегетарианцев, а также у людей с хроническими заболеваниями кишечника, патологиями печени и почек.

В целом такой дефицит очень распространён. По статистике, гиповитаминоз встречается почти у 80% населения России.

Сколько витамина D нужно человеку в сутки

Суточная норма витамина D для взрослых составляет 25 мкг. Однако точную дозировку для каждого нужно определять с помощью специального анализа. Если он покажет нехватку витамина, врач пропишет курс добавок и предложит изменить рацион, добавив в него богатые веществом продукты. О них читайте в предыдущей статье по ссылке.

Витамин D — ценный элемент для сохранения не только здоровья и молодости, но и красоты. Он благотворно влияет на кожу и волосы, питая их и омолаживая, защищает от преждевременного старения. Поэтому не пренебрегайте основами полноценного питания, больше гуляйте на солнце и не забывайте о физической активности. Поддержание витамина D в норме — гарантия прекрасного настроения и хорошего самочувствия.