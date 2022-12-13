Даже когда в холодильнике почти нет продуктов, можно создать кулинарные изыски.

Что приготовить вкусного и полезного на 100 рублей. 4 рецепта от шеф-повара

Цены указаны за основной ингредиент блюда и могут варьироваться в зависимости от региона. Специи, приправы и пряности наверняка найдутся в каждом доме, поэтому они в стоимость не включены.

Бенита Стрельченко шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth Подготовила несколько идей, что приготовить на 100 рублей с подробными рецептами и примерной стоимостью ингредиентов для среднего размера порции.

Запечённый батат

Ингредиенты

одну-две сладкие картофелины (90 рублей за кг, за две-три штуки – около 45-50 рублей);

начинка – на выбор – помидоры, авокадо, топпинги, если есть дома, сливочное масло, творог или творожный сыр.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов, батат помойте и нарежьте пластами толщиной около 0,5 см. Застелите противень пергаментом, смажьте растительным маслом, запекайте батат 15-20 минут не до полной мягкости, остудите.

Фото: istockphoto.com

Используйте как базу для канапе или закусок. Храните в холодильнике в воздухонепроницаемом контейнере до четырёх дней. Разогрейте перед подачей.

Салат из кольраби (капуста-репа)

Ингредиенты

два средних кольраби (около 70-80 рублей);

свежая кинза (50 рублей за 100 г, понадобится менее 20 г);

зелёный лук (20 рублей за 50 г, понадобится менее 20 г);

цедра одного лимона (около 27 рублей за шт.);

заправка любая, по вкусу.

Приготовление

Почистите кольраби и нашинкуйте ножом тонкой соломкой. Зелёный лук порежьте тонкими кольцами, а кинзу измельчите.

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Срежьте с лимона цедру и нарежьте мелкой соломкой (важно, чтобы на ней не осталось белых прожилок). Смешайте ингредиенты, поперчите и посолите, смешайте лимонный сок и растительное масло, заправьте.

Картофель фри в духовке

Ингредиенты

1 кг картофеля или батата (около 90 рублей);

2 ст. л. жаростойкого растительного масла;

молотые специи на выбор;

соль.

Приготовление

Картофель помойте. Если кожура не грубая, можно её оставить. Нарежьте его небольшими брусками и выложите в глубокую миску. Если залить картофель холодной водой на час или даже на ночь, он получается более хрустящим. Слейте воду, обсушите полотенцем. Хорошо смешайте всё с маслом, специями и солью.

Фото: istockphoto.com

Разогрейте духовку до 200 градусов, застелите противень пергаментом и выложите брусочки картофеля в один слой. При этом между ними должно оставаться пространство.

Запекайте около 30 минут, а через 15 минут от начала переверните блюдо широкой лопаткой для равномерного запекания.

Время запекания зависит от вашей духовой печи. Готовый картофель посыпьте специями.

Шарики из козьего сыра

Ингредиенты

мягкий козий сыр (около 120-150 рублей за упаковку);

зелень – петрушка, кинза;

горсть любых семян (что есть дома – мак, кунжут).

Фото: istockphoto.com

Приготовление

Сыр поставьте в холодильник на два-три часа. Так вам будет легче скатать из него шарики. Подготовьте панировку (на ваш вкус – зелень, семена). Если это кунжут – подрумяньте его на сухой разогретой сковороде. Зелень измельчите.

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Достаньте сыр из холодильника, скатайте из него шарики диаметром 1-1,5 см, обваляйте их в панировке и уберите в холодильник до подачи.