Что приготовить из остатков новогодних блюд? 7 вариантов от шеф-повара
Не выбрасывайте продукты зря.
шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth
Не секрет, что к новогоднему застолью готовятся почти за месяц. Но что же делать, когда хозяйка наготовила, а гости не съели угощения? Предлагаю несколько вариантов, как использовать оставшиеся продукты после праздников.
Запеканка из овощей и зелени
Лёгкая запеканка из овощных нарезок подойдёт на завтрак.
Вам понадобятся:
- огурцы;
- перец болгарский;
- помидоры;
- укроп, петрушка;
- лук репчатый или порей;
- сыр (желательно козий);
- яйца;
- молоко.
Фото: istockphoto.com
Приготовление:
- нарезать овощи, выложить в форму для запекания;
- добавить к овощам предварительно обжаренный лук (но можно и без него);
- взбить яйца с молоком и залить овощи;
- посыпать сыром;
- запекать при 180 градусах 15–20 минут.
Как правильно и вкусно пожарить овощи? По ссылке
— пошаговый рецепт от шеф-повара.
Сухари из нарезанного хлеба
Приготовление:
- нарезать на мелкие кубики;
- посыпать прованскими травами;
- запечь в духовке до румяного цвета.
Фото: istockphoto.com
Хорошо использовать к любому супу, бульону и как самостоятельное лакомство. Подсохший хлеб можно также использовать как тост, обжарив с двух сторон.
Солянка из мясной нарезки
Почти на каждом новогоднем столе есть и оливки, и огурцы солёные, которые идеально подходят в качестве ингредиентов для солянки. С мясными деликатесами получится приготовить и капусту тушёную, и пиццу.
Оладьи или пюре из картофеля
Из картофеля можно сделать запеканку, пюре или картофельные оладьи, просто добавив яйцо, зелень и фантазию. А ещё картофельные палочки с сыром, которые готовятся просто (дополнительно потребуются мука, яйца и сыр).
Фото: istockphoto.com
Мясная и рыбная нарезка в домашней шаурме
Вам понадобятся:
- овощи;
- мясная или рыбная нарезка;
- сыр;
- салатная зелень.
Фото: istockphoto.com
Приготовление:
- завернуть в лаваш;
- обжарить с двух сторон на гриле или гриль-сковороде.
Закуска с сельдереем из запечённой рыбы
Вам понадобятся:
- рыба;
- сельдерей;
- зелень;
- греческий йогурт.
Приготовление:
- сельдерей (лучше корень) нарезать кубиками, отварить, охладить;
- рыбу разобрать, чтобы не было косточек, помять вилкой;
- добавить зелень;
- соединить с сельдереем;
- заправить греческим йогуртом, можно подавать к тостам или на огурцах.
Фото: istockphoto.com
Из рыбной нарезки ещё получится отличная закуска. Для этого подойдёт авокадо, которое нужно взбить с соком лимона и подать к рыбе (лучше нарезать мелко и сбрызнуть соком лимона).
Также можно приготовить лёгкий рыбный салат со свежим огурцом, томатами черри и зеленью, заправив лимоном и оливковым маслом.
Компот из фруктов
Из фруктов можно сварить компот, испечь пирог или творожную запеканку. А также использовать в смузи с добавлением кокосового или миндального молока или без молока.
В предыдущем материале
рассказали, что приготовить из яблок без пшеничной муки.
Другой вариант — нарезать фрукты и сварить варенье-пятиминутку, которое можно использовать к творогу, йогурту, тостам.