Как правильно и вкусно пожарить овощи? Пошаговый рецепт от шеф-повара
Делимся секретами приготовления идеального блюда.
Овощи, приготовленные на гриле, отличаются вкусом и характерным ароматным запахом. Кроме того, такой способ приготовления позволит сохранить форму овощей и насыщенный вкус.
Ингредиенты
- кабачки: 200 г;
- баклажаны: 200 г;
- перец болгарский (жёлтый): 200 г;
- помидоры: 200 г;
- репчатый лук: 200 г;
Фото: istockphoto.com
- кукуруза отварная: 400 г;
- перец Рамиро: 200 г;
- соевый соус: 400 мл;
- чеснок: 3 зубчика;
- масло кунжутное: 100 мл;
- кинза: 30 г.
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Приготовление
Шаг 1. Все овощи тщательно промыть.
Шаг 2. Перец болгарский и Рамиро разрезать на четыре части и очистить от семечек.
Фото: istockphoto.com
Шаг 3. Помидоры разрезать на две части.
Шаг 4. Баклажаны и кабачки нарезать кольцами толщиной 1,5 см.
Шаг 5. Репчатый лук очистить и нарезать кольцами толщиной 1,5 см и соединить кольца шпажками, чтобы они не потеряли свою форму во время приготовления.
Шаг 6. Разрезать поперёк початок кукурузы на две-три части.
Фото: istockphoto.com
Шаг 7. Готовим маринад: измельчить чеснок и кинзу, залить их соевым соусом и кунжутным маслом.
Шаг 8. Все овощи опустить в маринад как минимум на час.
Шаг 9. Жарить на гриле до готовности.
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