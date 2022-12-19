Для начала разберёмся в причинах. Затем перейдём к конкретным действиям.

Почему нам лень и как с этим бороться. 10 техник от психолога

Не хочу, не буду! Верните мне моё одеялко и кофе принесите! Почти каждый день большое количество людей по всему миру пытаются бороться с ленью. Они прибегают к разнообразным манипуляциям: уговаривают себя, заставляют и шантажируют.

У кого-то получается одержать полную победу в этой сложной психологической схватке. Кто-то довольствуется малыми успехами. Некоторые и вовсе остаются аутсайдерами, так и не научившись справляться с главным врагом в своей голове.

Станислав Самбурский бизнес-психолог Прежде чем ругать и уничтожать своё собственное Я, стоит детально разобраться в причинах подобных состояний. Часто они зарыты глубоко внутри и могут быть результатам психологической травмы.

Научитесь искать первопричины собственной лени.

Почему нам лень

Есть несколько мотивов, почему у вас нет желания работать, идти на тренировку и выполнять другие действия. Важно вовремя услышать сигналы организма и понять истоки подобного состояния. Поводов для лени может быть несколько.

Фото: istockphoto.com

Причина №1. Усталость

Возникает она на фоне активной работы. Даже занимаясь любимым делом на протяжении недели, вы сможете испытать упадок сил и нежелание приступать к выполнению некогда приятных задач. Необходимо дать себе отдохнуть: прогуляться по парку, сходить в кино, пообщаться с друзьями.

Нелюбимая работа будет приносить больше усталости и постоянно выматывать вас. Ведь она потребует большей затраты сил и энергии. В таком случае лучше начать поиски другого занятия для зарабатывания денег. Выбор есть всегда.

Причина №2. Страх

Иногда причиной становится тревога за возможные неудачи. Вас могут одолеть сомнения в том, что задуманное получится выполнить хорошо. Появится страх не справиться с возложенной ответственностью. В этом случае – снизить планку требований и преодолеть боязнь нового.

Причина №3. Отсутствие мотивации

Перед началом любого дела задавайте себе вопрос: зачем я буду заниматься этим и какой результат я хочу получить в конце. Именно личное желание определяет мотивы добиваться успеха. Например, вы захотели изучить иностранный язык. Поставьте себе вопрос: для чего он мне необходим?

Возможно, вы всегда мечтали смотреть фильмы в оригинале или свободно общаться с носителями языка. Правильная мотивация способна творить чудеса.

Как побороть лень

Разобравшись с истоками лени, можно приступать к следующему шагу – попытаться работать над искоренением нежелания трудиться. В этом помогут следующие техники.

1. Составление плана

Зачастую люди откладывают выполнение дел, потому что не знают, с какой стороны к ним подступиться. Действенно в этом случае – подробно расписать каждый шаг, который необходим для достижения результата.

Фото: istockphoto.com

Имея перед глазами поэтапный план действий, начать проще. Поставленные задачи не будут казаться невыполнимыми. В реализацию задуманного может вмешаться форс-мажор, но, когда есть чёткая основа действий, он также преодолим.

2. Дробление задач

Задачи обычно пугают своей сложностью и неизвестностью. Разбив большие дела на несколько маленьких, мы снижаем уровень стресса. Приступить к объёмной работе становится легче.

3. Управление временем

Тайм-менеджмент позволит вам стать собранными и организованными. Прописывайте дела, закладывая время на их выполнение. Не забудьте вписать каждое дело: от самого сложного рабочего момента до приготовления обеда. Не забывайте закладывать время на отдых. Включите в список дел просмотр фильма или чтение книги.

Теперь приступайте к выполнению дел, переходя от одного к другому. Если устанете выполнять что-то, попросту откройте список и посмотрите, чем бы вы могли заняться вместо него.

Фото: istockphoto.com

4. Дедлайн

Важно учиться себя контролировать, прописывая крайний срок на выполнение задачи. Если вы установите себе рамки, то осуществить задуманное будет гораздо проще. Вы перестанете откладывать на потом.

5. Физическая активность

Многие относятся к спорту как к способу избавиться от лени, с недоверием. Не верят, что обычные упражнения в зале или дома могут стать действенным оружием. А зря! Во время тренировок мозг будет отдыхать и вы забудете о повседневных заботах. Плюс к этому будет улучшаться общее самочувствие.

6. Поощрение

Похвала работает не только с детьми. Взрослые тоже нуждаются в ободряющих словах или подарках. Вознаграждайте себя небольшими презентами за любое сделанное дело. Это могут быть вкусная еда, ароматная чашка кофе где-то в красивом месте, сувенир, купленный за удачно выполненный проект.

7. Ритуалы

Если вам крайне сложно что-то начать, помогут приятные ритуалы. Перед работой можно, например, съесть любимую конфету или сделать лёгкую разминку. Подойдут любые радующие вас мелочи. Только не растягивайте приятную процедуру на весь день. Через некоторое время мозг поймёт связь и после сам будет перестраиваться на рабочую волну.

Фото: istockphoto.com

8. Позитивный настрой

Поймайте хорошее настроение и улыбнитесь. Приступайте к выполнению намеченных дел в хорошем расположении духа. Приятный настрой поможет сохранить силы и энергию.

9. Отдых

Чтобы хорошо потрудиться, необходимо полноценно отдохнуть. Невозможно работать на полных оборотах без перерывов. Дайте себе возможность прерваться и сменить деятельность. Хотя бы на 10–15 минут.

10. Реальные цели

Иногда апатия и прокрастинация – результат того, что мы взяли на себя непосильную задачу. Оцените свои возможности здраво. Взгляните на себя со стороны. Ставьте реальные цели, а не желаемые. Так вы быстрее будете совершенствоваться и добиваться успеха.

Отсутствие желания к выполнению каких-либо задуманных планов ухудшает настроение, снижает качество жизни, самооценку. Не тратьте время зря. Наполненная делами и целями жизнь приносит удовольствие вам и пользу окружающим. Используйте её на полную катушку.

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