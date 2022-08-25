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Что будет, если вы или ваш ребенок съели сырое мясо, что делать

Что будет, если съесть сырое мясо. Отвечает нутрициолог
Ната Гончар
Что будет, если съесть сырое мясо
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Даже качественный тартар можно не всем.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Почему не стоит есть сырое мясо? Чем это может быть опасно?

Сырое мясо и птица — главные переносчики возбудителей сальмонеллëза, кампилобактериоза и токсикоинфекций, обусловленных условно-патогенными бактериями.

Почему не стоит есть сырое мясо

Идея наесться сырого мяса весьма сомнительная, ведь в свинине, говядине, курятине и крольчатине тоже могут быть возбудители токсоплазмоза. Это паразитарное заболевание протекает в латентной форме без проявления характерных симптомов, поэтому до того, как человек узнает о заражении, может пройти довольно много времени, что приведёт к серьёзному отравлению.

К наиболее опасным с этой точки зрения видам сырого мяса относят свинину и мясо птицы — курятину и утятину. Сырая курятина — источник особого вида бактерий, опасных для человека, — кампилобактера. Попадание этих микробов в пищеварительную систему приводит к развитию кампилобактериоза. Чаще всего эти бактерии попадают с плохо приготовленной и полусырой пищей. Термическая обработка их нейтрализует.

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А как же тартар и стейки?

Тем не менее многие рестораны и кафе включают в меню блюда из сырого мяса и рыбы. Если лосось и тунец, а также качественное мясо имеют отметку биологической безопасности, которая подтверждена сертифицированной лабораторией, их допустимо есть в сыром виде. То есть французский тартар из говядины с соусом и нежные закуски из океанской рыбы можно есть, если вы уверены в заведении.

Мясо должно отвечать самым строгим требованиям. Для говядины это ГОСТ 33818-2016 «Мясо. Говядина высококачественная. Технические условия». Такой сертификат гарантирует, что крупный рогатый скот выращен на фермах с соблюдением ветеринарных и зоотехнических требований, без применения стимуляторов роста, гормонов и антибиотиков, на натуральных кормах.

Кому нельзя есть даже качественное сырое мясо

Тартар, карпаччо, ростбиф и стейки слабой прожарки с розовой серединкой не причинят вреда организму. Но при условии, что ваш желудочно-кишечный тракт здоров. Пищеварительная система не рассчитана на переваривание мяса и рыбы в сыром виде, поэтому ей сложнее расщепить этот продукт, а аминокислоты из сырого мяса хуже усваиваются.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как язва желудка, гастрит, ферментативная недостаточность и другие, лучше отказаться от сырых деликатесов.

Сырое мясо или рыба незначительно обгоняют по количеству полезных веществ термически обработанные продукты. Например, в сырой говядине содержится 64% суточной нормы витамина В12 на 100 г продукта. В приготовленном куске мяса (даже обжаренном на гриле) витамина B12 будет 60% от суточной нормы — всего на 4% меньше, чем в сыром виде.

Не нужно экспериментировать с сырым мясом и есть экзотические блюда. Если хочется отведать сырого деликатеса, отдайте предпочтение тартару из лосося или тунца, но при условии, что рыба свежая и не была подвергнута заморозке. Повторная заморозка повышает риск заражения сальмонеллой и другими бактериями, часто провоцирует пищевое отравление.

Лучший способ профилактики заражения — тщательная тепловая обработка. Блюда должны быть полностью готовы.

Что делать, если случайно съели сырое мясо

Если вдруг вы съели кусок недожаренного мяса, не стоит паниковать. Достаточно выпить один из сорбентов — специальных медикаментов, которые помогают организму выводить вредные вещества. Также рекомендуется временно убрать из рациона мясо, пить больше воды и ромашковый чай для профилактики.

Опасно может быть не только сырое, но и приготовленное мясо. Подробнее об этом читайте в статье по ссылке.

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