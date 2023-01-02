Что приготовить из остатков новогодних блюд? 7 вариантов от шеф-повара

Бенита Стрельченко шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth Не секрет, что к новогоднему застолью готовятся почти за месяц. Но что же делать, когда хозяйка наготовила, а гости не съели угощения? Предлагаю несколько вариантов, как использовать оставшиеся продукты после праздников.

Запеканка из овощей и зелени

Лёгкая запеканка из овощных нарезок подойдёт на завтрак.

Вам понадобятся:

огурцы;

перец болгарский;

помидоры;

укроп, петрушка;

лук репчатый или порей;

сыр (желательно козий);

яйца;

молоко.

Фото: istockphoto.com

Приготовление:

нарезать овощи, выложить в форму для запекания;

добавить к овощам предварительно обжаренный лук (но можно и без него);

взбить яйца с молоком и залить овощи;

посыпать сыром;

запекать при 180 градусах 15–20 минут.

Как правильно и вкусно пожарить овощи? По ссылке — пошаговый рецепт от шеф-повара.

Сухари из нарезанного хлеба

Приготовление:

нарезать на мелкие кубики;

сбрызнуть маслом;

посыпать прованскими травами;

запечь в духовке до румяного цвета.

Фото: istockphoto.com

Хорошо использовать к любому супу, бульону и как самостоятельное лакомство. Подсохший хлеб можно также использовать как тост, обжарив с двух сторон.

Солянка из мясной нарезки

Почти на каждом новогоднем столе есть и оливки, и огурцы солёные, которые идеально подходят в качестве ингредиентов для солянки. С мясными деликатесами получится приготовить и капусту тушёную, и пиццу.

Оладьи или пюре из картофеля

Из картофеля можно сделать запеканку, пюре или картофельные оладьи, просто добавив яйцо, зелень и фантазию. А ещё картофельные палочки с сыром, которые готовятся просто (дополнительно потребуются мука, яйца и сыр).

Фото: istockphoto.com

Мясная и рыбная нарезка в домашней шаурме

Вам понадобятся:

овощи;

мясная или рыбная нарезка;

сыр;

салатная зелень.

Фото: istockphoto.com

Приготовление:

завернуть в лаваш;

обжарить с двух сторон на гриле или гриль-сковороде.

Закуска с сельдереем из запечённой рыбы

Вам понадобятся:

рыба;

сельдерей;

зелень;

греческий йогурт.

Приготовление:

сельдерей (лучше корень) нарезать кубиками, отварить, охладить;

рыбу разобрать, чтобы не было косточек, помять вилкой;

добавить зелень;

соединить с сельдереем;

заправить греческим йогуртом, можно подавать к тостам или на огурцах.

Фото: istockphoto.com

Из рыбной нарезки ещё получится отличная закуска. Для этого подойдёт авокадо, которое нужно взбить с соком лимона и подать к рыбе (лучше нарезать мелко и сбрызнуть соком лимона).

Также можно приготовить лёгкий рыбный салат со свежим огурцом, томатами черри и зеленью, заправив лимоном и оливковым маслом.

Компот из фруктов

Из фруктов можно сварить компот, испечь пирог или творожную запеканку. А также использовать в смузи с добавлением кокосового или миндального молока или без молока.

В предыдущем материале рассказали, что приготовить из яблок без пшеничной муки.

Другой вариант — нарезать фрукты и сварить варенье-пятиминутку, которое можно использовать к творогу, йогурту, тостам.