Как войти в режим после каникул: 10 советов спортивного психолога

Продолжительные выходные, наполненные поездками и встречами с друзьями, катаниями на коньках и походами в кино, выбивают из колеи и перестраивают работу организма. Сбивается обычный ритм и распорядок дня. Многие позволяют себе вольности в еде и просыпаться после обеда.

Но рано или поздно праздники имеют особенность заканчиваться. Тем временем нарушение режима не может не сказаться на общем самочувствии. Войти в рабочий строй становится сложно.

Психологи называют подобные состояния «постпраздничным синдромом», у некоторых они могут вылиться в «постпраздничную депрессию». Проявляется она в нежелании выходить на работу, чувством апатии, хандры, раздражении и плохом настроении. Ощущаются сонливость и общая разбитость.

Феликс Шифрин спортивный психолог и коуч, специалист в области и ментального развития в спорте Особенно сложно приходится тем, кто работает дома. Перестроиться и войти в строй требует большой силы воли и самоорганизованности. Особенно если в каникулы вы использовали рабочий ноутбук для просмотра сериалов. Снизить последствия от весёлых праздников и нагрузку на организм можно. Возвращайте тонус и настраивайтесь на позитивную волну перед работой, выполняя эти рекомендации.



1. Режим сна

За несколько дней до выхода из отпуска нужно начать ложиться спать и просыпаться в то время, когда вы это делаете в трудовые будни. Это поможет наладить сон, который важен для нормальной работы базовых психических процессов – памяти, внимания, мышления.

2. Питание

Меняем меню – убираем вкусняшки в дальний ящик. Стараемся не голодать и не переедать, кушаем правильную пищу – фрукты и овощи.

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3. Спорт

Если вы предпочли провести каникулы в спокойном режиме и домашней обстановке, то за несколько дней до выхода на работу подключите активности. Покатайтесь на коньках, тюбингах, лыжах, прогуляйтесь в парке.

4. Планирование

За день до выхода на работу распишите план на ближайший месяц. Даже если вы это обычно не делаете – он поможет на что-то опираться, пока мозг ещё не вошёл в рабочий ритм.

5. Смена имиджа

Продумайте комплект, в котором пойдёте на работу. Приобретите новую одежду, сделайте новую причёску. Пусть возвращение в будни станет для вас поводом похвастаться необычным стилем. Определённо это настроит на позитив.

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6. Практика перерывов

Рабочую нагрузку увеличивайте постепенно. Сначала выполняйте маленькие цели, потом большие. Делайте короткие перерывы между задачами.

7. Дозирование работы

Оставляйте работу на работе, когда уходите. Переключайтесь на другие роли в жизни. Не стоит сразу взваливать на себя весь объём. Посмотрите, что можно отложить на потом в первую рабочую неделю.

8. Фиксирование успехов

Не циклитесь на негативе. Первым делом отмечайте хорошо сделанные задачи, а потом смотрите свои точки роста.

Фото: istockphoto.com

9. Отключение сравнений

Не сравнивайте себя со знакомыми и коллегами относительно качества работы и зарплаты. Так вы не будете сваливаться в негатив. Найдите положительные моменты в своей профессии. Возможно, вы могли даже соскучиться за продолжительный отдых по своим обязанностям. Найдите возможность получить удовольствие на работе. То есть находите такие задачи, которые вам нравятся.

10. Масштабирование задач

Поставьте себе цель на год, а потом декомпозируйте её на короткие цели. Отметьте, где вы должны быть через месяц, полгода, чтобы соответствовать своей долгосрочной цели.

Самое главное – как бы вы ни провели каникулы, оставайтесь в приятном расположении духа и не демонизируйте возвращение на работу. Новогодние дедлайны уже позади, а значит, новый рабочий год можно начинать с лёгкостью.

Если вам лень на постоянной основе, ищите советы по преодолению этого состояния здесь.