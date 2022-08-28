Почему плакать полезно для здоровья, рассказала психотерапевт

Слёзы или плач — это прежде всего эмоциональная реакция, которая присуща только человеку. Слёзы появляются в момент, когда мы испытываем негативные эмоции, однако и сильные положительные эмоции также могут вызывать плач (например, слёзы радости).

Ольга Багрий психолог, психотерапевт, сексолог, специалист по психосоматике Распространённый стереотип о том, что слёзы — это проявление слабости, заставляет женщин их прятать, а мужчин и вовсе бьёт по достоинству, ведь в детстве им твердили, что «настоящие мужчины не плачут». Но не всё так однозначно.

Плач — сложный физиологический процесс, в котором задействован парасимпатический отдел нервной системы, чья активация приводит к восстановлению организма после различных стрессовых ситуаций. Этот отдел нашей нервной системы занимается расслаблением, снятием повышенного напряжения как после проживания негативных эмоций, так и после положительных переживаний. Механизм один и тот же.

Зачем люди плачут

И всё-таки, зачем нам плакать? Слёзы способствуют проживанию сильного психофизического воздействия, они помогают нам прожить неприятную ситуацию и успокоиться. Это своего рода предохранительный клапан, защищающий нервную систему от перегрева. Стоит заметить, что во время плача наш мозг выделяет гормоны удовольствия — эндорфины — и именно они улучшают настроение, создают чувство лёгкости и спокойствия. ⠀

Положительная или отрицательная реакция окружения на слёзы накладывает весомый отпечаток на того, кто плачет. В дальнейшем это может оказать сильное влияние на его возможность плакать в моменты сильного эмоционального переживания.

Важно помнить: что бы ни случилось, какая бы ситуация ни произошла — это просто опыт. Он может быть позитивным или негативным — всё зависит от вашего отношения к ситуации. Для этого важно задавать себе правильные вопросы — подробнее об этом читайте по ссылке ниже.

Слёзы — не признак слабости

В своей практике я не раз замечала, что плачущие мужчины мужественны и сильны духом, а плачущие женщины скорее отличаются высокой организацией, чем нестабильностью психики — и это свидетельствует о том, что стереотип о слезах как о признаке слабости не очень-то и рабочий.

Когда мы плачем, мы осознаём то, что с нами происходит, проживаем этот опыт и снимаем напряжение, помогая психике справиться с переживаемыми потрясениями. И это очень хорошо. В противном случае непрожитые эмоции могут «застревать» в теле и, накапливаясь, впоследствии сказываются неприятными психосоматическими симптомами.

Фото: unsplash.com/@akeenster

Мы позволяем себе открывать рот от удивления, радостно смеяться, разводить руками от безысходности, прыгать от счастья, так почему же тогда подавляем слёзы? Проглатывая их в буквальном смысле, мы отрицаем какие-то свои эмоции, тем самым не принимаем эту свою эмоциональную часть. А способность проживать эмоции, реагировать на них телом принадлежит нам по праву рождения.

Понятно, что слезами делу сильно не поможешь и слёзы — это далеко не решение проблемы. Зато, когда наступают расслабление и принятие ситуации после плача, проблема может показаться совершенно в другом свете. Иногда внимание можно и даже нужно свести к минимуму. Чем ещё опасна привычка всё контролировать, рассказали в предыдущем материале.

«Если хочется, то можно» — это как раз применимо для проживания эмоций, в том числе и через слёзы. Точно так же, как вы радуетесь, злитесь, удивляетесь, раздражаетесь, так и плачьте, когда вы в этом чувствуете необходимость. Позвольте себе эту «роскошь» проживания эмоций, и ваша жизнь станет свободнее в эмоциональном плане, а значит, ярче и качественнее.