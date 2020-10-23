Всё в твоей голове: почему важно заботиться о психическом здоровье

А ведь от него зависит и ваше физическое состояние.

Люди ежедневно подвержены стрессам: учёба, работа, неблагоприятная обстановка в мире. Многие даже не задумываются об этом и не замечают, что постоянно находятся в напряжении. Постепенно оно накапливается и в итоге может вылиться в серьёзные психологические проблемы.

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Отчего у человека возникает стресс?

На самом деле, буквально от всего. Стресс – нормальная реакция на любой раздражитель. С его помощью организм адаптируется к изменившейся ситуации. Физиолог Ганс Селье, который описал стресс ещё в XIX веке, выделил у него две формы: стресс и дистресс. Стрессом он назвал нормативную реакцию организма на стимулы из окружающей среды, дистрессом – чрезмерную. Собственно, то, что мы называем стрессом, с точки зрения физиологии, должно называться дистрессом.

Дистресс – чрезмерная, слишком яркая, интенсивная реакция нервной системы на возникающий раздражитель.

В обычной жизни, когда говорят, что переживают сильный стресс, на самом деле имеют в виду, что эта нагрузка чрезмерна для психики, она слишком интенсивна или слишком длительна.

Организм примерно одинаково реагирует на разовый интенсивный стресс и на длительный хронический. К первому относится, например, неожиданное увольнение и сопутствующие этому проблемы – последствия от такого удара могут быть довольно длительными и серьёзными, вплоть до депрессии. Примером же хронического стресса могут быть агрессивные соседи по квартире: ежедневные ссоры и стычки не позволяют человеку расслабиться и держат в постоянном напряжении.

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Исследования показывают, что «маленькие» стрессы, которые складываются вместе, могут вызвать такую же травматическую реакцию, как и разовый значительный стресс.

Как легко снимать стресс?

Полностью избежать стресса невозможно, да и жизнь без него была бы слишком скучной. Есть такое биологическое понятие – гомеостаз, состояние организма, когда он пребывает в ощущении тотального равновесия: нет потребности в еде, поиске партнёра, в том, чтобы укрыться от холода. Оно похоже на сон или забытье – жизнь на этом заканчивается.

Секрет к спокойствию не в том, чтобы избегать стресса, а в том, чтобы адекватно на него реагировать. С этим помогут несложные практики осознанности, например, наблюдения за дыханием. Практики осознанности напоминают медитацию, однако в последней имеется ещё и духовная составляющая. Эти же техники позволяют сконцентрироваться на том, что происходит здесь и сейчас, но никак не реагировать на это.

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На этом же основана практика регуляции эмоциональных состояний – сёрфинг «на волне эмоций». Вы можете испытывать гнев, ненависть, ярость, печаль, сокрушительное горе, стыд, вину, отвращение – всё это неприятные и негативные чувства. Попробуйте понаблюдать за ними, никак не реагируя. Через некоторое время вы обнаружите, что состояние стало более стабильным, а вы – более спокойным.

Современный мир построен на постоянных стимулах в адрес нервной системы. Например, во время совещания вы также проверяете почту, читаете документы, отвечаете на сообщения в чате. Подобная мультизадачность не преимущество, а недостаток. Она делает человека крайне уязвимым к стрессам, в итоге склонным к подавленности и депрессии.

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Отказ от мультизадачности – очень важный момент с точки зрения психической гигиены. Если вы решили выпить чай, позвольте себе прерваться на пять минут, отключить монитор, игнорировать входящие сообщения и просто отдохнуть. А если решили прочитать документ, погрузитесь в это занятие полностью. Вскоре вы увидите, как повысится качество жизни.

Как обнаружить предрасположенность к депрессивному настроению?

Один из маркеров стресса – ощущение, что жизнь стала безвкусной. Если вам не хочется просыпаться по утрам, работа не приносит никаких положительных эмоций, а при мысли о возвращении домой или встрече с друзьями думаете только о том, как болит голова и как шумно там будет, вполне вероятно, вы находитесь в депрессии.

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Не испытывать радость постоянно и по любому поводу – нормально. Однако в жизни обязательно должны быть зоны благополучия. Например, когда у вас сложный период в отношениях, зато на работе всё в порядке или же наоборот. Но если ни одна из областей жизни не приносит удовлетворения, время подумать о том, чтобы обратиться к психотерапевту.

Специалист поможет найти ответы даже на, казалось бы, самые сложные вопросы. «Зачем я живу? Есть ли смысл в моей жизни? Чего я добился? Почему моя жизнь не сложилась так, как я хотел бы? Чего же я на самом деле хочу?» – этими вопросами в определённый период задаются абсолютно все. Найдя ответы на них, человек становится спокойнее. Главное – научиться менять то, что можно изменить, с помощью тех или иных навыков и приёмов, и принимать то, что изменить нельзя.

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Как понять, что пора обратиться к психологу?

Обращаться к специалисту нужно, когда появляются нарушения адаптации – нормального физиологического и психического функционирования. Например, вы испытываете проблемы со сном или питанием: не можете уснуть, регулярно переедаете и т.п.

Также тревожный звоночек – вспомогательные средства для регулирования эмоций, например, алкоголь. Речь идёт не о бокале вина за ужином, а о систематическом злоупотреблении, когда без этого вы не можете заснуть или расслабиться.

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Это первые сигналы, которые говорят о том, что следует обратиться к специалисту. Нужно понимать, что в этом нет ничего стыдного, унизительного или опасного. Лучше сходить на несколько сеансов психотерапии, чем пытаться решить эмоциональные проблемы с помощью алкоголя.

Что такое счастье с психологической точки зрения?

В современном мире очень часто понятие счастья подменяется понятием обладания чем-то или кем-то: «Когда я куплю квартиру или новую машину, получу новую работу, сделаю рывок в карьере, женюсь или выйду замуж, когда у меня родятся дети, вот тогда и наступит счастье». Зачастую люди откладывают счастье, проводят жизнь в ожидании его и оказываются разочарованными, потому что оно так и не наступает.

Согласно одному из определений, счастье – это не место назначения, а вкус путешествия. Речь идёт об определённом способе проживать жизнь, не погрязая в экстремальных негативных эмоциях, не переживая экстремальные приступы ярости, зависти, ненависти. Как этого же добиться?

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К сожалению, в современном мире большинство живут как бы на автопилоте – не приходя в сознание, не отрывая глаз от экрана смартфона, просматривая почту, ролики в YouTube. Утром встают, умываются, пьют кофе, садятся в автомобиль, включают радио или музыку. При этом никогда не остаются наедине с собой, своим телом, эмоциями. Путь к счастью лежит через осознанность: нужно присутствовать здесь и сейчас, быть в моменте и проживать каждый в его полноте.