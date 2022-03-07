5 расслабляющих занятий для тех, кому не нравится медитация

Найти внутренний баланс, отстраниться от стресса и успокоить мысли часто помогают медитации. Но есть и другие способы обрести внутренний покой и отдохнуть, занимаясь приятным досугом. В этой статье мы предлагаем пять альтернатив медитациям, которые позволят отдохнуть телом и душой.

Чтение

Чтение очень полезно для абстрагирования от реальности и отдыха. Читая захватывающие истории, полезную информацию, наш мозг переключается на то, что мы воспринимаем в конкретный момент.

Чтение лучше всего уменьшает уровень стресса – на 68%. Для нормализации пульса и расслабления мышц достаточно молча почитать в течение шести минут.

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Также есть клубы любителей литературы, где вы можете обсудить любимую книгу, найти друзей и единомышленников.

Рукоделие

Вышивание, рисование, лепка из глины — это досуг для тех, кто любит креатив, работу руками. Такой вид деятельности помогает расслабиться, выразить и выплеснуть эмоции через искусство, найти ответы на вопросы, забыть о насущных проблемах.

Фото: istockphoto.com

Но существуют и выставки, музеи, где можно просто любоваться, наслаждаться искусством через визуальное восприятие, подумать, найти решения, баланс.

Согласно выводам британских учёных, заядлые вязальщики гораздо чаще чувствуют себя счастливыми и умиротворёнными. Творчество существенно влияет на уровень тревожности, а в некоторых случаях способно и вовсе облегчить боль: в изученных ими исследованиях рассказывается о том, что порой использование арт-терапии в больницах способно сократить продолжительность пребывания пациента на лечении.

Музыка

Доказано, что прослушивание музыки снижает уровень кортизола — гормона стресса. Он выделяется при переживании тяжёлых эмоций.

Фото: istockphoto.com

Музыка помогает снизить уровень давления, наладить пульс и расслабиться. Существует даже музыкальная терапия — метод, использующий прослушивание музыки в качестве лечебного средства.

Спорт

Занятия спортом повышают настроение, способствуют расслаблению не только снаружи, но и внутри. Спорт положительно влияет на сон, снижает уровень стресса и волнения.

Фото: istockphoto.com

На групповых тренировках всегда приятно найти единомышленников, которые тебя поддержат и разделят увлечение. Ученые подтвердили, что лёгкие кардиоупражнения — бег, ходьба, езда на велосипеде, плавание, танцы, активные игры — положительно влияют на настроение.

Общение с животными

Гормон стресса также снижается, когда мы гладим либо смотрим на животное. В это же время мы производим гормон окситоцин, что делает нас более расслабленными и счастливыми.

Доказано, что наблюдение за аквариумными рыбками и другими обитателями в течение 30 минут значительно снижает давление. Оно может воздействовать сильнее, чем медитативные техники.

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Если дома нет животных, то можно сходить на выставку, контактную ферму, поплавать с дельфинами, его также используют как психологическую терапию.

Важно помнить, что отдых необходим нашему организму. Поэтому старайтесь чаще уходить от рутины и проблем и посвящать время себе.