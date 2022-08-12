Куриная грудка не лучший источник белка. Нутрициолог объяснила почему

Рассказываем о восьми альтернативах — среди них не только мясо.

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Плюсы и минусы куриной грудки: стоит ли заменять её на другой источник белка?

Куриная грудка — доступный и полноценный источник легкоусваиваемого белка, который относить к категории «плохих» не совсем верно. Например, белок куриного мяса усваивается в два раза быстрее, чем белок рыбы.

Сколько белка в куриной грудке и чем она полезна

Куриная грудка содержит более 20 г белка на 100 г продукта. В мясе большое количество витаминов группы А и В, содержатся витамины С, Н и РР, а также холин.

Ещё один важный компонент куриной грудки — витамин D, необходимый для поддержания здоровья костей, правильной работы иммунной, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, а также для нормального роста тканей.

Куриное мясо хорошо усваивается, не перегружая работу желудочно-кишечного тракта. Оно улучшает функционирование пищеварительной системы, очищает печень и повышает иммунитет.

В отличие от красного мяса, куриное не содержит холестерин и считается диетическим продуктом, поэтому подходит для питания беременных женщин, детей и тех, кто борется с лишним весом.

Отмечу, что содержащиеся в грудке аминокислоты помогают клеткам организма обновляться, а мышцам расти. В предыдущей статье рассказали, что можно приготовить из курицы, чтобы укрепить мускулатуру.

Какие минусы есть у куриной грудки

Во-первых, это не единственный источник белка, и по сравнению с индейкой она проигрывает. Так, в 100 г грудки индейки содержится 30 г белка, она богата железом и улучшает метаболизм, что помогает избавиться от лишних килограммов.

Во-вторых, куриная грудка может быть заражена сальмонеллами — бактериями, которые становятся причиной многих заболеваний, в том числе брюшного тифа. Чтобы предотвратить заражение, необходимо запекать или варить мясо до полной готовности.

В-третьих, куриное мясо в супермаркеты поставляется с больших птицефабрик, где часто используют антибиотики и гормоны роста, чтобы птица не болела и быстрее набирала вес. А вот людям такие добавки на пользу не пойдут.

Чем можно заменить куриную грудку

Грудка индейки: 30 г белка на 100 г.

Тунец: 25 г белка на 100 г.

Белая рыба: 24 г белка на 100 г.

Орехи: 20 г белка на 100 г.

Крольчатина: 21 г белка на 100 г.

Нут: 19 г белка на 100 г.

Икра трески: 11,5 г белка на 100 г.

Тофу: 8 г белка на 100 г.

О других продуктах с большим содержанием белка читайте в статье по ссылке ниже.

Куриная грудка заслуженно занимает своё место в списке источников белка. При правильном выборе и приготовлении куриное мясо принесёт организму немало пользы.