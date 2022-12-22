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Овощи на гриле: простой и вкусный пошаговый рецепт от шеф-повара

Как правильно и вкусно пожарить овощи? Пошаговый рецепт от шеф-повара
Евгений Мясников
Как правильно приготовить жареные овощи
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Делимся секретами приготовления идеального блюда.
<a href="https://www.championat.com/authors/6477/1.html">Евгений Мясников</a>
Евгений Мясников
шеф-повар, автор канала о еде «Кострище»

Овощи, приготовленные на гриле, отличаются вкусом и характерным ароматным запахом. Кроме того, такой способ приготовления позволит сохранить форму овощей и насыщенный вкус.

Ингредиенты

  • кабачки: 200 г;
  • баклажаны: 200 г;
  • перец болгарский (жёлтый): 200 г;
  • помидоры: 200 г;
  • репчатый лук: 200 г;

Фото: istockphoto.com

  • кукуруза отварная: 400 г;
  • перец Рамиро: 200 г;
  • соевый соус: 400 мл;
  • чеснок: 3 зубчика;
  • масло кунжутное: 100 мл;
  • кинза: 30 г.
В предыдущем материале рассказали, что приготовить вкусного и полезного на 100 рублей.

Приготовление

Шаг 1. Все овощи тщательно промыть.

Шаг 2. Перец болгарский и Рамиро разрезать на четыре части и очистить от семечек.

Фото: istockphoto.com

Шаг 3. Помидоры разрезать на две части.

Шаг 4. Баклажаны и кабачки нарезать кольцами толщиной 1,5 см.

Шаг 5. Репчатый лук очистить и нарезать кольцами толщиной 1,5 см и соединить кольца шпажками, чтобы они не потеряли свою форму во время приготовления.

Шаг 6. Разрезать поперёк початок кукурузы на две-три части.

Фото: istockphoto.com

Шаг 7. Готовим маринад: измельчить чеснок и кинзу, залить их соевым соусом и кунжутным маслом.

Шаг 8. Все овощи опустить в маринад как минимум на час.

Шаг 9. Жарить на гриле до готовности.

По ссылке найдёте блюда от шеф-повара, которые можно приготовить в остывающей духовке.
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