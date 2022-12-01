Стоимость новогоднего салата впервые за несколько лет снизилась.

Во сколько обойдётся приготовление оливье в 2022 году? Считаем с шеф-поваром

Как изменились цены на продукты для новогоднего салата и с чем его можно приготовить, чтобы не навредить фигуре?

Во сколько обойдётся приготовление оливье в 2022 году?

Цена на ингредиенты для любимого новогоднего блюда по подсчётам специалистов из «Руспродсоюза» снизилась. Спад небольшой, но цифры уменьшились, что не может не радовать.

Подобная тенденция отмечена впервые за последние пять лет. В прошлом году, например, стоимость составляющих для салата взлетела в цене на 15%.

Оливье, без которого не обходится ни одно новогоднее застолье россиян, в среднем будет стоить в 2022-м 375 рублей. Это на 0,4% меньше, или почти на полтора рубля дешевле, чем в прошлом году. Расчёт производился на четыре порции салата (около 800-1000 г).

Фото: istockphoto.com

Снижение стоимости произошло за счёт удешевления овощей, которые входят в классический рецепт салата.

Разложим индекс по каждому ингредиенту:

картофель (500 г) снизился на 33%, средняя стоимость за 1 кг составляет 30 рублей;

морковь (200 г) упала в цене на 28%, цена за 1 кг составляет сейчас 28 рублей;

куриные яйца (4 шт. ) опустились почти на 2%, десяток яиц стоит примерно 79 рублей;

свежие огурцы (2 шт.) также стали дешевле на 21%, цена за 1 кг — около 100 рублей;

репчатый лук (100 г) подешевел на 8%, стоимость не превышает 30 рублей за 1 кг;

зелёный горошек (100 г) вырос в цене на 8%, средняя стоимость за банку 400 г – 90 рублей;

варёная колбаса (300 г), напротив, подорожала на 9%, 1 кг в среднем стоит 478 рублей;

майонез (200 г) также вошёл в группу увеличившихся в стоимости, цена взлетела на 16% — за 1 кг придётся отдать в среднем 280 рублей.

C чем лучше готовить оливье: с курицей или колбасой?

Евгений Мясников шеф-повар, автор канала о еде «Кострище» Традиционный для россиян оливье готовят с докторской колбасой. В таком виде он привычнее для нас. Но в последнее время этот ингредиент стали заменять на курицу или говядину.

При этом стоит отметить, что с мясом и птицей вы можете встретить и другие названия этого салата – столичный или мясной.

Фото: istockphoto.com

Какому из ингредиентов отдать предпочтение? Выбирайте, исходя из вкусовых пристрастий. Если посмотреть на это блюдо с точки зрения правильного питания, то можно заменить колбасу диетической частью курицы. В этом случае также следует позаботиться и о замене соуса на менее калорийный.

Можно ли заменить яйца для аллергиков другим белковым компонентом или это обязательный ингредиент?

Если у человека есть аллергия на яйца, Евгений рекомендует отказаться от них в оливье вовсе. Но при этом стоит задуматься и о замене классического майонеза на постный (или приготовить самому), так как первый тоже содержит в своём составе яйца.

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Рецепт фирменного оливье от шеф-повара со слабосолёным лососем на пять порций.

Ингредиенты:

картофель: 2 шт. весом примерно 200 г;

яйцо куриное: 2 шт.;

огурцы свежие: 1 шт. весом примерно 100 г;

огурцы корнишоны: 7-10 шт. общим весом примерно 50 г;

лосось слабосолёный: кусок весом 200 г;

майонез: 200 мл;

соль и перец по вкусу.

Фото: stockphoto.com

Способ приготовления

Шаг 1. Предварительно отвариваем картофель и яйца, полностью остужаем и чистим.

Шаг 2. Нарезаем все ингредиенты кубиком, добавляем соль и перец, а также майонез.

Шаг 3. Перемешиваем. По желанию украшаем слайсом свежего огурца, проростком гороха или чипсами из бородинского хлеба.

С чем и как готовить салат оливье на Новый год, ещё есть время определиться. Главное – не забудьте приготовить его с любовью.

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