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Почему так важно всем побыть наедине с собой: 5 объективных причин

5 научно обоснованных причин побыть наедине с собой
Эрстея Дэйс Алия Нургалеева
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6 объективных причин побыть наедине с собой
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Желание взять тайм-аут — не просто прихоть.

Если вы тот самый интроверт, которому нравится проводить время наедине с собой, у нас хорошие новости. Оказывается, социальная изоляция не так уж и плоха. Учёные доказали пользу от уединения и размышлений в одиночестве. Рассказываем о шести научно обоснованных причинах остаться наедине с собой.

<a href="https://www.championat.com/authors/6181/1.html">Эрстея Дэйс</a>
Эрстея Дэйс
психолог, врач-невролог, кандидат медицинских наук

У каждого из нас есть четыре составляющие «я»: тело, мозг, эго и суть. Для их слаженной работы время от времени необходимо оставаться одному.

«Перезагрузить» мозг

Эрстея: По своей природе человек всегда находится в хаотичном потоке мыслей. Нормальное состояние мозга — это бесконечные анализ и работа. Поэтому, когда мы осознанно или бессознательно выключаем и контролируем мысли, мозг противостоит этому, поскольку привык обрабатывать информацию. Ведь это его изначальная задача. Но если он не будет отдыхать, могут появиться различного рода проблемы со здоровьем.

В уединении происходит перезагрузка, когда мы очищаем мозг от ненужных мыслей, которые мешают жить. Конечно, в этом могут помочь психологи, но иногда достаточно побыть с самим собой и понаблюдать за происходящими событиями, сделав выводы.

Так легче разобраться в том, что происходит, что тревожит и доставляет дискомфорт. Внешний мир становится понятнее и проще, так как мы разделяем внутреннее и внешнее состояния.

Регулярные дозы общения с собой действительно полезны для эффективной работы мозга.

Отфильтровать информацию

Человек — существо социальное. Ему жизненно необходимо коммуницировать с другими людьми, передавая большое количество информации. Часть этих данных нужна для нормальной жизнедеятельности, самореализации, опыта. Всё остальное отвлекает от основных функций. Ведь кто-то может подкинуть совершенно ненужную идею, которую вы подхватите и будете вынашивать в своей голове, не понимая, откуда вообще взялась эта мысль.

Наедине с собой нужно учиться отличать свои мысли и убеждения от того, что навязали другие — общество, родители, друзья и т. д. От этого напрямую зависят ваши здоровье, настроение и успех.

Подробнее об этом читайте в статье по ссылке.

Как понять, чего хотим мы сами, а что нам навязывают? Психолог предлагает 3 правила Как понять, чего хотим мы сами, а что нам навязывают? Психолог предлагает 3 правила

Лучше узнать себя

Эрстея: Считается, что основоположники великих религий — Иисус, Будда, Мухаммед, Моисей, Лао-Цзы — проводили долгое время в уединении и по возвращении из него приносили миру невероятные открытия. А литературные и политические деятели уезжали из родных городов, чтобы побыть наедине с собой и создать гениальные произведения.

Оставаясь один, человек рефлексирует, развивается, открывает что-то новое и знакомится со своим «я». Отсюда вывод: здоровое одиночество — необходимость и один из лучших способов самопознания.

Творить

Одно из исследований показало, что пребывание в одиночестве повышает производительность и креативность. Люди, находясь в таком состоянии, испытывают прилив творческих идей. А генерация большого количества идей приводит к созданию чего-то качественно нового, никогда ранее не существовавшего.

В одиночку, успокоив поток непрекращающихся мыслей, мы не только заряжаемся необходимой энергией, но сублимируем её в творчество.

Снять стресс

Если мы перегружены проблемами и делами, у нас возникают негативные мысли от усталости, которые мы не в состоянии замедлить, потому что принимаем их как часть нас самих. Хотя это далеко не так. Отрицательные эмоции влияют на нас на подсознательном уровне, оказывая губительное действие на психику и организм в целом.

Многие недооценивают, насколько увлекательным может быть простое погружение в собственные мысли, говорят японские и британские учёные. Чтобы избавить себя от ненужных или просто негативных мыслей, стоит почаще заглядывать внутрь себя. Для этого нужно остаться в одиночестве и попробовать разобраться в беспокоящих вопросах.

Сколько времени нужно проводить наедине с собой

Эрстея: Нельзя сказать, сколько времени вы должны уделять такой практике — пять минут, час или полдня. Опирайтесь на свои внутренние ощущения.

Чтобы помочь разуму отдохнуть, практикуйте медитации — как способ не давать оценок всему происходящему. Не пытайтесь избавиться от мыслей, но позвольте им просто быть — это нормально.

А для тех, кому не по душе медитации, собрали список альтернативных расслабляющих занятий. Читайте по ссылке.

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