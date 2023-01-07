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Как стать более женственной — советы психолога

Как прокачать женственность и стать привлекательнее для мужчин
Юлия Керецман Екатерина Салеева
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Как стать более женственной
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Советы психолога, которые помогут почувствовать себя особенной.

Образ современной женщины поменялся в последнее время. Помимо основных критериев – быть идеальной мамой, хорошей хозяйкой, поддержкой и опорой для окружающих – появились новые высоты, которых обязательно надо достичь. Женщины считаются успешными и реализованными, если добились скачков в карьере, смогли занять руководящие посты и могут самостоятельно себя обеспечивать.

Ценятся также сила воли, умение не проявлять эмоции. Тем временем постоянная гонка за идеалами изрядно изматывает и морально истощает. Потому что наравне с женскими обязанностями добавляются дополнительные, иногда не свойственные им задачи.

<a href="https://www.championat.com/authors/6587/1.html"> Юлия Керецман </a>
Юлия Керецман
бизнес-психолог, коуч

Маневрировать между сотнями дел сложно. На каком-то этапе девушки забывают о себе и своём внутреннем ресурсе. Все силы уходят на постоянные поиски путей решения, а зарядки на поддержание достаточного уровня батарейки уже не хватает.

Вернуть себе уверенность, наполниться женской энергией помогут внешние радости: эстетика окружения, встречи с подругами и уход за собой.

Современная девушка — источник энергии для окружающего мира. Одна её улыбка способна сделать день ярче, чем пляжи Сочи в середине лета. Но создать такой источник получается далеко не у каждой. К тому же бешеный ритм забирает всю энергию без остатка, оставляя наедине с негативом.

Фото: istockphoto.com

Принято считать, что женственность — это про красивое платье и каблуки. Разумеется, традиционное восприятие приводит нас к внешности, но понятие сложнее, чем кажется на первый взгляд. Оно, скорее, про энергию, которую способны воспринимать и перенимать окружающие. Отражается женственность и во внешности, и в жестах, и в мимике, и в речи, но в первую очередь в выражении мыслей. Женщины мягче, нежнее, и в приоритете у них стоит забота о ближних.

Как раскрыть свою женственность? Недостаточно просто сходить в салон красоты — всё сложнее. Уважайте свои чувства и эмоции, развивайте их, но не забывайте про тело.

1. Развивайте чувственность

Отложите практичность, начните развивать чувственность. Сделать это можно даже через повседневные вещи: вкусную еду, любимые запахи, прикосновения или звуки. Приготовьте блюдо, на которое никогда не было времени, купите любимые цветы.

Фото: istockphoto.com

2. Ухаживайте за собой

Внешняя эстетика важна для женщины. Она приносит радость и невероятный подъём энергии. Совмещаем приятное с полезным! Запишитесь на йогу или массаж, танцы или фитнес. Пропустите красоту через тело. Так вы станете привлекательнее не только внутренне, но и внешне.

3. Позвольте себе быть элегантной

Утончённость — важная часть женской энергии. Оставайтесь изящной и благородной не только на глазах общественности, но и когда никого нет рядом. Обратите внимание на чистоту своей речи и мыслей: никаких слов-паразитов или деструктивных эмоций.

Фото: istockphoto.com

4. Ищите положительные эмоции

Используйте практику: «Мир любит меня!». Обозначайте положительные события этой фразой. В ход идут даже небольшие вещи. Вам улыбнулись на улице? Скажите: «Мир меня любит». Качество маникюра превзошло ожидания? И снова фраза: «Мир меня любит».

Когда вы открываетесь миру, то в ответ получите то же самое. Окружающий мир с радостью принимает вас. Но чтобы понять, как управлять своей энергией, нужно немного постараться и не забывать восполнять ресурс. Пробуйте, преображайтесь, сияйте!

А каков ваш идеал мужчины? Мы спросили мнение бизнес-психолога, и она выделила список черт.
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