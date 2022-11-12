Стройные ноги за 20 минут в день. 5 эффективных упражнений
12 ноября 2022, 11:15 МСК
Никакой инвентарь не понадобится.
Красивые и стройные ноги – это, как правило, результат долгих тренировок. И хоть вам придётся уделять много внимания занятиям и правильному питанию, игра определённо стоит свеч. Стройные ноги добавят вам уверенности в себе, вы сможете без стеснения носить юбки, платья и приталенные джинсы. Предлагаем начать путь к идеальным ногам с нашего простого комплекса на 20 минут.
тренер по фитнесу
Показывает комплекс упражнений для стройных ног.
Приседы с махом ногой в сторону
Техника выполнения
Поставьте ноги чуть шире плеч и слегка согните их в коленях. Руки сложите в замок перед грудью. Взгляд направьте вперёд. Немного прогнитесь в пояснице, на вдохе выполните глубокое приседание. На выдохе поднимитесь и сделайте мах правой ногой в сторону. Вернитесь в исходное положение и выполните то же движение, но мах сделайте левой ногой.
Сделайте по 15–20 повторений на каждую ногу.
Фото: istockphoto.com
Приседания с подъёмом на носки
Техника выполнения
Поставьте ноги чуть шире плеч и слегка согните их в коленях, носки разверните от себя на 45 градусов каждый. Руки опустите вдоль тела. Сделайте приседание, руки во время приседания сцепите перед грудью в замок. Важно, чтобы колени смотрели туда же, куда и мыски. В нижней точке встаньте на носки и постойте так две-три секунды. Вернитесь в исходное положение, руки снова опустите вдоль тела. Выполняя упражнение, напрягайте пресс и ягодицы, спину держите прямой.
Выполните 20 повторений.
Приседания с продвижением
Техника выполнения
Поставьте ноги на ширине плеч, носки чуть разверните в стороны, руки сцепите перед грудью в замок. Выполните приседание и останьтесь в нижней точке. Из этого положения на вдохе опустите таз чуть ниже колен, задержитесь в этом положении на одну секунду. На выдохе напрягите ягодицы и сделайте два приставных шага вправо, а затем два шага влево. Каждые два шага опускайте таз чуть ниже колен.
Выполните 10 повторений.
Выпады в сторону
Техника выполнения
Ноги поставьте на ширине плеч, взгляд направьте вперёд, руки опустите вдоль тела. На выдохе сделайте длинный шаг вправо, согните правую ногу в колене и сделайте выпад. Руки во время выпада сцепите в замок перед грудью. Взгляд всё так же направлен вперёд. Вес тела во время выпада переносите на опорную ногу. На вдохе вернитесь в исходное положение.
Выполните по 10 повторений на каждую ногу.
Фото: istockphoto.com
Махи в сторону
Техника выполнения
Ноги поставьте вместе, руки на пояс. Напрягите пресс и поясницу, спину выпрямите. Взгляд направьте прямо. Сделайте мах правой ногой вправо, поднимайте ногу так высоко, как только можете. Медленно опустите ногу в исходное положение.
Выполните 30 повторений. Затем смените рабочую ногу и сделайте ещё 30 повторений.
Повторите этот комплекс ещё три раза.
Тренировка закончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.
Выполняйте этот комплекс три раза в неделю и не забывайте, что правильное питание не менее важно, чем сами тренировки. Без сбалансированного употребления пищи желаемого прогресса не будет.
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