Что будет, если съесть сырое мясо. Отвечает нутрициолог

Даже качественный тартар можно не всем.

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Почему не стоит есть сырое мясо? Чем это может быть опасно?

Сырое мясо и птица — главные переносчики возбудителей сальмонеллëза, кампилобактериоза и токсикоинфекций, обусловленных условно-патогенными бактериями.

Почему не стоит есть сырое мясо

Идея наесться сырого мяса весьма сомнительная, ведь в свинине, говядине, курятине и крольчатине тоже могут быть возбудители токсоплазмоза. Это паразитарное заболевание протекает в латентной форме без проявления характерных симптомов, поэтому до того, как человек узнает о заражении, может пройти довольно много времени, что приведёт к серьёзному отравлению.

К наиболее опасным с этой точки зрения видам сырого мяса относят свинину и мясо птицы — курятину и утятину. Сырая курятина — источник особого вида бактерий, опасных для человека, — кампилобактера. Попадание этих микробов в пищеварительную систему приводит к развитию кампилобактериоза. Чаще всего эти бактерии попадают с плохо приготовленной и полусырой пищей. Термическая обработка их нейтрализует.

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А как же тартар и стейки?

Тем не менее многие рестораны и кафе включают в меню блюда из сырого мяса и рыбы. Если лосось и тунец, а также качественное мясо имеют отметку биологической безопасности, которая подтверждена сертифицированной лабораторией, их допустимо есть в сыром виде. То есть французский тартар из говядины с соусом и нежные закуски из океанской рыбы можно есть, если вы уверены в заведении.

Мясо должно отвечать самым строгим требованиям. Для говядины это ГОСТ 33818-2016 «Мясо. Говядина высококачественная. Технические условия». Такой сертификат гарантирует, что крупный рогатый скот выращен на фермах с соблюдением ветеринарных и зоотехнических требований, без применения стимуляторов роста, гормонов и антибиотиков, на натуральных кормах.

Кому нельзя есть даже качественное сырое мясо

Тартар, карпаччо, ростбиф и стейки слабой прожарки с розовой серединкой не причинят вреда организму. Но при условии, что ваш желудочно-кишечный тракт здоров. Пищеварительная система не рассчитана на переваривание мяса и рыбы в сыром виде, поэтому ей сложнее расщепить этот продукт, а аминокислоты из сырого мяса хуже усваиваются.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как язва желудка, гастрит, ферментативная недостаточность и другие, лучше отказаться от сырых деликатесов.

Сырое мясо или рыба незначительно обгоняют по количеству полезных веществ термически обработанные продукты. Например, в сырой говядине содержится 64% суточной нормы витамина В12 на 100 г продукта. В приготовленном куске мяса (даже обжаренном на гриле) витамина B12 будет 60% от суточной нормы — всего на 4% меньше, чем в сыром виде.

Не нужно экспериментировать с сырым мясом и есть экзотические блюда. Если хочется отведать сырого деликатеса, отдайте предпочтение тартару из лосося или тунца, но при условии, что рыба свежая и не была подвергнута заморозке. Повторная заморозка повышает риск заражения сальмонеллой и другими бактериями, часто провоцирует пищевое отравление.

Лучший способ профилактики заражения — тщательная тепловая обработка. Блюда должны быть полностью готовы.

Что делать, если случайно съели сырое мясо

Если вдруг вы съели кусок недожаренного мяса, не стоит паниковать. Достаточно выпить один из сорбентов — специальных медикаментов, которые помогают организму выводить вредные вещества. Также рекомендуется временно убрать из рациона мясо, пить больше воды и ромашковый чай для профилактики.

Опасно может быть не только сырое, но и приготовленное мясо. Подробнее об этом читайте в статье по ссылке.