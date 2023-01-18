Бесконтрольное проявление эмоций так же вредно, как их подавление.

Что произойдёт с организмом, если плакать каждый день? Разбираемся с психологом и врачом

Дарья Яушева когнитивно-поведенческий психолог, схема-терапевт Проявлять эмоции в виде слёз могут все. Это естественная способность нашего организма, впервые возникающая в период рождения. Таким образом дети сообщают о стрессе, дискомфорте. По мере взросления нервная система крепнет и человек учится контролировать процесс слезоотделения, проявлять чрезмерные эмоции.

Плачут не только от грусти или боли, но и в период радостных моментов. Так нервная система реагирует на волнительные моменты в жизни. Помогает мозгу разгрузиться.

Также слёзы по своему составу имеют ферменты с антибактериальным действием. Поэтому плакать полезно не только для снижения стресса, но и для выведения вредных веществ из организма.

Но в силу жизненных обстоятельств и темперамента эмоциональность может быть повышена. Отсюда разделение на сентиментальных, высокочувствительных натур, чаще использующих слёзы в качестве защитного рефлекса, и твёрдых, сдержанных людей, редко позволяющих себе пустить слезу.

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Несмотря на нежность характера и чрезмерную чувствительность, именно первый тип людей считается наиболее здоровыми и крепкими психологически. Слёзы – нормальный рефлекс, который помогает разобраться со своими внутренними проблемами, и сдерживать их не стоит.

Эмоции — это сигнальная система. Если есть грусть, значит, есть причина, вызывающая её. Необходимо научиться распознавать негативные чувства и проживать их.

Однако не всегда речь идёт о реальном переживании, иногда чрезмерные эмоции — это свидетельство гормональных нарушений. В этом случае необходимо провериться у эндокринолога.

Слёзы — естественный способ избавиться от напряжения. Если смотреть чисто физиологически, то это один из способов избавиться от токсинов. Для психолога это важный признак того, что человек избавляется от напряжения и накопившихся эмоций. Приходит в себя, соприкасается с чем-то ценным.

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В случае чрезвычайных ситуаций задача специалиста — побудить человека заплакать, чтобы не произошло «заморозки». Именно со слезами происходит процесс осознания проблем.

Намного более опасное состояние – постоянно контролировать эмоции и не позволять себе быть чувствительным. Оно может грозить психосоматическими проявлениями в дальнейшем. Поэтому плакать точно не вредно. Если на то есть причина и потребность.

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Другое дело — если человек на протяжении длительного времени плачет каждый день. Это выматывает физиологически и может привести к обморокам, так мозг реагирует на чрезмерные стрессовые ситуации. Он будет отключаться, если вы сами не можете делать перерывы и предоставлять ему отдых.

Фото: istockphoto.com

Необходимо разбираться, что стоит за подобным поведением. Возможно, это признаки депрессии или какого-то другого тяжёлого психологического заболевания.

Поэтому при любых затяжных эмоциональных состояниях, ежедневном плаче лучше следить за состоянием и обращаться за профессиональной помощью.

Мнение врача

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог Если рассматривать плач как физиологический процесс, то у него могут быть свои последствия, особенно когда человек плачет ежедневно на протяжении долгого времени.

После частых приступов плача могут наблюдаться головные боли, тики глаз и бровей, учащение пульса и дыхания, повышение артериального давления.

Фото: istockphoto.com

Также могут начаться проблемы со спиной, шейный отдел позвоночника испытывает серьёзную нагрузку во время приступов плача. Без восполнения баланса жидкости и электролитов возможно обезвоживание, дефицит натрия.

Если рассматривать плач как реакцию на стресс, спектр симптомов намного больше: от эндокринных до неврологических. Ведь перенапряжение негативно влияет на митохондрии (электростанции, производящие необходимую для организма энергию) и синтез гормонов. Плакать нужно, но ещё нужнее контролировать уровень стресса.

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