5 способов прокачать мужественность и стать по-настоящему сильным

«Настоящими мужчинами не рождаются, ими становятся», – эта установка, которую мальчики получают в детстве. Проблема в том, что она теоретическая, подробными инструкциями не сопровождается.

Через какие испытания и трудности необходимо пройти, чтобы гордо носить звание «героя»? Будет ли засчитано количество побеждённых противников в компьютерных играх? Или в зачёт идут только реально спасённые жизни и переведённые через дорогу бабушки? А может быть, настоящему мужчине сострадание вообще не к лицу?

Психологи отмечают, что для становления характера не всегда нужно геройствовать и становиться персонажем книг или фильмов. Необязательно иметь идеальные физические параметры и качать мышцы. Начните с главного – внутреннего преображения.

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Прокачайте силу воли, измените характер, научитесь искать компромиссы, наберитесь уверенности и отстаивайте свою точку зрения.

Процесс трансформации не будет быстрым и простым. Но, как только придёт осознание, что является для вас основным в процессе становления мужественности – жизнь начнёт меняться. Постепенно станет легче налаживать общение с окружающими, проявятся лидерские качества.

Феликс Шифрин спортивный психолог и коуч, специалист в области ментального развития в спорте Изначально мужественность приравнивалась главным образом к физической силе. В современном мире всё изменилось. Теперь у настоящего мужчины другие приоритеты.



Продемонстрировать сильные стороны теперь можно через умение принимать правильные решения, справляться с жизненными проблемами, ставить и достигать цели, оберегать и защищать родных. И только в ситуации крайней необходимости применять физическую силу.



Если хотите прокачать свою мужественность, начните с прокачки психологических моментов. Каких именно?



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1. Ставьте цели

Наметьте путь своего движения. Прорисуйте способы достижения намеченного плана. Не стоит сразу мечтать о глобальном. Ставьте себе небольшие цели и обязательно их достигайте. Это позволит нарастить уверенность в себе, что является главным признаком мужественности.

2. Не равняйтесь на чужое мнение

Перестаньте беспокоиться о том, что думают другие. Во время реализации планов вам должно быть всё равно, как оцениваются ваши поступки. Личный опыт важнее того, как вы выглядите со стороны. Через опыт приходит успех. Когда вы почувствуете себя по-настоящему успешным, то и внешне станете более мужественны.

Фото: istockphoto.com

3. Отпустите ожидания

Ожидания — стандарты качества. Это про то, что мы должны делать, чего ждут от нас другие. Важно исходить из своих целей, которые мы можем контролировать. Заменяем ожидания на желание получить конкретный результат от процесса. Таким образом мы будем проявляться в соответствии с истинной природой.

4. Не отвлекайтесь на внешние проблемы

Не стоит забывать о мировых глобальных катастрофах, но не углубляйтесь в них сильно. Перестаньте эмоционировать на факторы, лежащие вне области вашего контроля. Каждый день что-то происходит, но большинство из этого от нас не зависит. Нет смысла уводить на это фокус своего внимания.

Фото: istockphoto.com

5. Подключите спорт

Физическая активность помогает воспитывать упорство, целеустремлённость и желание побеждать. Выбирайте тот вид спорта, от которого получаете максимальное удовольствие.

Для прекрасной половины человечества у нас тоже есть чек-лист по прокачке! Ищите советы психолога здесь.