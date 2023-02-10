16 жизнеутверждающих фильмов, которые помогут справиться с трудностями. Выбор психолога

Бывают дни, когда наваливается всё и сразу, в какой-то момент хочется отвлечься и забыть про всё на свете. Сделать это бывает непросто, но помочь могут фильмы. Они отправят вас в другой город, страну, время и даже вселенную. Со сложностями в жизни можно справляться по-разному, но этот способ точно один из самых приятных.

Надежда Пожарова практический психолог, полевой терапевт Эти фильмы не заменят вам поход к психологу, но помогут преодолеть сложные ситуации. Главное, наблюдайте за своими потребностями и выбирайте то, что вдохновляет именно вас.

Если хочется перемен

Первое, что можно порекомендовать – мюзикл по роману Виктора Гюго «Отверженные» (16+). Этот фильм для тех, кто любит музыку, красивые картинки и хочет последить за тем, как проходит путь героя. Он поможет понять, как проходить сквозь трудности, выбрать другую дорогу, которая, несмотря на все проблемы, будет важна и приведёт к успеху. Это очень многослойная история: судьба матери, дочери, отца. Интересно всё, начиная со становления персонажей, заканчивая формированием человеческих ценностей. Глубокий фильм для тех, кто хочет поддержать себя, особенно во время экзистенциального кризиса.

«Отверженные» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

Если вы устали

Если в последнее время вас мучает много мелких переживаний и накопилась усталость, точно нужно выбирать комедии, которые дарят простые радости жизни. Это могут быть фильмы с сёстрами Олсен, эти картины всегда помогают найти энергию, чтобы двигаться дальше. К примеру, можете посмотреть «Паспорт в Париж» (16+).

«Паспорт в Париж» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

Если вам грустно, составили подборку книг, которые поднимут настроение.

Если хочется ностальгии

Ещё можно посмотреть несколько добрых и приятных кинокартин, которые погружают в атмосферу прошлого, помогая открыть что-то новое. Они про подростковую любовь, отношения с родителями и становление людей. Это такие фильмы, как «Письма к Джульетте» (12+) и «Ловушка для родителей» (12+). Последний по ощущениям очень напоминает «Один дома».

«Письма к Джульетте» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

Если хочется тепла

Есть мультфильмы «Душа» (6+), «Энканто» (6+) или «Тайна Коко» (12+). Они про семейные традиции, любовь и контакт друг с другом. Потрясающе подходит тем, кто хочет погрузиться в атмосферу сближения с окружающими. Эта подборка примерно в одном стиле. Мультфильмы напоминают о том, как важно доверять себе, миру и как порой мы обманываемся, но приходим к чему-то важному.

«Энканто» Фото: Кадр из мультфильма / Кинопоиск

Если хочется забыть о сложностях

Не стоит забывать и о советских и чехословацких фильмах. Это такие сказки, как «Беляночка и розочка» (0+), «Три орешка для Золушки» (0+) и «Третий принц» (0+). Добрые и красивые картины погружают в беззаботность и помогают забыть о сложностях повседневной жизни.

«Третий принц» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

Если хочется красоты

Иногда важно обратить внимание на экзистенциальные потребности в красоте, изяществе. В такой ситуации лучше посмотреть фильмы, отражающие дух эпохи. К примеру, «Великий Гэтсби» (16+), «Гордость и предубеждение» (0+) или «Престиж» (16+). Они помогут переключить внимание на другое временное пространство.

«Гордость и предубеждение» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

Если нужно вдохновение

Важно опираться на то, что вдохновляет именно вас, если это нечто волшебное, детские истории, определённо вам понравится добрая и светлая сказка «Синяя птица» (6+). Многим поднимают дух перемены к лучшему, тогда можно смотреть фильмы и сериалы про движение вперёд, напоминающие о том, что жизнь – мгновение. Это по классике «1+1» (16+). Если вдохновляет что-то необычное, что может привести к новым осознаниям, фильм «Время» (12+) может вам подойти.

«Время» Фото: Кадр из фильма / Кинопоиск

Заваривайте себе вкусный чай и готовьтесь погрузиться в волшебный мир кинематографа, возможно, он поможет вам узнать что-то новое о себе или окружающем мире.

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